ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ: Με βασικό αντίπαλο μόνο τη ΝΔ

Αντιπολίτευση εντός και εκτός Βουλής υποσχέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ο Νίκος Ανδρουλάκης – και σε αυτό το πεδίο συνεχίζει, εκτιμώντας πως αυτή η στάση είναι «κλειδί» για την επίδοση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για να ενισχύσει τον δείκτη εμπιστοσύνης των ακροατηρίων που απομακρύνθηκαν την περίοδο της κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, και εν αναμονή της σημερινής παρουσίας του στην Ολομέλεια για το ενεργειακό νομοσχέδιο (στο οποίο αναμένεται να αναφερθεί και στο καλώδιο της Κάσου, στη «γραμμή» της ενημέρωσης που ζητάει τις τελευταίες μέρες το ΠΑΣΟΚ για την επικοινωνία της Γαλλίας με την Άγκυρα), η αξιωματική αντιπολίτευση κατέθεσε νέα τροπολογία για το κόστος ζωής, αυτή τη φορά για την τιμή του ρεύματος.

Η τροπολογία προβλέπει την αντιστροφή του μηχανισμού προεπιλογής προς όφελος του καταναλωτή, στη βάση τριών σημείων: πρώτον, αυτόματη μετάπτωση στο φθηνότερο «μπλε» τιμολόγιο (χωρίς αίτηση του καταναλωτή) και, δεύτερον, ενημέρωση του καταναλωτή 30 μέρες πριν έτσι ώστε, με ένα απλό τηλεφώνημα, να αρνηθεί τη μεταφορά (διατηρώντας και το δικαίωμα αποχώρησης χωρίς καμία ποινή για 60 ημέρες μετά).

Τρίτον, για όσους επιλέξουν να παραμείνουν σε κυμαινόμενο (ή βρίσκονται σε «κίτρινο») τιμολόγιο, ο λογαριασμός του ρεύματος με βάση την τροπολογία θα αναγράφει υποχρεωτικά πόσο θα πλήρωναν αν είχαν σταθερό τιμολόγιο. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, η προτεινόμενη ρύθμιση δεν έχει δημοσιονομικό κόστος («δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, δεν απαιτούνται κρατικές επιδοτήσεις ή δημόσια δαπάνη»).

Επιμένει στους βαρείς χαρακτηρισμούς

Την ίδια ώρα, από την Ηπειρο, ο Αλέξης Τσίπρας επιβεβαίωσε τη σκληρή γραμμή που διατηρεί πια η ΕΛΑΣ προς την κυβέρνηση και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οταν ρωτήθηκε (ITV) αν ο χαρακτηρισμός «αρχιερέας της διαφθοράς» για τον Πρωθυπουργό ήταν υπερβολικός, απάντησε «καθόλου.

Η χώρα βυθίζεται στη διαφθορά, βουλιάζει στη διαφθορά και την ευθύνη την έχει ο ίδιος ως επικεφαλής του επιτελικού κράτους, που ο ίδιος συνέταξε» – με αναφορά και στις υποκλοπές. Στο ίδιο μήκος κύματος, στο σχόλιο πως η Αμαλίας που προτρέπει την κυβέρνηση «να το βουλώσει» για τους Ποινικούς Κώδικες του 2019 θεωρήθηκε αντιδημοκρατική, την υπερασπίστηκε: «Αντιδημοκρατικό είναι κανείς να προσπαθεί να επιχειρεί, όχι να αποδείξει ότι ο ίδιος δεν είναι διεφθαρμένος, ότι ο ίδιος δεν έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά».

Η δημοσκοπική πίεση για το κόμμα του φάνηκε στην αποστροφή του Τσίπρα για την επόμενες κάλπες. Ενώ εδώ και καιρό ο Τσίπρας μιλούσε για δύο κάλπες που κρίνουν το αποτέλεσμα, αυτή τη φορά έκανε ειδική αναφορά στην πρώτη: «Η πρώτη κάλπη θα είναι αυτή η οποία θα κρίνει την πορεία των εξελίξεων. Γι’ αυτό κανείς δεν πρέπει να θεωρεί ως δεδομένο ότι θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές ή ότι στις δεύτερες εκλογές θα κριθούν τα πάντα», επεσήμανε ο Τσίπρας, τονίζοντας πως, για να κριθούν τα πάντα στη δεύτερη κάλπη, στην πρώτη θα πρέπει να καταγραφεί «μια ουσιαστική προοπτική πολιτικής αλλαγής», με την ΕΛΑΣ σε κυρίαρχο ρόλο. Στην ομιλία του στην Ελεούσα, ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε και τα χρέη των δύο κομμάτων, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: «Αυτοί που κυβέρνησαν 48 χρόνια φέσωσαν το ελληνικό Δημόσιο και τα κόμματά τους χρωστάνε συνολικά στις τράπεζες 1,2 δισ.»