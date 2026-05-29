Παύλος Πολάκης

Ο Παύλος Πολάκης είναι σαν το υποσυνείδητο: εκδικείται τη νύχτα. Ετσι, ανέβασε τα μεσάνυχτα το ποστ με το οποίο κατηγόρησε τον Φάμελλο και το γραφείο Τύπου πως δεν έχουν

τοποθετηθεί για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα. «Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί!!!», έγραψε. Περίεργο, πάντως. Κάποιος με τη δική του αντιπολιτευτική πορεία τη δεύτερη φορά στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα έπρεπε να αναγνωρίζει στους άλλους το δικαίωμα στον αυτοεξευτελισμό.

Κληρονομιά

Εκτός από τους πολλούς εκπροσώπους Τύπου της ΕΛΑΣ, σβάρνα έχει πάρει τα μίντια κι ο Διονύσης Τεμπονέρας. Τον ρωτάνε ξανά και ξανά για την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ μετά το Θησείο κι αυτός δήθεν θέλει να μιλάει για το θετικό αφήγημα των ελασιτών αλλά ρίχνει τις μπηχτές του. Εύλογο, εδώ ομολόγησε πως το νέο του κόμμα διεκδικεί την κληρονομιά της σοσιαλδημοκρατίας επειδή θεωρεί ότι δεν υπάρχουν πολιτικοί ιδιοκτήτες στην πολιτική αλλαγή του ’81. Φιλική συμβουλή: μην αρχίσει να τραγουδάει Λιόλιου, όπως οι πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ, γιατί δεν έχει πάρει κούπα.

Κωλοτούμπες

Ηταν ζήτημα χρόνου να κυκλοφορήσουν στο Διαδίκτυο τα κοσμητικά επίθετα με τα οποία στόλιζε τον Τσίπρα ο νυν αναπληρωτής πορτ-παρόλ της ΕΛΑΣ, Νίκος Νυφούδης, όταν πολιτευόταν με άλλα κόμματα. Κακώς σχολιάζεται αρνητικά, ωστόσο. Κάνοντας τέτοιες κωλοτούμπες αποδεικνύει κανείς πόσο έτοιμος είναι να συνδράμει στην προσπάθεια του πρώτου αριστερού πρωθυπουργού να φέρει την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτικής. Αποκαλύπτει πόσο δεμένη θα είναι η νέαομάδα, αφού θα τους ενώνουν κοινές συμπεριφορές.

Σύμπλευση

Η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για μια διάταξη που αφορά τις μετατάξεις του προσωπικού της ΕΥΠ. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά τη στήριξαν. Οπότε, ο Ακης Σκέρτσος βρήκε ευκαιρία να τα ειρωνευτεί πως συμπλέουν με την Κωνσταντοπούλου. Για την ακρίβεια, τους είπε πως γίνονται ουρά του 3,17%. Μέμφθηκε και τα δεξιά της Δεξιάς κομματίδια αλλά ασχολήθηκεπερισσότερο με τα τρία παραπάνω. Εικάζω ότι για πρώτη φορά έπειτα από καιρό δεν ενόχλησε τους νεοδημοκράτες