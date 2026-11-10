Από το τατάμι στο Ελιζέ

Η ανακοίνωση του Τέντι Ρινέρ προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, και όσοι τον γνώριζαν από τον αθλητικό κύκλο το θεώρησαν αναμενόμενο

Ο πέντε φορές χρυσός Ολυμπιονίκης του τζούντο Τέντι Ρινέρ ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει τη διαδοχή του Μακρόν το 2027, ενώ στοχεύει και σε ένα ακόμη μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του 2028

Σαν να έπεσε αστεροειδής σε ένα ποτήρι με νερό. Κάπως έτσι αντιμετωπίστηκε από τους Γάλλους η ανακοίνωση του πέντε φορές ολυμπιονίκη στο τζούντο Τέντι Ρινέρ, με καταγωγή από τη Γουαδελούπη, πως θα διεκδικήσει την προεδρία της χώρας, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσει να στοχεύει σε ένα ακόμα μετάλλιο στους Αγώνες του 2028.

Σε συνέντευξή του που δημοσίευσε χθες η «Le Parisien» αλλά και με μήνυμά του στα social media ο θρύλος του τζούντο έθεσε εαυτόν στην κούρσα για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν τονίζοντας πως θέλει να γίνει ο «πρόεδρος που ενώνει» και να μείνει μακριά από πολιτικές διχόνοιες λέγοντας πως δεν τοποθετείται ούτε στην Αριστερά ούτε στη Δεξιά. Το σλόγκαν του «Η Γαλλία που θέλουμε».

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«Το όνομά μου είναι Τέντι Ρινέρ και σήμερα σας λέω πρόσωπο με πρόσωπο: είμαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2027», είπε ο 37χρονος σούπερ σταρ του τζούντο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη πως τον ανησυχεί η άνοδος της Ακροδεξιάς στη Γαλλία.

Στη διάρκεια της τεράστιας αθλητικής του καριέρας κατέκτησε πέντε χρυσά ολυμπιακά μετάλλια και 11 παγκόσμιους τίτλους. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε όταν άναψε μαζί με τη Μαρί-Ζοσέ Περέκ τον ολυμπιακό βωμό ο οποίος είχε τη μορφή ενός αερόστατου.

Οι αντιδράσεις που προκάλεσε η υποψηφιότητα του Ρινέρ ήταν πολυποίκιλες αν και όσοι τον γνώριζαν από τον αθλητικό κύκλο το θεώρησαν αναμενόμενο.

Οι αντιδράσεις

Ο πρώην Ολυμπιονίκης στα 110 μέτρα μετ’ εμποδίων το 1976 και βουλευτής, Γκι Ντρι χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του Ρινέρ «γελοία». «Είναι δική του δουλειά, δικό του πρόβλημα. Τι θα κάνει; Δεν έχει εμπειρία.

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Ετσι, θα χάσει χρόνο, δεν θα βρει τα χρήματα, δεν θα βρει τις υπογραφές (χρειάζονται 500 υπογραφές από αιρετούς αξιωματούχους για να θέσει κανείς υποψηφιότητα), αλλά από την άλλη πλευρά, ο κόσμος θα μιλάει γι’ αυτόν, και αυτό είναι σημαντικό για αυτόν.

Είναι καλύτερα να μιλάνε γι’ αυτόν όταν είναι στο τατάμι. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πω, δεν έχω χρόνο για χάσιμο», δήλωσε στη «L’ Equipe» το μέλος της ΔΟΕ.

Ο πρώην προπονητής του Ρινέρ στο πρώτο χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες του Λονδίνου, Μπενουά Καμπάργκ τόνισε πως ήταν κάτι αναμενόμενο. «Το περίμενα. Είχε ήδη μιλήσει γι’ αυτό. Εχω την τάση να λέω «όποιος τολμάει κερδίζει».

Τόλμησε να εισέλθει σε έναν κόσμο που δεν είναι δικός του και που είναι πολύ ιδιαίτερος. Μπορώ να μιλήσω μόνο για τα αθλητικά του επιτεύγματα. Η πολιτική δεν είναι το θέμα μου. Είναι ένας άλλος κόσμος».

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Ο πρώην τζουντόκα Σιρίλ Μαρέ δήλωσε έκπληκτος από την ανακοίνωση του Ρινέρ: «Είναι κάτι που σκεφτόταν. Αλλά το να κάνει πραγματικά το βήμα… Είναι λίγο σοκ για τη γαλλική κοινότητα του τζούντο.

Ο Τεντ και εγώ δεν είχαμε επαφή εδώ και καιρό. Αποσύρθηκα το 2020. Ηταν πάντα εκεί σε μεγάλες εκδηλώσεις, υποστηρίζοντας τους άλλους, όχι μόνο τον εαυτό του.

Πάντα είχε έναν καλό λόγο για να φέρει τους ανθρώπους κοντά. Πάντα προσπαθούσε να κάνει τα πράγματα να κυλούν ομαλά. Ηταν η κινητήρια δύναμη για τη γαλλική ομάδα τζούντο.

Αν είναι αφοσιωμένος, είναι επειδή πιστεύει σε αυτό. Η δύναμή του θα έγκειται στην προσπάθεια να ενώσει και να φέρει τους ανθρώπους κοντά, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε με ελπίδα σε έναν καλύτερο κόσμο».

Ενας ακόμα συναθλητής του, ο Αξέλ Κλεργκέ επιβεβαιώνει επίσης πως ο Ρινέρ πάντοτε ενδιαφερόταν για την πολιτική. «Το στυλ επικοινωνίας του έχει αλλάξει τους τελευταίους μήνες. Ηταν ξεκάθαρο πως θα το ανακοίνωνε. Το ερώτημα ήταν το πότε. Το περίμενα. Θέλω να πω «μπράβο», χρειάζεται κουράγιο για να το κάνεις. Είμαι εντυπωσιασμένος».

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Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ, ο Ρινέρ είναι ένας τρομερός υποψήφιος για τον οποίον δεν διστάζει να εκφράσει την εκτίμησή του.

Δεν είναι ο πρώτος

Ο Ρινέρ δεν είναι φυσικά ο πρώτος αθλητής που θα διεκδικήσει το ανώτατο αξίωμα σε μία χώρα. Η πιο γνωστή περίπτωση είναι ο Ζορζ Γουεά, ο πρώτος μη ευρωπαίος νικητής της Χρυσής Μπάλας που ηγήθηκε της Λιβερίας από το 2018 έως το 2024.

Την ψήφο των συμπατριωτών τους για την προεδρία έχουν διεκδικήσει επίσης ο φιλιππινέζος πρωταθλητής της πυγμαχίας Μάνι Πακιάο ο οποίος έλαβε το 7% των ψήφων και κατετάγη τρίτος το 2022, αλλά και ο παραγουανός τερματοφύλακας Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ που έλαβε ποσοστό 0,8% το 2023.

Αλλοι αθλητές που προσπάθησαν να ανέβουν στον προεδρικό θώκο αλλά χωρίς επιτυχία είναι ο πρώην πρωταθλητής του NBA Μπιλ Μπράντλεϊ που ηττήθηκε στα προκριματικά των Δημοκρατικών το 2000. Επίσης ο πρωταθλητής στο επί κοντώ Μπομπ Ρίτσαρντς με το ακροδεξιό Λαϊκό Κόμμα που έλαβε μόλις 0,07%.