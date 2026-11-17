Το να λέμε στους ανθρώπους να βάζουν στην άκρη τρόφιμα, νερό και μετρητά είναι σωστό, αλλά χρειαζόμαστε μια πραγματικά ενιαία στρατηγική ανθεκτικότητας – και δεν τη διαθέτουμε.

Οι πολίτες συγκεντρώνουν εμφιαλωμένα νερά, κονσέρβες και ραδιόφωνα από τότε που η κυβέρνηση ξεκίνησε την καμπάνια «Be Ready» τον περασμένο μήνα. Δεν είναι, όμως, η προθυμία του κοινού να προετοιμαστεί που πρέπει να μας ανησυχεί.

Αυτό που λείπει είναι η προθυμία της κυβέρνησης να παρέχει ειλικρινείς πληροφορίες σχετικά με την κλιμακούμενη φύση και συχνότητα των απειλών που αντιμετωπίζουμε, και ένα συνεκτικό σχέδιο ανθεκτικότητας που μπορεί να ενεργοποιηθεί από την κορυφή της κυβέρνησης έως το τοπικό, κοινοτικό και οικιακό επίπεδο.

Τον Ιούλιο, η τότε υπουργός Ασφαλείας, Άντζελα Ιγκλ, παραδέχτηκε στην Επιτροπή Εθνικής Ανθεκτικότητας της Βουλής των Λόρδων, της οποίας είμαι πρόεδρος, ότι η κυβέρνηση δεν ήθελε να «τρομάξει τους ανθρώπους».

Αλλά η προστασία του κοινού από τις δυσάρεστες πραγματικότητες διακινδυνεύει να τους αφήσει απροετοίμαστους για τις ίδιες τις έκτακτες ανάγκες που πρέπει να αντέξουν. Χρειαζόμαστε έναν υπουργό που θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ανθεκτικότητα και την πολιτική άμυνα, όπως στη Δανία και τη Σουηδία.

Η κεντρική κυβέρνηση μπορεί να συμβουλεύσει τους ανθρώπους να εφοδιαστούν με τρόφιμα, νερό και μετρητά, αλλά χρειάζονται περισσότερα: εθνικά και τοπικά μητρώα εθελοντών και πολιτικών εφέδρων – και ευκολότερη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημόσιων φορέων – για τον εντοπισμό και την υποστήριξη ευάλωτων ατόμων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η κυβέρνηση θα πρέπει επίσης να αποσύρει προτάσεις για την απενεργοποίηση της ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης, η οποία θα αποδυνάμωνε την πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες ακριβώς όταν αυτές χρειάζονταν περισσότερο.

Είμαστε γεμάτοι με σχέδια δράσης, στρατηγικές και πλαίσιο για την ανθεκτικότητα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν σχετίζονται μεταξύ τους ούτε λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ταυτόχρονες κρίσεις. Μια κυβερνοεπίθεση μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε διακοπή ρεύματος, στη συνέχεια σε διακοπή των μεταφορών και στη συνέχεια σε άδεια ράφια τροφίμων στα καταστήματα.

Οι κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν αυτές τις υβριδικές απειλές, έχοντας επίγνωση των δυνητικά καταστροφικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων εάν πραγματοποιηθούν.

Η εμπειρία από τη Σουηδία και τη Φινλανδία δείχνει την αξία της ειλικρινούς επικοινωνίας με το κοινό σχετικά με τέτοιους κινδύνους.

Όταν η Σουηδία διένειμε την τελευταία ενημέρωση του φυλλαδίου της για την ετοιμότητα σε περίπτωση κρίσης και πολέμου στα νοικοκυριά το 2024, το 82% των ερωτηθέντων χαιρέτισαν την πρωτοβουλία και το 63% σχεδίαζε να ενισχύσει τη δική του ετοιμότητα.

Η μη ευθύτητα με το κοινό ενέχει τον κίνδυνο κυνισμού, καχυποψίας και μετατόπισης των ανθρώπων προς αναξιόπιστες πηγές.

Η Jean Coussins είναι πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθεκτικότητας της Βουλής των Λόρδων