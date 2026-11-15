Τα παιδικά πάρτι μένουν αξέχαστα σε όλους. Και όχι μόνο για τη συγκίνηση που προσφέρουν… Για τους γονείς η διοργάνωση ενός παιδικού πάρτι μπορεί να εξελιχθεί σε μια μικρή οικονομική επιχείρηση. Μια ολόκληρη βιομηχανία έχει αναπτυχθεί γύρω από τα γενέθλια των παιδιών, με την αγορά να προσφέρει πλέον επιλογές για σχεδόν κάθε επιθυμία.

Από πάρτι με αθλητικές δραστηριότητες μέχρι θεραπείες καλλωπισμού, μαγειρική και μαθήματα ιππασίας, οι προτάσεις είναι απεριόριστες. Το ίδιο, όμως, και οι οικονομικές απαιτήσεις. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε μια τετραμελής οικογένεια ίσως χρειαστεί να διαθέσει σχεδόν δύο βασικούς μισθούς για τα πάρτι των παιδιών της. Αρκετοί αναγκάζονται να περιορίσουν ή ακόμη και να στερήσουν αυτή τη δυνατότητα από τα παιδιά τους, ενώ άλλα νοικοκυριά αποταμιεύουν επί μήνες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν.

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Το κόστος για ένα παιδικό πάρτι, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, ποικίλλει ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι τιμές ξεκινούν από περίπου 400 ευρώ για μια απλή διοργάνωση διάρκειας τριών ωρών, με απλό φαγητό για 10 παιδιά και τους γονείς τους και μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 1.500 ευρώ, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Όσο μία βάπτιση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, ο λογαριασμός συναγωνίζεται εκείνον μιας… βάπτισης. Ενδεικτικά, χώρος δημιουργικής απασχόλησης στα βόρεια προάστια προσφέρει πάρτι με αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεών του για 60 καλεσμένους – 35 παιδιά και 25 γονείς – έναντι 2.100 ευρώ. Ακόμη και η μερική χρήση του χώρου, όταν δηλαδή διοργανώνονται ταυτόχρονα περισσότερα από ένα πάρτι, κοστίζει περισσότερα από 900 ευρώ για 30 καλεσμένους. Και αυτά χωρίς να υπολογίζονται η τούρτα, τα προσκλητήρια και τα αναμνηστικά δωράκια για τα παιδιά.

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«Το πρόβλημα είναι, δυστυχώς, η πολύ μεγάλη αύξηση στα λειτουργικά μας έξοδα, η οποία αναγκαστικά προκαλεί αυξήσεις και στις τιμές», λέει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» η πρόεδρος του Συλλόγου Παιδοτόπων Ελλάδας, Ευτυχία Μαρίνου. «Σε έναν παιδότοπο, όταν δεν προσφέρεται φαγητό στους ενήλικες, η τιμή για περίπου 20 καλεσμένους – 10 παιδιά και 10 ενήλικες – ξεκινά από 350 ευρώ και ανεβαίνει ανάλογα με το τι ζητούν οι γονείς», εξηγεί. Σε αυτό το κόστος περιλαμβάνονται η χρήση των παιχνιδιών, η μουσική, απλό φαγητό για τα παιδιά και κέικ με καφέ για τους γονείς. Η επιλογή πλουσιότερου μενού ανεβάζει περαιτέρω τη δαπάνη. «Ως κλάδος προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στην αυξημένη τιμή της ενέργειας και των αναλώσιμων προϊόντων, το κόστος των οποίων έχει διπλασιαστεί ή και τριπλασιαστεί σε ορισμένες περιπτώσεις», σημειώνει η κ. Μαρίνου.

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Κόβουν καλεσμένους

Η λύση του πάρτι στο σπίτι, ωστόσο, δεν αποδεικνύεται πάντοτε οικονομική. Όπως αναφέρει η ίδια, αρκετοί γονείς που δοκίμασαν να αναλάβουν μόνοι τους τη διοργάνωση επέστρεψαν στους παιδότοπους. «Εχουμε πελάτες που μας λένε: “Κάναμε πάρτι στο σπίτι και δεν το ξανακάνουμε ποτέ. Μας κόστισε το ίδιο ή και περισσότερο, συν την κούρασή μας, το λερωμένο σπίτι και τις καταστροφές».

Την ίδια ώρα, πάντως, η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στον αριθμό των καλεσμένων. «Αυτό που βλέπουμε τελευταία είναι ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των καλεσμένων. Από εκεί που είχαμε πάρτι με 20-25 παιδιά, τώρα έχουμε με 10 ή 15, ώστε να μπορέσουν και οι γονείς να μειώσουν τα έξοδα», λέει η Ευτυχία Μαρίνου. Οι τιμές διαφοροποιούνται και ανάλογα με την περιοχή. Τα δυτικά προάστια προσφέρουν συνήθως οικονομικότερα πακέτα σε σχέση με τις ακριβότερες συνοικίες, ενώ ένας ακόμη τρόπος περιορισμού της δαπάνης είναι η διοργάνωση του πάρτι κάποια καθημερινή αντί για το Σαββατοκύριακο. Μία επιλογή που κερδίζει έδαφος είναι και η ενοικίαση σπιτιού –συνήθως μονοκατοικίας με κήπο – για μία ημέρα, με τους γονείς να αναλαμβάνουν οι ίδιοι το μαγείρεμα και την ψυχαγωγία των παιδιών.

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Οι δαπάνες

Παρ’ όλ’ αυτά, ακόμη και όσοι επιλέγουν να διοργανώσουν το πάρτι μόνοι τους, στο σπίτι, αναθέτοντας ξεχωριστά το catering, τη διακόσμηση και την ψυχαγωγία, διαπιστώνουν ότι οι επιμέρους δαπάνες μπορούν γρήγορα να φουσκώσουν τον λογαριασμό. Ένα παιδικό lunch box με κοτομπουκιές και πατάτες χρεώνεται από τις εταιρείες εστίασης στα περίπου 8 ευρώ, ενώ το catering με finger food για 20 ενήλικες κοστίζει περίπου 200 ευρώ. Για ένα μενού με ζεστό φαγητό, το ποσό κυμαίνεται από 450 έως 500 ευρώ.

Στα έξοδα προστίθενται περίπου 300 ευρώ για ένα διακοσμημένο τραπέζι με γλυκά και λεμονάδες, ενώ η ενοικίαση φουσκωτών παιχνιδιών, όπως τα κάστρα, κοστίζει κατά μέσο όρο 200 ευρώ.

Οι επιλογές για την ψυχαγωγία των μικρών καλεσμένων είναι επίσης πολλές, αλλά έχουν το δικό τους τίμημα: ένας κλασικός κλόουν ή εμψυχωτής για μία ώρα κοστίζει περίπου 70 ευρώ, ενώ για θεματικά πάρτι με νεράιδες, πριγκίπισσες ή ταχυδακτυλουργούς το κόστος φτάνει περίπου τα 150 ευρώ. Στον τελικό λογαριασμό προστίθεται και η τούρτα γενεθλίων. Οι τιμές για μια απλή τούρτα ξεκινούν από περίπου 18-20 ευρώ το κιλό, ενώ οι τούρτες με διακόσμηση ζαχαρόπαστας, για περίπου 30 άτομα, κοστίζουν γύρω στα 100 ευρώ. Για πιο περίτεχνες κατασκευές μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 200 ευρώ.

Και κάπως έτσι, η μέρα που για ένα παιδί μετριέται σε κεράκια, παιχνίδια και χαμόγελα, για τους γονείς καταλήγει να μετριέται σε ευρώ – και μάλιστα εκατοντάδες…