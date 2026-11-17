Στο μικροσκόπιο, τουλάχιστον τρεις επιδρομές σε σπίτια μετά τη μείωση των τηλεφωνικών απατών εις βάρος ηλικιωμένων

Οι τηλεφωνικές απάτες εις βάρος ηλικιωμένων από κακοποιούς που παριστάνουν είτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους της ΔΕΗ έχουν αρχίσει να μειώνονται τις τελευταίες εβδομάδες – σε ποσοστό περίπου 25% – ύστερα από την καμπάνια της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται όμως ότι έχουν ξεκινήσει πάλι, έπειτα από πολλούς μήνες «εξαΰλωσης» αυτού του εγκληματικού φαινομένου, ορισμένες εισβολές μασκοφόρων ληστών σε σπίτια, με ομήρους και άσκηση βίας.

Αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη διαπίστωση επιτελών των Αρχών ασφαλείας που έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τουλάχιστον τρεις ληστείες – «μπούκες» σε Καλύβια, Μαρούσι και Μενίδι, με κύριο ζητούμενο εάν αυτό είναι κάποιο μεμονωμένο φαινόμενο ή ακολουθεί τους «κανόνες της εγκληματικότητας».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Δηλαδή, όταν οι διωκτικές Αρχές επιχειρούν να περιορίσουν μια παράνομη δραστηριότητα, οι κακοποιοί για να αναπληρώσουν τη χαμένη λεία τους αρχίζουν άλλου τύπου επιθέσεις που ίσως περικλείουν μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών, καθώς κατά το παρελθόν αυτές οι ληστείες είχαν δραματική εξέλιξη – την περίοδο μάλιστα 2005-2015 σκοτώνονταν κάθε χρόνο 8-15 άτομα σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες.

Η ΕΛ.ΑΣ. λοιπόν την τελευταία διετία με επιχειρησιακά σχέδια για τον εντοπισμό τηλεφωνικών κέντρων, με τη σύλληψη εκατοντάδων κακοποιών, με την ανάπτυξη συνεργασίας με τραπεζικά καταστήματα αλλά και με ενημερωτικές καμπάνιες από ΜΜΕ σε ΚΑΠΗ κ.λπ. προσπαθεί να περιορίσει τις απάτες εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων, που είχαν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Από το 2019, όταν είχαν καταγραφεί στη χώρα μας 3.327 απάτες, το 2025 αυτές εκτοξεύθηκαν σε 7.982 (αύξηση 240%). Ομως και το πρώτο επτάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 υπάρχει στην Αττική αύξηση της τάξης του 48% (από 2.357 την περασμένη χρονιά σε 3.497 φέτος).

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το πρώτο επτάμηνο του 2026 σημειώθηκαν σε όλη την επικράτεια 6.399 απάτες, όταν ολόκληρο το 2025 είχαν καταγραφεί 7.982, με παρατηρούμενη αύξηση της τάξης του 60%. Και αυτό λόγω της ατιμωρησίας των ποινικών, οι οποίοι δεν προφυλακίζονταν, φροντίζοντας να πληρώνουν εκ των υστέρων ορισμένα από τα θύματά τους.

Επιπλέον το πρώτο επτάμηνο του 2026 υπήρξε νέα μείωση των κλοπών και διαρρήξεων κατά 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ υπάρχει διαρκής μείωση αυτών των αδικημάτων κατά 23% την τελευταία τριετία.

Επιπλέον, την τελευταία διετία είχαν εξαφανιστεί πλήρως οι επιδρομές ληστών σε σπίτια με άσκηση βίας στους πολίτες. Κάτι που αποδιδόταν εκτός των άλλων και στη μαζική ενασχόληση πολλών συμμοριών με τις τηλεφωνικές απάτες.

Όμως τις τελευταίες εβδομάδες αυτή η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει ύστερα και από μια δέσμη 12 μέτρων για αυτού του είδους την εγκληματική δραστηριότητα, την οποία εξήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Διαφήμιση

Έτσι, ενώ ολόκληρο τον Σεπτέμβριο οι απάτες σε όλη τη χώρα ήταν 1.077, οι κλοπές σε κατοικίες ήταν 724 και οι ληστείες 240, τον Οκτώβριο οι απάτες μειώθηκαν σε 796 (μείωση 26%), οι κλοπές σε κατοικίες από μία μεγάλη περίοδο μείωσης αυξήθηκαν σε 744 και οι ληστείες σε 245. Στην Αθήνα οι απάτες τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν 491 (περίπου 17 την ημέρα) και περιορίστηκαν σε 348 τον Οκτώβριο (μείωση 29%). Όμως αυξήθηκαν κατά ένα μικρό ποσοστό, έπειτα από μια περίοδο μείωσης, οι κλοπές στα σπίτια και οι ληστείες.

Νέα τάση ή κάτι παροδικό;

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. επιχειρούν να αξιολογήσουν αυτά τα δεδομένα για να δουν αν αφορούν μια νέα τάση ή κάτι παροδικό στην εγκληματική δραστηριότητα. Εστιάζουν λοιπόν το ενδιαφέρον τους σε τουλάχιστον τρεις εφόδους ληστών σε σπίτια της Αττικής με ομηρείες κ.λπ.

Η πρώτη σημειώθηκε στις 3 Νοεμβρίου όταν δύο αλλοδαποί με κουκούλες full face εισέβαλαν σε τριώροφη μεζονέτα, άρπαξαν και κλείδωσαν σε ένα μπάνιο μια 31χρονη και έκλεψαν τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας.

Το δεύτερο συμβάν που ανησύχησε τις Αρχές ήταν η επιδρομή τριών μασκοφόρων ληστών σε μονοκατοικία στο Μαρούσι, οι οποίοι, αφού ακινητοποίησαν και έδεσαν έναν 81χρονο, άρπαξαν από το σπίτι του τιμαλφή αξίας 100.000 ευρώ. Το άλλο περιστατικό σημειώθηκε την επόμενη ημέρα με την εισβολή ληστών σε κατοικία στις Αχαρνές, όπου οι ληστές χτύπησαν μια 72χρονη.