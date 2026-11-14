Από τη μια, υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, του οποίου η καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (με ευθύνη της διευθύντριας επικοινωνίας του, Κύρας Κάπη) του χάρισε ακόμα και βραβείο – και προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής: προεκλογικά, τα βίντεό του έγιναν σημείο συζήτησης (καλής και κακής) για συγκεκριμένα ακροατήρια, ενώ μετεκλογικά λειτουργούν πιο ενημερωτικά, όσον αφορά τις κυβερνητικές πολιτικές.

Από την άλλη, υπάρχει ο Δημήτρης Κουτσούμπας και τα παιδιά της ΚΝΕ, που έχουν καταφέρει να στήσουν πάνω στον γενικό γραμματέα σχεδόν όλη την ψηφιακή παρουσία του ΚΚΕ. Στη μέση, υπάρχουν τα δύο προοδευτικά κόμματα που διεκδικούν τη θέση του βασικού αντιπάλου της ΝΔ. Και τα επιτελεία σε Χαριλάου Τρικούπη και Αμαλίας έχουν αντιληφθεί πως αυτή περνάει και μέσα από τα σόσιαλ μίντια.

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Νίκος Ανδρουλάκης – Υπέκυψε στη δύναμη του Διαδικτύου

Η μεγαλύτερη αλλαγή έχει γίνει στη διαδικτυακή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος υπέκυψε στην ανάγκη των προσωπικών βίντεο, σε μια προσπάθεια να αλλάξει και την εντύπωση που είχε δημιουργηθεί για τον χαρακτήρα του, αλλά και ως πυραμιδωτή επιλογή επικοινωνίας. Η διαδικτυακή εικόνα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ έχει εδώ και καιρό πλέον επαγγελματικό χέρι από την αγορά, όμως η κατευθυντήρια γραμμή έρχεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπου την μπαγκέτα κρατάει η διευθύντρια επικοινωνίας, Στεφανία Μουρελάτου. Πολλές φορές η παρέμβαση Ανδρουλάκη έχει τη μορφή ενός χαλαρού «explainer» (επεξηγηματικού βίντεο) για μια στάση που κρατά το κόμμα στη Βουλή, μια αντίδραση απέναντι στη ΝΔ ή μια πρόταση που καταθέτει και έρχεται ως επιστέγασμα, ως το τελευταίο σκαλοπάτι μιας επικοινωνιακής καμπάνιας με παραδοσιακά και νέα μέσα.

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Τα βίντεο από τις περιοδείες του Ανδρουλάκη δίνουν την ευκαιρία να φανεί το χιούμορ και η προσωπικότητά του, ενώ τα αποσπάσματα από τις παρεμβάσεις του στην Ολομέλεια λειτουργούν περισσότερο ενημερωτικά, για να πιάσουν και ένα πιο απολιτίκ κοινό, αλλά κυρίως γιατί ενισχύουν την άμεση διάδοσή τους. Το κινητό που συνοδεύει πάντα τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης κρατάει η Ειρήνη Παντερή.

Τα σόσιαλ μίντια για το ΠΑΣΟΚ, όμως, εκτείνονται πλέον πέρα από την παρουσία του προέδρου του, καθώς θέτει σε διάταξη μάχης τόσο τα στελέχη του όσο και την επιδραστικότητα του brand του πιο αναγνωρίσιμου κόμματος της Μεταπολίτευσης.

Τα στελέχη της νέας γενιάς, το προφίλ των οποίων μπορεί να «σηκώσει» ένα πιο χαλαρό προφίλ, ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο ίδιο ύφος και με παρόμοιο στόχο – την ανάδειξη μιας πρωτοβουλίας του κόμματος ή μιας περιοδείας, την αλληλεπίδραση με τους πολίτες: σε αυτή τη λογική κινούνται ο Παύλος Χρηστίδης (που πιο πρόσφατα έκανε μέχρι και πρόταση για υποψηφιότητα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο), ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Παναγιώτης Δουδωνής και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ενώ προσωπικό ύφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επίσης ο Παύλος Γερουλάνος, η Αννα Διαμαντοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Μιχάλης Κατρίνης και ο Στέφανος Παραστατίδης.

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Στο ίδιο πλαίσιο, ο τομέας επικοινωνίας του κόμματος έχει ξεκινήσει μια σειρά εκπομπών στο YouTube με τίτλο «Πασοκάρα… on air», υπό την επιμέλεια του Δημήτρη Κατσικάρη και με τον Θωμά Τσιρογιάννη μπροστά στην κάμερα, ενώ εθελοντές – μέλη του κόμματος, δεν έχουν απλώς αναλάβει τη διάχυση του κομματικού μηνύματος, αλλά και μια άλλη προσπάθεια: να κάνουν το ΠΑΣΟΚ ελκυστικό στη νέα γενιά, με λογαριασμούς ειδικά στο TikTok που παρουσιάζουν ιστορικές φιγούρες της ελληνικής Σοσιαλδημοκρατίας ως σούπερ ήρωες, χρησιμοποιώντας τάσεις που ενίοτε αναδύονται και «σπρώχνουν» τον αλγόριθμο.

Αλέξης Τσίπρας – Με τον πρόεδρο μπροστά στην κάμερα

Στο στρατόπεδο της ΕΛΑΣ, από την άλλη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πιο προσωπική υπόθεση – και έχουν εστιάσει στο προμοτάρισμα του προέδρου του κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα, που θεωρείται και το βασικό ατού του νέου εγχειρήματος. Οι προσωπικοί λογαριασμοί του πρώην πρωθυπουργού, που παραμένουν οι ίδιοι από την εποχή που βρισκόταν στον ΣΥΡΙΖΑ (άρα έχει και τον αντίστοιχο αριθμό ακολούθων, αλλά και ένα συγκεκριμένου προσανατολισμού κοινό που παρακολουθεί) έχουν γίνει βασικό μέσο μεταφοράς του μηνύματος που θέλει να εκπέμψει.

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Στις τελευταίες του περιοδείες, ο Τσίπρας έχει επισκεφτεί χωράφια, έχει ραβδίσει ελιές και έχει πάει για ψάρεμα, με όλα τα στιγμιότυπα να καταγράφονται σε ένα είδος ημερολογίου. Η ομάδα που επιμελείται τα βίντεο που βγαίνουν στον ιντερνετικό αέρα, σύμφωνα με την Αμαλίας, αποτελείται στην πλειονότητά της από εθελοντές, που συμφώνησαν να συνδράμουν στη νέα προσπάθεια του Τσίπρα – στην ομάδα αυτή προστέθηκε πρόσφατα ο Κωνσταντίνος Ζώζος, ενώ σχεδόν σταθερή παρουσία πίσω από την κάμερα που ακολουθεί τον πρώην πρωθυπουργό είναι η Αλίνα Κέκη.

Δεν διευκρινίζεται αν κάποιοι από αυτούς τους εθελοντές έχουν εμπειρία στην πολιτική επικοινωνία ή τη δημοσιογραφία (οι περισσότεροι, λένε από την ΕΛΑΣ, είναι νέοι σε ηλικία), όμως το ότι εμπειρία υπάρχει είναι ξεκάθαρο: η καμπάνια έχει επιρροές και δάνεια κυρίως από τις καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Ζόραν Μαμντάνι και του Πέδρο Σάντσεθ, όμως οι ιδέες προσαρμόζονται στην ελληνική πραγματικότητα και στο πρόσωπο του Τσίπρα. Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, η δική του άποψη, έχουν επηρεάσει το περιεχόμενο: δική του σύλληψη ήταν, λένε, οι σαββατιάτικες «ταινίες της εβδομάδας», ως αντίπαλο δέος στην κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Στην Αμαλίας λένε «ναι» στην ανάδειξη του χαρακτήρα, «ναι» στην αλληλεπίδραση με τους πολίτες και τη «βιωματική εμπειρία» μαζί τους, όχι όμως στο έξτρα χιούμορ. Μαθημένος από τα «στραπάτσα» της εποχής του «bro…έδρου», όταν τα αστεία με μπούμερ αισθητική δεν πέρασαν στο κοινό που ήθελε, ο Τσίπρας πλέον φέρεται να είναι πιο προσεκτικός, με το περιβάλλον του να αναφέρει πως ο ίδιος τραβάει τη γραμμή και θέτει το όριο, όταν θεωρεί πως μια ιδέα ξεφεύγει πολύ από το πολιτικό πλαίσιο που έχει θέσει και ρέπει προς το lifestyle. Αυτό βέβαια δεν έχει εμποδίσει βιντεάκια όπως αυτό με την ανακοίνωση ένταξης στην ΕΛΑΣ του μπασκετμπολίστα Αγγελου Κορωνιού, με ένα παιχνίδι μπάσκετ μεταξύ του παλαίμαχου διεθνούς και του προέδρου του κόμματος.