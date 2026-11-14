Κολέτ Κρες: Η «γκουρού» των οικονομικών στη θέση του «ροκ σταρ»

Η Κολέτ Κρες αναλαμβάνει προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος της Nvidia μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ, η οποία σημειώνεται πως έγινε μετά την αποκάλυψη δύο εξωσυζυγικών του σχέσεων

Το καλοκαίρι που μόλις πέρασε ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε καλέσει τα κορυφαία στελέχη του οικονομικού τμήματος στο γραφείο του. Η οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης – η οποία στηριζόταν σε ολοένα και πιο ριψοκίνδυνα στοιχήματα της Nvidia – βρισκόταν σε επισφαλή θέση, και ο Χουάνγκ ήθελε να βεβαιωθεί ότι οι συνεργάτες του χειρίζονταν την κατάσταση σωστά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στη γυναίκα που πλέον αναλαμβάνει τη θέση του ως διευθύνουσα σύμβουλος (CEO) της Nvidia, ανέφεραν πληροφορίες της «Wall Street Journal». Η Κολέτ Κρες έμοιαζε «σαν ελάφι μπροστά σε προβολείς» είπε ο Χουάνγκ, διακόπτοντας την παρουσίασή της, σύμφωνα με τη «WSJ».

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Ο Χουάνγκ, ο οποίος είχε καθεστώς «ροκ σταρ» τότε στην εταιρεία και τις αγορές, είχε καλέσει την Κρες και την ανώτερη οικονομική του ομάδα για να εξετάσουν ένα πρόβλημα που διογκωνόταν: η Nvidia βρισκόταν σε συζητήσεις για την παροχή εγγυήσεων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εταιρείες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τα μικροτσίπ της.

Σύμφωνα με τη «WSJ» ο Χουάνγκ είχε επιδοθεί σε ένα μπαράζ συμφωνιών ακόμη και με την καθοδήγηση του γαμπρού του Νίκο Καπρέζ, αλλά αναρωτιόταν μήπως το είχε παρακάνει. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής του Αυγούστου, ο Χουάνγκ ανέφερε ότι η Κρες λειτουργούσε απλώς ως «οικονομική διευθύντρια που περιορίζεται στην αναφορά στοιχείων» (reporting CFO), και όχι ως στέλεχος ικανό να τον βοηθήσει στον καθορισμό στρατηγικής ή στη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η εταιρεία. Οι μεγάλοι πάροχοι υπηρεσιών cloud απομακρύνονταν από τη Nvidia, σχεδιάζοντας τη χρήση εναλλακτικών τσιπ ώστε να μειώσουν την εξάρτησή τους από την εταιρεία. Ακόμη χειρότερα, όπως δήλωσε ο Χουάνγκ, οι τεράστιες ποσότητες πυριτίου (wafers) και μνημών που η Nvidia είχε δεσμευτεί να αγοράσει, έπεφταν πάνω στην εταιρεία σαν «χιονοστιβάδα».

Τώρα, η Κρες, ως «γκουρού» στα οικονομικά, καλείται να οδηγήσει την Nvidia μέσα από αυτή τη χιονοστιβάδα – αλλά και μέσα από μια ακόμη μεγαλύτερη. Την Πέμπτη ορίστηκε προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος, διαδεχόμενη τον Χουάνγκ, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την αποκάλυψη δύο εξωσυζυγικών σχέσεων: μιας με άτομο που θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία και μιας άλλης με υπάλληλο της εταιρείας, σημειώνεται επίσης.