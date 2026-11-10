Η ηρεμία και η ανάγκη

Η ΑΕΚ επικράτησε του Λεβαδειακού με ανατροπή και διατήρησε στο -7 τη διαφορά της από τον Παναθηναϊκό, έχοντας ένα ματς λιγότερο. Αυτό που έχει σημασία για την ΑΕΚ είναι το πώς θα τα πάει στα ματς του Νοεμβρίου μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων η ΑΕΚ θα παίξει το Σάββατο 21/11 με την Καλαμάτα και τρεις μέρες αργότερα με την Κόμο στην Ιταλία.

Θα ακολουθήσει την Κυριακή 29/11 το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και την Τετάρτη 2/12 το ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα, στο οποίο οι Κιτρινόμαυροι χρειάζονται τη νίκη μετά την ήττα στην Τούμπα για να γλιτώσουν ένα γύρο στον θεσμό.

Αμέσως μετά το Σάββατο 5/12 πάει στο Φάληρο για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ακολουθεί την Τρίτη 8/12 το εντός έδρας ματς με τη Γαλατασαράι, υποδέχεται τον Βόλο στις 13/12, πάει να παίξει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο στις 16/12 και κλείνει τη χρονιά με το ματς κόντρα στον Αρη στη Θεσσαλονίκη στις 20/12.

Μιλάμε δηλαδή για εννιά ματς σε διάστημα 30 ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον τα έξι πρώτα είναι «φωτιά» και υπάρχουν τεράστια «πρέπει».

Ο Μάρκο Νίκολιτς στα εφτά ματς που έδωσε η ΑΕΚ από την προηγούμενη διακοπή μέχρι και αυτή, δηλαδή με Σαχτάρ, Μάντσεστερ Σίτι, Παναιτωλικό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ρεάλ Μαδρίτης και Λεβαδειακό, χρησιμοποίησε και στα εφτά τους Ρέλβας και Πήλιο.

Με 6/7 συναντάει κανείς τους: Μπρινιόλι, Μουκουντί (δεν ξεκίνησαν με τον ΠΑΟΚ), Ρότα (off με τον Λεβαδειακό), Μάγερ και Γιόβιτς (με τον Παναιτωλικό).

Σε αυτούς προσθέστε τον Μαρίν, ο οποίος έπαιξε ως βασικός στα πέντε από τα εφτά παιχνίδια (δεν ξεκίνησε με Παναιτωλικό και Ρεάλ), αλλά και τον Κοϊτά που έχει παίξει στα έξι από τα εφτά ματς έστω και αν δεν έπαιξε σε όλα βασικός (δεν αγωνίστηκε με τον ΠΑΟΚ). Μιλάμε δηλαδή για έναν «πυλώνα» εννιά ποδοσφαιριστών.

Το ζητούμενο λοιπόν για τα ματς που ακολουθούν για την ΑΕΚ είναι να ανοίξει και άλλο αυτή η βάση, προκειμένου να αντέξει.