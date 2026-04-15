Η JPMorgan Chase ανακοίνωσε αύξηση 13% στα κέρδη του πρώτου τριμήνου χθες, καθώς τα ρεκόρ κερδών στις συναλλαγές λόγω της αστάθειας στις αγορές βελτίωσαν τα αποτελέσματά της. Οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έπληξαν καίρια τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές το πρώτο τρίμηνο, προκαλώντας επανειλημμένες μεταβολές ρευστότητας από επενδυτές. Οι αγοραπωλησίες σε μετοχές, ομόλογα και άλλα επενδυτικά προϊόντα κράτησαν απασχολημένα τα τμήματα συναλλαγών των τραπεζών.

Η αστάθεια συνήθως ωθεί τους πελάτες να αναδιαρθρώσουν τα χαρτοφυλάκια, να πραγματοποιήσουν περισσότερες συναλλαγές και να αντισταθμίσουν τους κινδύνους. Ολα αυτά σημαίνουν περισσότερες προμήθειες για όσους εκτελούν τις συναλλαγές αυτές – τις τράπεζες και τις χρηματιστηριακές τους. Τα έσοδα της JPMorgan από τις αγορές αυξήθηκαν κατά 20% στα 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο και ήταν βασικός παράγοντας για τη βελτίωση στα αποτελέσματα της τράπεζας. Τα ίδια οφέλη είχε και η ανταγωνίστρια Goldman Sachs, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες σε κέρδη. Τα έσοδα του μεγαλύτερου δανειστή των ΗΠΑ από τις αγορές σταθερού εισοδήματος αυξήθηκαν κατά 21% στα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι αγορές μετοχών αυξήθηκαν κατά 17% στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 16,5 δισεκατομμύρια δολάρια ή 5,94 δολάρια ανά μετοχή στο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου, σε σύγκριση με 14,6 δισεκατομμύρια δολάρια ή 5,07 δολάρια ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα.

Ισως η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία

«Ενδέχεται να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην Ιστορία, αν δεν την αντιμετωπίσουμε σωστά» είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας με τον συνιδρυτή και αρχισυντάκτη του οικονομικού ιστοτόπου Semafor Μπεν Σμιθ στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον. Επιπλέον, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός «28ου κανονιστικού πλαισίου» που θα δημιουργήσει έναν απλούστερο μηχανισμό για την ίδρυση και ανάπτυξη εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Το 28ο πλαίσιο είναι μια ιδέα που περιλαμβάνεται στις προτάσεις της έκθεσης του Ενρίκο Λέτα για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και θα αποτελεί ένα καθεστώς που θα διαφοροποιείται από τα αντίστοιχα των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, κάνοντάς το απλούστερο να ιδρυθούν επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

66 εκατ. ευρώ για το «Κινούμαι ηλεκτρικά 3»

Σε αύξηση του προϋπολογισμού στα 66 εκατ. ευρώ και σε παράταση της υποβολής αιτήσεων προχώρησε η κυβέρνηση όσον αφορά το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά Γ’ (III) που επιδοτεί την αγορά ή χρονομίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αποφασίστηκε η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος κατά 6 εκατ. ευρώ και ανέρχεται πλέον σε 66 εκατ. ευρώ. Επιπλέον παρατείνεται για τρεις μήνες, έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων από ενδιαφερομένους που θέλουν να συμμετάσχουν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του kinoumeilektrika3.gov.gr με κωδικούς Taxisnet. Η επιδότηση που προσφέρεται είναι 30% (και έως 8.000 ευρώ) για ΙΧ, 1.000-2.000 ευρώ για απόσυρση, 500 ευρώ για έξυπνο οικιακό φορτιστή και πρόσθετα ποσά για ΑμεΑ, πολύτεκνους και νέους [επιπλέον bonus: 1.000 ευρώ για ΑμεΑ, οικογένειες με τουλάχιστον τρία εξαρτώμενα τέκνα (1.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο) και νέους έως 29 ετών]. Για τα ηλεκτρικά δίκυκλα και ποδήλατα, η επιδότηση είναι έως 3.000 ευρώ για δίκυκλα και scooters και έως 500-800 ευρώ για ποδήλατα.

Επανέκδοση 10ετούς ομολόγου

Στις αγορές βγαίνει η Ελλάδα, μέσω δημοπρασίας για την επανέκδοση δεκαετούς ομολόγου. Oπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, σήμερα θα διενεργηθεί δημοπρασία για την επανέκδοση ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,375%, λήξης 16 Ιουνίου 2036. Πρόκειται για το νέο δεκαετές ομόλογο που εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2026. Σκοπός της επανέκδοσης, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων. Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 22 Απριλίου 2026. Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνο βασικοί διαπραγματευτές, ενώ μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία.

Στις Βρυξέλλες ο Σχοινάς

Την πρώτη του επίσκεψη στις Βρυξέλλες, από την ανάληψη των καθηκόντων του, πραγματοποιεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, σηματοδοτώντας την έναρξη κύκλου επαφών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε μια κρίσιμη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο υπουργός θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων Christophe Hansen, τον επίτροπο Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων Olivér Várhelyi, καθώς και τον επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδή. Παράλληλα, ο Μ. Σχοινάς θα έχει συναντήσεις με έλληνες ευρωβουλευτές, ενώ σήμερα Τετάρτη θα απευθύνει ομιλία στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. Τον υπουργό θα συνοδεύουν ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.