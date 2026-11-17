Η περίπτωση του Κάνσας στις ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, διότι ανατρέπει – τουλάχιστον προσωρινά – μια πολιτική εικόνα που είχε διαμορφωθεί επί δεκαετίες. Και συνδέεται άμεσα με το ερώτημα που έθετε ο Τόμας Φρανκ στο γνωστό του βιβλίο «What’s the Matter with Kansas?» (2004).

Γιατί οι ψηφοφόροι μιας πολιτείας, με ισχυρή αγροτική και εργατική παράδοση, επιλέγουν συστηματικά ένα κόμμα του οποίου η οικονομική πολιτική δεν φαίνεται πάντοτε να εξυπηρετεί τα υλικά τους συμφέροντα;

Στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026, όμως συνέβη κάτι ιστορικό, το Κάνσας εξέλεξε Δημοκρατικό γερουσιαστή για πρώτη φορά από το 1932! Ο Άνταμ Χάμιλτον νίκησε τον Ρεπουμπλικανό εν ενεργεία γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ με 50,9% έναντι 46,1%.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την εκλογή του γενικού εισαγγελέα, ενώ η Δημοκρατική Σίντι Χόλσερ επικράτησε στην εκλογή κυβερνήτη.

Το σημαντικό, ωστόσο, είναι να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται κατ’ ανάγκην για ιδεολογική μεταστροφή του Κάνσας προς τον φιλελευθερισμό. Υπάρχουν άλλες, βαθύτερες εξηγήσεις.

Το Κάνσας είναι κατεξοχήν αγροτική πολιτεία. Οι αγρότες και οι κοινότητες που εξαρτώνται από την αγροτική παραγωγή επηρεάζονται άμεσα από το κόστος των καυσίμων, τις τιμές των λιπασμάτων, τους δασμούς και τις εμπορικές αντιπαραθέσεις και από το κόστος της καθημερινής διαβίωσης.

Η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν και η άνοδος των τιμών του diesel και των λιπασμάτων επιβάρυναν ιδιαίτερα τον αγροτικό τομέα.

Στις μαρτυρίες ψηφοφόρων που συγκέντρωσε ο «Guardian», εμφανίζεται ένα χαρακτηριστικό μοτίβο: άνθρωποι που είχαν ψηφίσει Trump το 2024, επειδή περίμεναν οικονομική βελτίωση, τώρα δηλώνουν απογοητευμένοι από την ακρίβεια στα τρόφιμα, στα καύσιμα και την υγειονομική περίθαλψη.

Εδώ έχουμε κάτι που θυμίζει την κλασική θεωρία της οικονομικής ψήφου (economic voting). Όταν δηλαδή η καθημερινή οικονομική εμπειρία διαψεύδει τις προσδοκίες, η κομματική ταύτιση μπορεί να υποχωρήσει.

Ο Φρανκ υποστήριζε ότι οι Ρεπουμπλικανοί είχαν καταφέρει να μετατοπίσουν την πολιτική συζήτηση από τα οικονομικά συμφέροντα των εργαζομένων και των αγροτικών πληθυσμών προς ζητήματα πολιτισμικής και κοινωνικής ταυτότητας:

– Άμβλωση και θρησκευτικές αξίες.

– Οικογένεια και παραδοσιακή ηθική.

– Αντίθεση στον φιλελευθερισμό των ελίτ.

– Δυσπιστία απέναντι στην ομοσπονδιακή γραφειοκρατία.

– Αντίθεση στις πολιτισμικές αλλαγές των μεγάλων αστικών κέντρων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι συντηρητικοί ψηφοφόροι μπορούσαν να υποστηρίζουν ένα κόμμα για λόγους πολιτισμικής ταυτότητας, ακόμη και όταν οι οικονομικές του επιλογές δεν εξυπηρετούσαν απαραίτητα τα συμφέροντά τους.

Αυτό που βλέπουμε το 2026 είναι ενδιαφέρον. Όταν η οικονομική δυσαρέσκεια γίνεται αρκετά έντονη, η πολιτισμική ταύτιση δεν αρκεί πλέον για να εξασφαλίσει την εκλογική υποστήριξη. Δεν σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι του Κάνσας έγιναν φιλελεύθεροι. Σημαίνει ότι ένα τμήμα τους αποφάσισε να διαχωρίσει τον κοινωνικό συντηρητισμό του από την υποστήριξη προς τον Trump και τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους.