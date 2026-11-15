Ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ δηλώνει πως η εθνική ομάδα δεν αρκείται στη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά στοχεύει να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στη διοργάνωση

Ο Νίκος Χαλδέζος, μιλώντας στα «Νέα Σαββατοκύριακο» για την παρουσία της Ελλάδας στη διοργάνωση, αναφέρθηκε στα συναισθήματα που επικρατούν στις τάξεις της ομάδας, στην καθημερινότητα των ποδοσφαιριστών, αλλά και στους στόχους που έχουν θέσει ενόψει των αναμετρήσεων.

Ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στο οικογενειακό κλίμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των διεθνών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ομαδικότητας και της σωστής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των αντιπάλων, τους οποίους η εθνική ομάδα έχει μελετήσει.

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Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η ελληνική ομάδα δεν αρκείται μόνο στη συμμετοχή, αλλά φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει μια αξιόλογη πορεία, αξιοποιώντας τις δυνατότητές της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στήριξη που δέχεται από τους δικούς του ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό του σε αυτή τη σημαντική στιγμή της ποδοσφαιρικής του διαδρομής και εξέλιξης.

Πώς αισθάνεσαι που θα αγωνιστείς σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο;

«Είναι συναίσθημα πρωτόγνωρο και για μένα και για τους συμπαίκτες μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μέλος αυτής της ομάδας και όλης αυτής της διαδικασίας, αυτής της παρέας που θα εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είναι πρωτόγνωρο για εμάς και προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτήν την κατάσταση.

Καθημερινά περνάμε ώρες μαζί, δουλεύουμε, γινόμαστε ομάδα, γινόμαστε μια παρέα και θέλουμε πάρα πολύ να καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι σημαντικό για τη χώρα και φυσικά για τους ίδιους μας τους εαυτούς».

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Πώς βιώνετε αυτές τις ημέρες; Έχετε μπει και σε επιμέρους προετοιμασία για τους αντιπάλους;

«Λειτουργούμε ως ομάδα, ως μια παρέα η οποία καθημερινά δουλεύει και είναι απόλυτα αφοσιωμένη και προσηλωμένη στον στόχο της, στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί είμαστε πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε να συμμετέχουμε εκεί, αλλά δεν θέλουμε να σταματήσουμε εδώ.

Θέλουμε και πιστεύουμε ότι έχουμε τις δυνατότητες να καταφέρουμε κάτι ακόμα καλύτερο, να προχωρήσουμε σε αυτή τη διοργάνωση όσο πιο μακριά γίνεται.

Τις τελευταίες ημέρες προετοιμαζόμαστε για τα παιχνίδια και αρχίζουμε και μιλάμε και για τους αντιπάλους μας, να τους γνωρίζουμε και να μαθαίνουμε μέσα από την τακτική ανάλυση που γίνεται για τον κάθε αντίπαλο το πώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε πάνω στις ανάγκες του κάθε αγώνα, όταν θα έρθει η στιγμή αυτός να γίνει».

Πώς κυλούν οι ώρες εκτός προπόνησης και πώς έχει εισπράξει η οικογένειά σου την όλη διαδικασία;

«Είμαστε μια καλή παρέα, γνωριζόμαστε με τα παιδιά και μέσα από τους αγώνες και τις προπονήσεις αρχίζουμε και δένουμε ως σύνολο και ως χαρακτήρες.

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Γιατί πάντα η επιτυχία μιας ομάδας έρχεται όταν όλοι είναι ομάδα, με κάθε γράμμα της λέξης κεφαλαίο.

Όσον αφορά τις ώρες που είναι πιο ελεύθερες, ναι, επικοινωνώ συχνά και με τους δικούς μου ανθρώπους, οι οποίοι συνεχώς με ενθαρρύνουν και είναι κοντά μου και με βοηθούν σε αυτήν τη στιγμή της καριέρας μου.

Γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί θέλουν να πετύχω, όπως θέλω και εγώ να τα πάμε καλά σε αυτήν την πρόκληση που λέγεται να παίζεις με την εθνική ομάδα της χώρας σου και να την εκπροσωπείς σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πόσο δε μάλλον όταν γι’ αυτό το ηλικιακό επίπεδο είναι η πρώτη φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο για την Ελλάδα».