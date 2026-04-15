Θα μπορέσει να βρει τα δίχτυα όσες φορές χρειαστεί η ΑΕΚ στη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο; Με απλά λόγια, πρόκειται να αναπληρωθεί το κενό που αφήνει ο Γιόβιτς, ο φορ που θα λείψει λόγω καρτών; Πρόκειται για ερωτήσεις που θα μπορούσε να γίνονται καθημερινά στον Νίκολιτς – ο προπονητής άλλωστε έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για την ενδεκάδα.

Φυσικά, δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα τι έχει το μυαλό του ο σέρβος κόουτς. Το πιθανότερο είναι να αλλάξει σχηματισμό η ΑΕΚ, να εγκαταλείψει δηλαδή ένα τρικ που δεν λογίζεται ως επιτυχημένο, αυτό με τους δύο κυνηγούς, άρα να δούμε φουνταριστό στην αυριανή ρεβάνς με τους Ισπανούς τον Βάργκα και δύο ποδοσφαιριστές να στηρίζουν τον ούγγρο στράικερ με τις πάσες τους.

Ο Γιόβιτς, αν δούμε τα πράγματα απολύτως ρεαλιστικά, δεν αντικαθίσταται. Την κλάση του ελάχιστοι την έχουν, τουλάχιστον όσον αφορά το πώς σημαδεύει σωστά. Υπάρχει, ωστόσο, το δεδομένο μπορεί να λάμψει σε ένα ματς δύο ή και τρεις φορές και σε άλλα να μη φανεί τόσο πολύ. Πρέπει, συνεπώς, η ΑΕΚ να βρει εναλλακτικό πλάνο. Δεν σημαίνει πως απόντος του Γιόβιτς οι ελπίδες… κλαδεύονται ούτε η ομάδα που πάσχισε να φτιάξει τους τελευταίους μήνες ο Νίκολιτς ποντάρει σε έναν παίκτη, όσο δυνατό όνομα κι αν είναι αυτός.

Βέβαια, τις τελευταίες ημέρες ακούγεται δεξιά κι αριστερά, ακόμη και στα ενδότερα της ΑΕΚ, πως θαυμάσια είναι η πορεία έως τα προημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ, πολύ απλά γιατί πρόκειται για σύνολο που δημιουργείται σταδιακά και όλα εκκίνησαν από το μηδέν το περασμένο καλοκαίρι, με νέα υλικά και νέο προπονητή. Αυτό το σενάριο μοιάζει με «παρηγοριά στον άρρωστο». Διότι η Ράγιο Βαγιεκάνο που ναι μεν είναι μια ομάδα από την ισπανική λίγκα, ένα προηγμένο πρωτάθλημα αναμφίβολα, βρίσκεται στη 13η θέση της βαθμολογίας και βλέποντας αρκετά μαύρα σύννεφα, αφού δεν έχει φύγει η σκέψη πως μπορεί να συναντήσει τη γραμμή του υποβιβασμού. Το 0-3, λοιπόν, που κάνει βουνό την προσπάθεια της ΑΕΚ στην αυριανή ρεβάνς, δεν ήρθε από αντίπαλο-θηρίο. Το έφεραν τα λάθη των Κιτρινόμαυρων, η αδυναμία να αντιμετωπιστούν οι γηπεδούχοι και το όχι επαρκές διάβασμα των δυνατοτήτων της Ράγιο. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Ολα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα μια προσγείωση που όντως δεν άρεσε σε κανέναν και αιφνιδίασε τους περισσότερους.

Τα περί τύχης ή οτιδήποτε άλλα ακούγονται, καλό είναι να μένουν στην άκρη. Τον δρόμο τον στρώνεις μόνος σου. Και η ΑΕΚ, μολονότι δεν θα έχει στην ενδεκάδα της τον Γιόβιτς, με σοβαρότητα και αέναη προσπάθεια δικαιούται να ελπίζει στην ανατροπή. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Ουδείς όμως «τυφλώθηκε» από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο ραντεβού της Μεγάλης Πέμπτης.