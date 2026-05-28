Τα μέλη του συνδικάτου της Samsung Electronics (SSNLF) πέτυχαν συμφωνία για τεράστιο ετήσιο μπόνους, καθώς η αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές και εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης εκτινάσσει τα κέρδη του γίγαντα των μικροτσίπ της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία περίπου 78.000 εργαζόμενοι – από το εγχώριο εργατικό δυναμικό της εταιρείας, που αποτελείται από 125.000 άτομα – θα δικαιούνται να λάβουν μέσο μπόνους 400.000 δολαρίων φέτος.

Το συνδικάτο εργαζομένων ανακοίνωσε ότι περισσότερο από το 73% των μελών του υποστήριξε τη συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα έπειτα από απειλές για 18ήμερη απεργία που είχε προκαλέσει φόβους για τον αντίκτυπο στην οικονομία της χώρας. Μπόνους θα προβλέπονται και επόμενα έτη ανάλογα με την κερδοφορία.

Σύμφωνα με τη 10ετή συμφωνία που συνδέεται με φιλόδοξους στόχους απόδοσης, τα ετήσια μπόνους για τους εργαζομένους στον τομέα των ημιαγωγών θα μπορούν να ανέρχονται στο 10,5% των λειτουργικών κερδών του κλάδου.

Η συμφωνία της τελευταίας στιγμής μεταξύ της Samsung και του μεγαλύτερου συνδικάτου της σχετικά με το νέο σύστημα μπόνους έχει πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ των εργαζομένων σε άλλα τμήματα, οι οποίοι θα λάβουν διαφορετικές παροχές βάσει της συμφωνίας, καθώς και μεταξύ των θυγατρικών και των μετόχων. Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στα τμήματα κινητών τηλεφώνων, τηλεοράσεων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών της εταιρείας θα πάρουν πολύ χαμηλότερα μπόνους.

Σε δύο επίπεδα

Η Samsung Electronics βασίζεται επίσης σε δεκάδες χιλιάδες υπεργολάβους και άλλους εργαζομένους που δεν προσλαμβάνονται απευθείας από την εταιρεία, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τη συμφωνία κατανομής κερδών. Η αγορά εργασίας της Νότιας Κορέας λέγεται συχνά ότι λειτουργεί σε δύο επίπεδα, με τους εργαζομένους που προστατεύονται από συνδικάτα σε μεγάλα συγκροτήματα επιχειρήσεων να απολαμβάνουν υψηλούς μισθούς και γενναιόδωρα επιδόματα, ενώ οι εργαζόμενοι σε προμηθευτές και υπεργολάβους συνήθως λαμβάνουν χαμηλότερες αμοιβές και δεν έχουν εργασιακή ασφάλεια.

Η συμφωνία της Samsung Electronics έρχεται έπειτα από παρόμοιο ντιλ που επιτεύχθηκε στη νοτιοκορεατική ανταγωνίστρια SK Hynix πέρυσι. Στην περίπτωση της SK Hynix οι εργαζόμενοι έλαβαν την υπόσχεση ότι θα λαμβάνουν σε μπόνους το 10% των λειτουργικών κερδών για τα επόμενα 10 χρόνια.

Οι δύο εταιρείες επωφελούνται από την αυξανόμενη ζήτηση για προηγμένα μικροτσίπ μνήμης – τα αποκαλούμενα ως υψηλού εύρους ζώνης – που χρησιμοποιούνται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η Samsung έγινε πρόσφατα η πρώτη νοτιοκορεατική εταιρεία που πέτυχε κεφαλαιοποίηση αγοράς 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Η SK Hynix ακολούθησε στα βήματά της χθες Τετάρτη, ενώ η αμερικανική εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ Micron έπιασε την Τρίτη στη Νέα Υόρκη κεφαλαιοποίηση πάνω από το επίπεδο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.