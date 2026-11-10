Ζητεί συνέπεια

Δεν το λες και θετικό το πρόσημο της ΑΕΚ από τη μία διακοπή για τις εθνικές ομάδες μέχρι την άλλη. Σε οκτώ ματς είχε συνολικά τρεις νίκες και πέντε ήττες.

Και οι τρεις νίκες στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα σε υποδεέστερες ομάδες (ΟΦΗ, Παναιτωλικό και Λεβαδειακό), όπου περιμένεις πως εύκολα ή δύσκολα θα γίνει η δουλειά.

Και δεν είναι θετικό το πρόσημο όχι γιατί έχασε από τη Μάντσεστερ Σίτι και από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ούτε καν γιατί ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ στο πιο αδιάφορο ίσως ντέρμπι που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια. Αν μένει μία πικρία είναι για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ Ντονέτσκ και τον Παναθηναϊκό.

Κόντρα στους Ουκρανούς η ΑΕΚ αδίκησε τον εαυτό της. Μπορούσε και θα έπρεπε να έχει πάρει αποτέλεσμα στο Λονδίνο.

Πολύ καλή ομάδα η Σαχτάρ, πιο ποιοτική, αλλά ήταν ένα παιχνίδι που με βάση τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα μπορούσε να έχει πάρει έστω τον βαθμό και τώρα να έχει περισσότερες ελπίδες ακόμα και για την πρόκριση στα νοκάουτ του Champions League.

Οσο για τον Παναθηναϊκό, η αίσθηση που έμεινε στον κόσμο είναι ότι η Ενωση δεν το έπαιξε το ματς. Δέχθηκε γκολ στα 34 δευτερόλεπτα και δεν εμφανίστηκε ποτέ στο γήπεδο. Στο ντέρμπι απέναντι στην ομάδα που θέλει να της πάρει τον τίτλο, εκείνη έχασε χωρίς ουσιαστικά να παλέψει.

Αν σε αυτά τα δύο παιχνίδια η ΑΕΚ είχε πάρει αποτέλεσμα και είχε βέβαια καλύτερη εικόνα στο ΟΑΚΑ, θα μιλούσαμε διαφορετικά.

Επειδή όμως τα απαιτητικά ματς δεν σταματούν και έρχονται εξίσου μεγάλα παιχνίδια και μετά τη διακοπή, η Ενωση θα πρέπει να παρουσιαστεί καλύτερη.

Να δείξει τη δυναμική της και εκτός έδρας ώστε να παραμείνει μέσα στους στόχους της. Μόνο με νίκες εντός έδρας δεν θα πάει μακριά στο πρωτάθλημα και είδαμε ότι δυσκολεύτηκε κόντρα στον Λεβαδειακό.

Κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό. Από εδώ και πέρα απαιτείται μεγαλύτερη συνέπεια, διαφορετικά τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.