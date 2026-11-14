Η απομάκρυνση του υφυπουργού αποφασίστηκε καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξηγήσεις του κρίθηκαν ανεπαρκείς και η παραμονή του θα αποδυνάμωνε το κυβερνητικό σύνθημα «νομιμότητα παντού»

Αμάρτησε για τη μοριοδότηση του παιδιού του ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης; Μέχρι την Τετάρτη το απόγευμα, το Μαξίμου δεν έδειχνε να πιστεύει κάτι τέτοιο. Οι ον κάμερα διευκρινίσεις τού πρώην πια υφυπουργού για τη «συμμετοχή» της κόρης του σε βορειοελλαδίτικη ομάδα χάντμπολ αρχικά δεν αξιολογήθηκαν ως προβληματικές από το στενό κυβερνητικό επιτελείο. Το ύφος του δεν τους φάνηκε προκλητικό. Παρανομία δεν είχε γίνει, όπως έλεγαν κυβερνητικές πηγές.

Η υπόθεσή του έμοιαζε διαχειρίσιμη. Την Πέμπτη, στις 8.07 το πρωί, βέβαια, εστάλη το μήνυμα με το οποίο έθεσε εαυτόν εκτός κυβερνητικού σχήματος. Κι ύστερα κυκλοφόρησαν νέες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες οι «εξηγήσεις του κρίθηκαν ανεπαρκείς» τελικά. Η μεταστροφή προέκυψε μάλλον αβίαστα. Στην κυβερνητική έδρα δεν άργησαν πάρα πολύ να καταλάβουν ότι αυτή δεν είναι μια αμαρτία που θα μπορούσε – κατά το σαιξπηρικώς λεγόμενο – να εξυψώσει κάποιον, ούτε πως ο συγκεκριμένος νεοδημοκράτης δεν ξέπεσε από την αρετή.

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Για τους γνώστες των συζητήσεων που έγιναν στα ενδότερα του ενός μεγάρου της Ηρώδου Αττικού, η πτώση του οφείλεται στους υπολογισμούς για το πόσο παραπάνω θα αποδυνάμωνε το κυβερνητικό σύνθημα «νομιμότητα παντού» η παραμονή του στον θώκο του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι αντιδράσεις αντιπολίτευσης, κοινής γνώμης και μίντια υποδήλωσαν πως τυχόν συγχώρεση του πατρικού ολισθήματος θα είχε υψηλότερο πολιτικό κόστος απ’ αυτό που αντέχει μια κυβέρνηση επτάμισι ετών (άλλωστε, ο ίδιος ο Μητσοτάκης, μόλις στις αρχές του μήνα, είχε δηλώσει ότι αντίπαλός του είναι «συμπεριφορές που ενίοτε μπορεί να ενοχλούν τους πολίτες»).

Τι κι αν πρόκειται για στέλεχος που εκλέγεται σε νομό της Μακεδονίας στον οποίο βγάζει βουλευτή η Ελληνική Λύση; Τι κι αν κέρδισε μια καρέκλα στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2025, στον ανασχηματισμό όπου ο Πρωθυπουργός έκανε ανοίγματα σε μέλη της συμπολίτευσης που έχουν πολιτογραφηθεί ως σαμαρικοί ή καραμανλικοί, δηλαδή

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Τα προαναφερθέντα οφέλη της παρουσίας του στην κυβέρνηση εκτιμήθηκε ότι δεν θα αντιστάθμιζαν τη ζημιά στο ήδη ραγισμένο από άλλες υποθέσεις – σκάνδαλα, κατά τους αντιπολιτευομένους – αξιοκρατικό της προφίλ. Πάντως, οι κυνικοί επιμένουν πως δεν ήταν μεγάλη θυσία. Η απόφαση να «φαγωθεί» δεν ήταν δύσκολη, αφού το πολιτικό του βεληνεκές δεν ενδέχεται να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ΄ όσα ευελπιστούν να λύσει η αποπομπή του.

…και από την ανάποδη

Μπήκε πρώτη φορά στη Βουλή το 2007. Το 2009 έμεινε εκτός. Επανεξελέγη το 2012, αλλά όχι το 2015. Επέστρεψε στα κοινοβουλευτικά έδρανα το 2019, όταν αναδείχθηκε τρίτος με μικρή διαφορά από τον δεύτερο και υπολογίσιμη ψαλίδα από τον πρώτο. Τον Ιούνιο του 2023, πήρε την τρίτη έδρα που εξασφάλισε η ΝΔ στην τετραεδρική Ημαθία.

Στην αρχική σελίδα του σάιτ του, κάτω από τη φωτογραφία του, γράφει «δεν έχω όλες τις λύσεις για την Ημαθία. Έχω όμως όλες τις αντοχές να τις ψάξω!». Ένα σκρολάρισμα στην ενότητα που αφορά την εκλογική του περιφέρεια μαρτυρά ότι δεν παραμέλησε τις υποχρεώσεις του εθνοπατέρα λόγω των απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου του. Το αντίθετο, το δεύτερο ήταν εργαλείο για την εκπλήρωση των πρώτων. Πήγαινε παντού, από εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Βέροιας μέχρι ραντεβού με τις κεφαλές του υπουργείου Εργασίας για την προώθηση αιτημάτων του ημαθιώτικου αγροτικού κόσμου. Κατέβαλε «πολύμηνη προσπάθεια» για νέο αποχετευτικό δίκτυο ύψους 3,2 εκατ. ευρώ σε χωριά ψηφοφόρων του. Ζήτησε από τον Πλεύρη να χορηγήσει άδεια εργασίας σε εργάτες γης που είναι με τουριστική βίζα εδώ, προκειμένου να βρεθούν χέρια για τη συγκομιδή γρήγορα.

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Μεταξύ 2012 και 2015 διετέλεσε αναπληρωτής γ.γ. της ΚΟ της ΝΔ. Εξού και κατατάσσεται στους σαμαρικούς της παράταξης, παρότι ξαναπήρε τη θέση στην πρώτη μητσοτακική τετραετία. Στα αντιπολιτευτικά πηγαδάκια φρονούν ότι η υφυπουργοποίηση του ήταν «επιβράβευση» της δουλειάς που έκανε σαν εισηγητής της πλειοψηφίας στην εξεταστική για τα Τέμπη.

Δεν το αναφέρουν ως κολακευτικό σχόλιο. Οι αριστεροί δεν έχουν ξεχάσει πως ζήτησε να διακοπεί η τηλεοπτική κάλυψη προκειμένου να συζητηθούν απόρρητα ιατρικά δεδομένα του νεκρού μηχανοδηγού (ώστε να επαναφέρει η ΝΔ το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους, όπως παρατηρούσαν μέλη της επιτροπής τότε). Ο δε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον κατηγόρησε ότι «έκανε στημένες ερωτήσεις» στην εξεταστική για τις υποκλοπές, στην οποία ήταν επίσης εισηγητής.

Ο Τσαβδαρίδης παρουσιάστηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση ως ενσάρκωση της κυβερνητικής ανηθικότητας. Συνάδελφοί του στη νεοδημοκρατική ΚΟ, πάλι, τον είδαν σαν ζωντανή απόδειξη των αργών ανακλαστικών του κέντρου εξουσίας. Τον υπερτιμούν. Εξάλλου, πριν απ’ αυτόν, είχε εκδιωχθεί από μια γαλάζια κυβέρνηση εξαιτίας της πατρικής του φιλοστοργίας ο Τσιτουρίδης, το 2004. Η ιστορία του είναι ένα ακόμη «ας γιούζουαλ».