Επιταχύνει η αποθήκευση ενέργειας στην Ελλάδα

Ανοίγει ο δρόμος για έργα έως 4.700 MW n Το χρονοδιάγραμματου ΥΠΕΝ έως το 2028 και οι νέες επιδοτήσεις

Αυξάνει τον βηματισμό της η Ελλάδα στον τομέα της ανάπτυξης της αποθήκευσης ενέργειας, με έργα ισχύος έως 4.700 MW να περνούν πλέον στο επόμενο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επενδυτικών αιτημάτων για τη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σε μεμονωμένους Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η ισχυρή ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας επιβεβαιώνει τη δυναμική του νέου θεσμικού πλαισίου και τον κομβικό ρόλο της αποθήκευσης για την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τον περιορισμό των περικοπών αλλά και τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αξιόπιστου ηλεκτρικού συστήματος.

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831 αιτήματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνολικά υποβλήθηκαν 831 αιτήματα, συνολικής ισχύος 12.319 MW.

Από αυτά, 221 αιτήματα, ισχύος 10.521 MW, αφορούν σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ, ενώ 610 αιτήματα, ισχύος 1.798 MW, αφορούν σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ.

Η αξιολόγησή τους πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια Επιτροπή, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου, και οδήγησε στην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ανά κατηγορία έργων και αρμόδιο Διαχειριστή.

Ειδικότερα, οι πίνακες κατάταξης για τα έργα που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς περιλαμβάνουν σταθμούς αποθήκευσης συνολικής ισχύος 6.366,88 MW, ενώ οι αντίστοιχοι πίνακες για το Δίκτυο Διανομής περιλαμβάνουν σταθμούς συνολικής ισχύος 1.403,88 MW. Συνολικά, στους πίνακες κατάταξης εντάσσονται έργα αποθήκευσης ισχύος 7.770,76 MW, από τα οποία θα δοθούν όροι σύνδεσης συνολικής ισχύος έως 4.700 MW.

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Οι πίνακες καταρτίστηκαν, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, με βάση το διπλάσιο των επιμέρους ορίων διαθέσιμης ισχύος και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ανά κατηγορία, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των προβλεπόμενων περιθωρίων.

Πλέον και μετά τη δημοσίευσή τους, ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ θα προχωρήσουν στη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης, βάσει της σειράς προτεραιότητας των αιτημάτων, έως την κάλυψη των ορίων ανά κατηγορία έργων, συνολικής ισχύος έως 4.700 MW.

Κατά τη διαδικασία θα λαμβάνονται υπόψη η τεχνική δυνατότητα σύνδεσης και η τήρηση των προβλεπόμενων ορίων αντισυγκέντρωσης.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ενέργειας, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, γίνεται ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, ώστε περισσότερη καθαρή ενέργεια να αξιοποιείται και να φτάνει στους καταναλωτές, με λιγότερες περικοπές και ένα πιο αποδοτικό και αξιόπιστο ηλεκτρικό σύστημα.

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Ο σχεδιασμός του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προβλέπει η χώρα να διαθέτει περίπου 3 GW εγκατεστημένων μπαταριών έως το τέλος του 2028, χωρίς να συνυπολογίζονται έργα αντλησιοταμίευσης.

Στόχος

Μάλιστα το ΥΠΕΝ επιδιώκει ώστε έργα αποθήκευσης συνολικής ισχύος 3-4 GW να έχουν λάβει οριστικές προσφορές σύνδεσης έως το τέλος του 2028.

Καθοριστικό βήμα για την επίτευξη του στόχου θεωρείται η Υπουργική Απόφαση για τις λίστες προτεραιότητας των έργων αποθήκευσης που υπεγράφη και αποσαφηνίζει ποια επενδυτικά σχέδια θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, ξεκαθαρίζοντας σε σημαντικό βαθμό το τοπίο για τις αυτόνομες μπαταρίες.

Πάντως στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης του τομέα της αποθήκευσης, στην οποία η χώρα σήμερα υστερεί, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενισχύει τις επενδύσεις για την αποθήκευση ενέργειας μέσω της ρήτρας διαφυγής με 200 εκατ. ευρώ για κεφαλαιακή στήριξη επενδύσεων, αποθήκευση για επιχειρήσεις και ΟΤΑ (με ή χωρίς Φ/Β).

Οι παρεμβάσεις κατανέμονται ως εξής: 50 εκατ. ευρώ για παροχές ΟΤΑ (50% επιδότηση στην αποθήκευση) και 50 εκατ. ευρώ για αυτοκατανάλωση σε μη οικιακούς καταναλωτές, δηλαδή επιχειρήσεις (30%-40% επιδότηση στην αποθήκευση). Παράλληλα θα τρέξει διαγωνισμός για μεγάλα έργα συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 50% θα αφορά έργα αποθήκευσης συνδεδεμένα με ΑΠΕ και το υπόλοιπο 50% αυτοτελείς μπαταρίες (stand alone).