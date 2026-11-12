Η Ρένα Δούρου ζήτησε τη σύγκληση συμβουλίου πολιτικών αρχηγών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση εκθέτει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Δεν νομίζει ότι «οι Τούρκοι στη φάση αυτή έχουν σκοπό να δημιουργήσουν ένα θερμό επεισόδιο» η Ντόρα Μπακογιάννη – έσπευσε, παρ’ όλα αυτά, να διευκρινίσει: «Είμαστε πάντα αλέρτ βεβαίως, διότι για Τουρκία πρόκειται».

Δεν το νομίζει επειδή θεωρεί πως έχουν πολλά θέματα ανοιχτά για να «πάνε γυρεύοντας για κάτι για το οποίο ξέρουν ότι έχουν άδικο». Ορθολογικό επιχείρημα. Το ερώτημα είναι πόσο χρήσιμοι είναι αυτού του είδους οι συλλογισμοί στην εξωτερική πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, που τόσο αρέσει και στους γείτονες και σε εμάς.

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Συμβούλιο

Η Ρένα Δούρου ζήτησε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Ακόμη κι αν γινόταν δεκτό το αίτημα, πάντως, δεν θα άλλαζε γνώμη η συριζαία που φωνάζει πως η κυβέρνηση «εκθέτει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στις αναθεωρητικές, παράνομες διεκδικητικές βλέψεις της Τουρκίας, η οποία κινείται μεθοδικά, είτε πρόκειται για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου, είτε για την πόντιση του καλωδίου, με έναν στόχο: τον έλεγχο του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου».

Θηλιά

Η αντιπολιτευτική κριτική δεν περιορίζεται στα παραπάνω. Ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτήρισε το καλώδιο μια ακόμη «Μεγάλη Ιδέα» της κυβέρνησης. «Ενα πανάκριβο και με ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες ενεργειακό έργο», που «παρουσιάστηκε ως σύμβολο της γεωπολιτικής αναβάθμισης της χώρας και της ισχύος της στην Ανατολική Μεσόγειο», αλλά «μετατρέπεται σιγά-σιγά σε θηλιά». Κατά τη γνώμη του, ενέχει σοβαρό κίνδυνο υπερβάσεων κόστους, επιβαρύνει τους καταναλωτές και εκθέτει την Ελλάδα σε μια επικίνδυνη γεωπολιτική αντιπαράθεση, επενδύοντας σε ένα ενεργειακό μοντέλο που θα ξεπεραστεί. Οσοι έχουν πράσινα τιμολόγια εύκολα συμφωνούν μαζί του.

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Υπέρμαχος

Δεν υπερασπίζονται πολλοί γαλάζιοι τον υπουργό Εξωτερικών τελευταία. Ο Αδωνις, όμως, έκανε ανάρτηση με τίτλο «Υπέρ Γεωργίου Γεραπετρίτη». Το ρεζουμέ της είναι πως τον συγχαίρει γιατί έδωσε στην Ελλάδα «μια σπουδαία διπλωματική νίκη κι ας φωνάζουν οι μεμψίμοιροι με επιχειρήματα που πλέον ούτε οι ίδιοι οι Τούρκοι δεν τολμούν να ισχυριστούν». Θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο, βέβαια: η ανάγκη του Γεωργιάδη να εμφανιστεί ως υπέρμαχος της δικαιοσύνης που αγνοεί το πολιτικό κόστος αντιδημοφιλών απόψεων. Την επιβεβαιώνει στην πρώτη παράγραφο του ποστ, άλλωστε.