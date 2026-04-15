Η επιστροφή της συζήτησης για τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία δεν προκαλεί μόνο πολιτικές εντάσεις, αλλά αγγίζει βαθιά ιστορικά αντανακλαστικά μιας κοινωνίας που παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη σε ζητήματα ελευθεριών και κρατικού ελέγχου. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής υπηρεσίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2026, πυροδότησε κύμα αντιδράσεων, όταν αποκαλύφθηκε μια διάταξη που έως τότε είχε περάσει σχεδόν απαρατήρητη.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη απαιτούσε από άνδρες ηλικίας 17 έως 45 ετών να ζητούν άδεια από τις Αρχές για παραμονή στο εξωτερικό πέραν των τριών μηνών, ανεξαρτήτως συνθηκών ειρήνης ή έντασης. Η είδηση προκάλεσε έντονη ανησυχία, με πολλούς πολίτες να κάνουν λόγο για περιορισμό της ελεύθερης μετακίνησης και για επιστροφή σε πρακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές.

Η αντίδραση υπήρξε άμεση και έντονη. Πολιτικές δυνάμεις, αναλυτές αλλά και απλοί πολίτες εξέφρασαν φόβους ότι η διάταξη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει προάγγελο αυστηρότερων μέτρων στο μέλλον. Η Ζάρα Βάγκενκνεχτ, ιδρύτρια του κόμματος BSW, κατήγγειλε δημόσια τη ρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι θυμίζει πρακτικές της Ανατολικής Γερμανίας και ζητώντας την παραίτηση του υπουργού Αμυνας.

Το ιστορικό βάρος της χώρας καθιστά τέτοιες αναφορές ιδιαίτερα φορτισμένες. Η μνήμη του Ψυχρού Πολέμου και ειδικά της περιόδου της διαιρεμένης Γερμανίας εξακολουθεί να επηρεάζει τον δημόσιο διάλογο. Οροι που σχετίζονται με άδειες εξόδου από τη χώρα επαναφέρουν στο συλλογικό υποσυνείδητο εικόνες περιορισμών και κρατικού ελέγχου, εντείνοντας τη δυσπιστία απέναντι σε κάθε παρόμοια ρύθμιση.

Η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς βρέθηκε έτσι αντιμέτωπη με μια απρόσμενη κρίση επικοινωνίας. Αν και η επαναφορά της στρατιωτικής θητείας έχει προς το παρόν εθελοντικό χαρακτήρα, η ύπαρξη τέτοιων διατάξεων δημιούργησε την εντύπωση ότι το Βερολίνο προετοιμάζει το έδαφος για πιθανή υποχρεωτική στράτευση στο μέλλον.

Ο υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους έσπευσε να κατευνάσει τις αντιδράσεις, διαβεβαιώνοντας ότι η επίμαχη πρόβλεψη δεν θα εφαρμοστεί όσο η θητεία παραμένει εθελοντική και δεν υφίσταται κατάσταση κρίσης. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι δρομολογούνται διορθωτικές παρεμβάσεις ώστε να αποσαφηνιστεί το νομικό πλαίσιο και να αποφευχθούν παρερμηνείες.

Πάντως, το ζήτημα έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για την κατεύθυνση της γερμανικής αμυντικής πολιτικής. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, το Βερολίνο έχει αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες και έχει θέσει φιλόδοξους στόχους για την αναβάθμιση της Μπούντεσβερ. Την ίδια στιγμή, οι κινητοποιήσεις σε γερμανικές πόλεις αποτυπώνουν την ανησυχία της επιβολής υποχρεωτικής στράτευσης, ενώ ενισχύουν την πίεση προς την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι οι μεταρρυθμίσεις δε θα υπονομεύσουν θεμελιώδεις ελευθερίες…