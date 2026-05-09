Μακάρι το νέο γλυπτό με τη μορφή του Κ.Π. Καβάφη να γίνει μια μέρα σημείο αναφοράς και συνάντησης όπως ήταν κάποτε «του Μπακάκου». Οι πόλεις έχουν αφόρητη ανάγκη από τοπόσημα και οι ποιητές δουλειά τους είναι να κόβουν κίνηση και να ρυθμίζουν τη ροή των συναισθημάτων, διοχετεύοντας πότε από ‘δω και πότε από ‘κει το νόημα της ζωής. «Μην την εξευτελίζεις» μου λέει και του λέω του αγάλματος. Ενας Αλεξανδρινός δεν χρειάζεται περαστικούς εφαψίες που βγάζουν δίπλα του σέλφις συμφωνήσαμε, μου εσκούπισε τα μάτια και χωρίσαμε.

Μ΄αρέσει να μπερδεύω ποιητές και αγάλματα κι όταν μου το χαλάνε πλαντάζω. Το ίδιο έπαθα όταν πριν από λίγα χρόνια ο αγαπημένος μας Λευτέρης Παπαδόπουλος αποφάσισε να διαλευκάνει το μυστήριο που στ΄αφτιά μου δεν ήταν καθόλου μυστήριο, προσθέτοντας στον μύθο του καλύτερου τραγουδιού του (νομίζω), ότι το άγαλμα «που μ’ είδε» δεν ήταν κανονικό άγαλμα απ’ αυτά που ξέρουμε, αλλά ένα κορίτσι του δρόμου, μια σεξεργάτρια θα λέγαμε σήμερα, για να ξενερώσει η φάση μια και καλή. Αυτή η αποκάλυψη τακ τακ τακ, ήχησε μέσα μου σαν το πελέκισμα της Πιετά από το σφυράκι ενός φρενιασμένου ούγγρου γεωλόγου, μάλιστα γεωλόγου.

Αυτό ήταν. Η ποίηση μέσα μου ακρωτηριάστηκε, έχασε με μιας το ανήκουστό της, τη μαγεία της, την υφή του μαρμάρου, πώς γίνεται όταν μουλιάζει από δάκρυα; Αυτό ακριβώς είναι το feeling, η εσωτερικευμένη υποκειμενική εμπειρία που γίνεται εμπειρία κοινή μέσω ενός ποιήματος ή ενός αγάλματος, καλή ώρα.

Η προτομή της Μελίνας από δίπλα, δεν νομίζω να ταράχτηκε ιδιαίτερα από τη γειτνίαση με τον καθιστό Καβάφη. Παλιά της τέχνη κόσκινο να αγκαλιάζει τους μύθους όπως της έρχονται, χωρίς χρονολογήσεις, κατατάξεις και καταλογογραφήσεις, και «μετά πάνε όλοι μαζί στην ακρογιαλιά», μύθοι, άνθρωποι, αγάλματα, ο Καβάφης, οι πλανόδιοι μουσικοί της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, η Ακρόπολη στο βάθος και οι στύλοι του Ολυμπίου Διός απέναντι, διαποτισμένοι από τα ηλεκτρικά διαπλανητικά αρπίσματα της Μυθωδίας του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Πάνε κιόλας 25 χρόνια. Για φαντάσου!