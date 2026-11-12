Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Η παλιά και η νέα γενιά στις επάλξεις

Αν για κάτι μπορείς με βεβαιότητα να μιλήσεις αναφορικά με την 67η διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αυτό είναι η υπεροχή του ελληνικού κινηματογράφου στο οποίο φέτος έχει δοθεί έμφαση. Στιγμές από το ένδοξο παρελθόν αναβιώνουν.

Μετά τη βράβευση του μουσικοσυνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου με έναν Ειδικό Χρυσό Αλέξανδρο για την προσφορά του στο ελληνικό σινεμά, σειρά είχε ο Νίκος Γραμματικός που επίσης βραβεύτηκε με έναν τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο, επίσης για την προσφορά του στο ελληνικό σινεμά.

Στην εκδήλωση της περασμένης Δευτέρας παρόντες ήταν οι… «Απόντες», το καστ της ομότιτλης ταινίας του Γραμματικού – ο Βαγγέλης Μουρίκης και ο Νίκος Γεωργάκης ανάμεσά τους – προκαλώντας στο κοινό του Ολύμπιον χαρά και συγκίνηση (ακολούθησε η προβολή της ταινίας).

Μια μέρα μετά ο σκηνοθέτης και οι συνεργάτες του μίλησαν για τη δημιουργική διαδικασία και μοιράστηκαν ιστορίες από τα γυρίσματα, με αφορμή την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Απόντες, μια προφορική ιστορία», στο οποίο ο συγγραφέας Θεοδόσης Μίχος καταγράφει τις προσωπικές ιστορίες των συντελεστών από τη διαδικασία δημιουργίας της ταινίας.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή του παρόντος, οι 26 νέες ελληνικές ταινίες που προβάλλονται στη διοργάνωση δεν είναι και λίγες.

Έμπειροι όπως και νεότεροι σκηνοθέτες «συνομιλούν» και προσκαλούν το κοινό κοντά τους κάνοντας sold out στις αίθουσες που τις φιλοξενούν.

Βέβαια, πολλές φορές το sold out είναι εικονικό. Παρότι φαίνεται στην πλατφόρμα έκδοσης εισιτηρίων, στην πράξη αυτό δεν ισχύει διότι πολύς κόσμος δεν πηγαίνει τελικά στην ταινία, με αποτέλεσμα, όπως μας είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΦΚΘ Ορέστης Ανδρεαδάκης, να γίνονται προβολές που ενώ δείχνουν sold out, έχουν κενές 40 θέσεις.

Στους νεότερους, άνετα ξεχώρισε η Ζακλίν Λέντζου, με την ήδη βραβευμένη με το βραβείο σκηνοθεσίας του τμήματος Orizzonti στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της «Μια μέρα από τη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα».

Κινούμενη στο μεταίχμιο ζωής και θανάτου, η ταινία εξιστορεί αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος αλλά η μεταφυσική υπέρβαση της Λέντζου για την οποία όσο λιγότερα ειπωθούν τόσο καλύτερα για την ταινία, σε πιάνει στον ύπνο και σε κάνει να αισθανθείς την παρουσία ενός σκηνοθετικού βλέμματος γεμάτου φρεσκάδα και αποφασιστικότητα.

«Ξένο αίμα»

Επιστρέφοντας ύστερα από πολλά χρόνια στην κινηματογραφική σκηνοθεσία μυθοπλασίας, ο Τώνης Λυκουρέσης κατέθεσε την ταινία «Ξένο αίμα», ένα οικογενειακό δράμα με τον Ρένο Χαραλαμπίδη αποκαλυπτικό στον ρόλο ενός πατέρα που προσπαθεί να βρει ισορροπίες στη ζωή του μετά το ατύχημα της κόρης του από προηγούμενη σχέση, στο οποίο ευθύνη φαίνεται να έχει ο θετός γιος του (της Βουλγάρας με την οποία τώρα είναι παντρεμένος). Δεν θα είναι καθόλου εύκολο, η ζωή δεν δίνει ευκαιρίες σε όλους αλλά όλοι, αν το θέλουν, μπορούν να λυτρωθούν μοιάζει να λέει ο Λυκουρέσης που υπηρετεί με αξιοπρέπεια το είδος στο οποίο η ταινία του εντάσσεται.

Στο εκτός συναγωνισμού πρόγραμμα, προβάλλεται την Παρασκευή η ταινία «Το λάθος», μια άλλη ανάγνωση του ομότιτλου μυθιστορήματος του Αντώνη Σαμαράκη. Η ταινία που σκηνοθέτησε ο Θεόφιλος Παπαστυλιανού θα διανεμηθεί εν καιρώ στις αίθουσες.