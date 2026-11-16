Μια «ανανεωμένη» Art Athina

Σε νέο χώρο φέτος, η φουάρ απέδειξε ότι η εικαστική σκηνή της πόλης ξεπερνά τις προσδοκίες

Η πρόθεση επίσκεψης στη φετινή Art Athina στον Ρέντη σε φέρνει σε συνάντηση με την άγνωστη για τους περισσότερους και περισσότερες από εμάς περιοχή.

Εκεί όπου, όταν πέφτει σκοτάδι, εύκολα αισθάνεσαι την ανοίκεια ατμόσφαιρα των σύγχρονων φιλμ νουάρ που η κορύφωση της ιστορίας τους συμβαίνει σε βιομηχανικά κτίρια και αφύλαχτες γκρίζες ζώνες κατοίκησης.

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Παρ’ όλα αυτά, η 33η διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ) που πραγματοποιείται στο Onassis Ready, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, με τη συμμετοχή 65 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προνόησε για τις λεπτομέρειες οδοσήμανσης με κόκκινα πανό σε πυκνά σημεία της διαδρομής και της προσέλευσης με ΙΧ, ώστε να διαλυθούν οι σκέψεις ανησυχίας που προκαλούν οι δυστοπικές περιπλανήσεις.

Η μετακίνηση της Art Athina από το Ζάππειο Μέγαρο στην περιοχή του Ρέντη έκανε άνετη την περιήγηση στους χώρους των γκαλερί και των παράλληλων εκδηλώσεων, ενώ η διαρρύθμιση των περιπτέρων εξυπηρέτησε τον χαρακτήρα του λευκού κουτιού των γκαλερί για την ανάδειξη των έργων των καλλιτεχνών.

Το άθροισμα των αθηναϊκών χώρων τέχνης γι’ άλλη μία χρονιά πέρασε μήνυμα ότι η εικαστική σκηνή της πόλης ξεπερνά τις προσδοκίες και υπερκαλύπτει τη ζήτηση.

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Καλλιτέχνες νέοι και ανερχόμενοι, αναγνωρισμένοι και με παρουσία στο εξωτερικό, για λίγα εικοσιτετράωρα συγκατοίκησαν στη φιλόξενη στέγη του Onassis Ready και έπεισαν τους κατοίκους της Αθήνας να επισκεφτούν το νέο σημείο, αφού το Ζάππειο έκλεισε για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω εργασιών συντήρησης.

Από αυτή τη νέα κατάσταση η Art Athina ανέπτυξε τον επαγγελματικό χαρακτήρα μιας σύγχρονης φουάρ – απλωμένης σε τρία επίπεδα – που προετοιμάστηκε για να κάνει «business as usual» και να υποδεχτεί τους ενδιαφερομένους ώστε να τους ξεναγήσει στην ελληνική καλλιτεχνική παραγωγή των ημερών: ζωγραφική, γλυπτική, σύγχρονα κεραμικά, ντιζάιν αντικείμενα, εγκαταστάσεις και πειραματισμοί ανεξάρτητων χώρων.

Η ομάδα της Artworks, ο Πάνος Γιαννικόπουλος και η Μαρίλη Κωνσταντινοπούλου, ανέλαβε με τη φετινή πρότασή της με τίτλο «Holding Ground» την παρουσίαση της καλλιτεχνικής παραγωγής και πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Οκτώ ανεξάρτητοι χώροι από την Αθήνα, τον Βόλο, την Κόρινθο και την Κύθνο παρουσίασαν έργα που αναδεικνύουν τη σημασία της διεκδίκησης και της διατήρησης ενός χώρου, στην προσπάθεια να ανταποκριθούν σε ό,τι νέο φέρνουν η εποχή και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες.

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Έργα που ξεχώρισαν

Η επίσκεψή μας στους χώρους αυτούς άφησε την εντύπωση της ικανοποιητικής πρόσβασης και της δυνατότητας παρατήρησης των έργων, της συνομιλίας με τους καλλιτέχνες και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Από τις αξιοπρόσεκτες στιγμές κρατάμε το ερευνητικό έργο – εγκατάσταση της Ιλεάνας Αρναούτου και της Ισμήνης Κινγκ με τίτλο «Μεσαγρός» (Onassis Air), την κεραμική φιγούρα του αξιαγάπητου πλάσματος που ο δημιουργός του Κωνσταντίνος Λαδιανός βάφτισε «Φυλλοφάγο» (Can Χριστίνα Ανδρουλιδάκη), τη μαρμάρινη αφαιρετική ζωφόρο του Θανάση Τότσικα (Sylvia Kouvali), την εγκατάσταση του Χρήστου Τζίβελου «One Man Show», πρωτοπαρουσιασμένη σε διοργάνωση της Art Athina το 1994, που μας επανασυστήνει η τριμελής πρωτοβουλία των Melas Martinos, Akwa Ibom και Radio Athènes, τις συναρμογές εύθραυστων λεπτών χαρτιών του Νίκου Ποδιά (Citronne Gallery), το γλυπτό από σπασμένες οθόνες της Αθηνάς Κουμπαρούλη (αίθουσα Αγγελική Αντωνοπούλου), όπως και τους χάρτινους θυσάνους της Ντόρας Οικονόμου (Dio Horia).

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Το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων, μελετημένο στη χρονική διάρκεια των συζητήσεων ώστε να μη γίνονται εξαντλητικές για το κοινό, έδινε την πληροφόρηση σε όσους επιθυμούσαν να φύγουν από την Art Athina με ένα εφόδιο, που δεν ήταν απαραίτητα ένα απόκτημα που κόστισε μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες ευρώ.

Ανάμεσα στους κερδισμένους της διοργάνωσης ο εικαστικός Πέτρος Ευσταθιάδης που προτάθηκε από την αίθουσα τέχνης Δύο Χωριά. Αναδείχτηκε ομόφωνα ο νικητής του βραβείου της Art Athina για νέο καλλιτέχνη, που απονέμεται για πέμπτη χρονιά και αποσκοπεί ως θεσμός της φουάρ στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Και για τους σημερινούς επισκέπτες, λίγες ώρες πριν κλείσει ο κύκλος της φετινής Art Athina, από το πρόγραμμα των περφόρμανς που επιμελείται ο Νικόλας Βαμβουκλής το «Prêt – à – D’or» ξεκινά στις 16.30. Οι περφόρμερ Ελλάδα Δαμιανού και Μαρίνα Βελησιώτη, με χειροποίητα κοστούμια θηρευτών, περιηγούνται τον χώρο, παρατηρώντας τα έργα και παρουσιάζοντας τα σώματά τους σαν να βρίσκονται σε πασαρέλα.