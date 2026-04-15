Σε ρυθμούς ανάλυσης τοπικών – εκτός του Λεκανοπεδίου – μετρήσεων επανέρχονται οι επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου στη μεταπασχαλινή περίοδο. Σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές, υπάρχουν νομοί στους οποίους χτυπούν επίμονα καμπανάκια για τη ΝΔ, που παλεύει έστω να μειώσει το σημαντικό άνοιγμα της ψαλίδας (της απήχησής της) μεταξύ αγροτικών και αστικών κέντρων. Αυτό έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να αγγίζει τις δέκα ποσοστιαίες μονάδες, ενώ δύσκολες περιοχές εντοπίζονται μεταξύ άλλων σε Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησο.

Αντίστοιχη ψαλίδα που προκαλεί αγωνίες στην κυβέρνηση διαπιστώνεται ανάμεσα στην απήχησή της στη χαμηλότερη τάξη και στην επιρροή της στα μεσοστρώματα. Εξού και ο κοινός σχεδιασμός Μαξίμου – κόμματος με τον κωδικό «Περιφέρεια» επισπεύδεται με 15 γαλάζιες ειδικές αποστολές σε 15 περιοχές μόνο μέχρι τις αρχές του Μαΐου. Την ίδια ώρα στους πανελλαδικούς γαλάζιους δείκτες άρχισε να αντανακλάται πριν από τις γιορτές ο αρνητικός αντίκτυπος των εξελίξεων σε ζητήματα με πολιτικό αποτύπωμα και δικαστικό υπόβαθρο. Δηλαδή, κυρίως στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ύστερα από τις νεότερες δικογραφίες και τις παρενέργειες που υπήρξαν ενδοκυβερνητικά, καθώς και σε εκείνο των υποκλοπών ενόψει της αυριανής σύγκρουσης κορυφής στη Βουλή κατά την προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου.

Ο αναθεωρημένος σχεδιασμός Μαξίμου – ΝΔ έχει τρεις άξονες:

Πρώτον, περιλαμβάνει εξορμήσεις του Πρωθυπουργού σε δύο φάσεις. Η πρώτη ανοίγει άμεσα με αφορμή τα προσυνέδρια της ΝΔ και η δεύτερη θα ξεδιπλωθεί μετά τα μέσα Μαΐου.

Δεύτερον, περιλαμβάνει συγκρότηση κυβερνητικών κλιμακίων, με επικεφαλής τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, τα οποία θα βρίσκονται στις έδρες νόμων. Προφανώς επιστρατεύονται οι τοπικοί βουλευτές και στόχος είναι αφενός οι παρουσιάσεις «τοπικών σχεδίων ανάπτυξης» με τη συμμετοχή συναρμόδιων υπουργών, αφετέρου η διοργάνωση κομματικών συνελεύσεων για ζύμωση με μέλη της ΝΔ και συζήτηση των κυβερνητικών θέσεων ανά περιοχή.

Τρίτον, απέναντι στο νέο κλίμα εσωστρέφειας, που απειλεί τη νεοδημοκρατική συνοχή, στον σχεδιασμό εμπλέκονται τέσσερα πρόσωπα τόσο από το Μαξίμου, όσο και από την κομματική έδρα στην Πειραιώς: ο υφυπουργός Κοντογεώργης, ο εξ απορρήτων του Πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο οποίος αναλαμβάνει και το σκέλος ενεργοποίησης του κομματικού μηχανισμού, ο μεταβατικός γραμματέας της ΝΔ ύστερα από την έξοδο του Κώστα Σκρέκα, νυν γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης και ο γενικός διευθυντής Γιάννης Σμυρλής.

Πρώτα ορόσημα που αφορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχουν να κάνουν με κρίσιμες συμβολικά και εκλογικά περιοχές είναι τα εναπομείναντα τρία προσυνέδρια: στο Ηράκλειο (τη μεγαλύτερη εστία πίεσης για τη ΝΔ στην Κρήτη) την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Απριλίου, στο Ναύπλιο (τη δεύτερη πολιτική έδρα του Αντώνη Σαμαρά μετά την Καλαμάτα) στις 27 Απριλίου και στη Θεσσαλονίκη στις 9 Μαΐου.

Κατά το μοντέλο της προπασχαλινής εξόρμησης στη Ροδόπη, με την εμπλοκή και του τοπικού βουλευτή Ευριπίδη Στυλιανίδη, υπάρχει σχεδιασμός επί χάρτου για σειρά περιοχών σε Βόρεια Ελλάδα και Πελοπόννησο: για τις αρχές Μαΐου κυκλώνονται Βέροια, Κατερίνη, Εδεσσα και Σέρρες – με τους τέσσερις γαλάζιους βουλευτές Σερρών να αναφέρονται στις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τον Κώστα Αχ. Καραμανλή να μην ξανακατεβαίνει υποψήφιος.

Νωρίτερα, προγραμματίζονται επισκέψεις σε Πάτρα, Πύργο, Σπάρτη, Καλαμάτα, Τρίπολη και ενδιαμέσως θα δρομολογηθούν ημερίδες σε Ηπειρο (Αρτα), Στερεά Ελλάδα (Καρπενήσι) και Πελοπόννησο (Δημητσάνα) με αιχμή το κυβερνητικό πρόγραμμα για την ορεινή Ελλάδα. Πέραν της πολιτικής σκοπιμότητας, αρμόδιες πηγές επισημαίνουν την «τεχνοκρατική» διάσταση των «ειδικών αποστολών» εκτός Αττικής. Από τη μία παραδέχονται ότι η εκλογική ατζέντα του Μητσοτάκη θα διαμορφωθεί και από την εικόνα της περιφέρειας και από την άλλη σημειώνουν ότι στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου 2028-2035, κάθε χώρα θα αποκτήσει από το 2027 ένα ενιαίο πρόγραμμα, ενσωματώνοντας τις προτεραιότητες εθνικών και τοπικών Αρχών.