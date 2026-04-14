Είναι πολλά τα σκαμπανεβάσματα αναφορικά με τον Ράφα Μπενίτεθ και την άποψη που εν τέλει θα κυριαρχήσει εντός ομάδας και κυρίως στο… μυαλό του Γιάννη Αλαφούζου για την επόμενη χρονιά.

Αν δηλαδή θα αποφασίσει ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού να στηρίξει στην πράξη την πολύ μεγάλη επένδυση που έκανε με τον ισπανό προπονητή ή αν θα αποφασίσει να πάει σε μια ακόμα αλλαγή, αναζητώντας τον προπονητή που στο μυαλό του θα μπορέσει να χτίσει έναν Παναθηναϊκό πρωταθλητή.

Γιατί είναι σαφές και θα γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο με την ενίσχυση της ομάδας το καλοκαίρι, πως οι Πράσινοι θα στοχεύσουν μόνο στο πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά και θέλουν να μειώσουν το ρίσκο για να το πετύχουν, κάτι που ξεκινά από τον πάγκο της ομάδας και τον προπονητή που θα έχει.

Για παράδειγμα πέρσι δεν ήταν κανένας σίγουρος πως η επιλογή να παραμείνει ο Ρουί Βιτόρια στον πάγκο ήταν η ενδεδειγμένη, παρ’ όλα αυτά του έδωσαν την ευκαιρία λόγω της καλής πορείας στα play offs, όταν ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κερδίσει τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League.

Αποδείχτηκε λάθος αυτή η προσέγγιση, αφού κανείς δεν είχε πειστεί για τον πορτογάλο προπονητή και φάνηκε αυτό από το γεγονός πως πολύ γρήγορα μέσα στη χρονιά έφυγε από τον Παναθηναϊκό.

Αυτή η λογική είναι που κάνει επιφυλακτικούς τους ανθρώπους της ομάδας και για τον Ράφα Μπενίτεθ, που έχει παρόμοια πορεία με τον Βιτόρια. Υπό την έννοια πως κι εκείνος ανέλαβε στα μισά της σεζόν, όπως είχε κάνει και ο Πορτογάλος, αλλά δεν μπόρεσε να βάλει τον Παναθηναϊκό σε τροχιά πρωταθλητισμού.

Ούτε να τον κάνει να αποδώσει κάποιο θεαματικό ποδόσφαιρο μέσα στο γήπεδο. Ο Μπενίτεθ μάλιστα μόνο με ένα… θαύμα θα καταφέρει έστω και αυτό που πέτυχε πέρσι ο Βιτόρια, δηλαδή να κερδίσει τη δεύτερη θέση μιας και παραμένει πολύ μακριά απ’ αυτή.

Αλλά έτσι κι αλλιώς πλέον στον Παναθηναϊκό δεν σκοπεύουν να κινηθούν με βάση τα αποτελέσματα και μόνο, αλλά θέλουν να πάρουν εγγυήσεις και για την ποιότητα ποδοσφαίρου που θα επιδείξει η ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Κάτι στο οποίο συμφωνεί και ο Μπαλντίνι, ο σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος θα έρθει στην Αθήνα τις επόμενες μέρες και αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο η δική του άποψη για τον Μπενίτεθ και το κατά πόσο μπορεί να παρουσιάσει έναν διαφορετικό Παναθηναϊκό που θα είναι ικανός να πάρει το πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν. Οπως σημαντικό ρόλο θα παίξει και η γνώμη του Στέφανου Κοτσόλη για τον ισπανό προπονητή.

Εως τώρα πάντως υπάρχουν και θετικά και αρνητικά σημεία όσον αφορά την παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ. Στα θετικά είναι το γεγονός ότι κατάφερε να συμμαζέψει την ομάδα αρκετά, ασχέτως με την ποιότητα ποδοσφαίρου, να της δώσει μια ταυτότητα και να δημιουργήσει ένα σύνολο που στην Ελλάδα έχει να χάσει για 11 σερί αγώνες.

Μαλιστα ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο γύρο έκλεισε με βαθμολογική συγκομιδή λιγότερη μόνο από την ΑΕΚ. Κάτι που δείχνει και μεγάλη αποτελεσματικότητα, αφού έβρισκε τον τρόπο να παίρνει βαθμούς ακόμα και όταν δεν έπαιζε καλά.

Επίσης θετικό είναι το γεγονός πως αγώνα με τον αγώνα ο Παναθηναϊκός παρουσίαζε ολοένα και περισσότερες αντοχές, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει σε ένα σημείο φυσικής κατάστασης που τον κάνει να φορτσάρει στο φινάλε των αγώνων, σε αντίθεση με τον πρώτο γύρο που στα τελευταία ημίωρα έπεφτε αισθητά και μάλιστα έχασε εφτά βαθμούς στα τελευταία λεπτά.

Στα αρνητικά του Ράφα Μπενίτεθ είναι το γεγονός ότι δεν κατάφερε καμία στιγμή να βάλει τον Παναθηναϊκό σε τροχιά πρωταθλητισμού, η ομάδα έμεινε πολύ πίσω από το πρώτο κιόλας διάστημα του Ισπανού στον πάγκο, ενώ η ποιότητα του ποδοσφαίρου και η εξέλιξή του δεν ήταν αυτή που περίμεναν στον Παναθηναϊκό όταν συμφωνούσαν με έναν προπονητή τόσο μεγάλους βεληνεκούς και με αυτό το βιογραφικό.

Οι Πράσινοι δεν έκαναν αγωνιστικές υπερβάσεις, αποκλείστηκαν με μεγάλη ευκολία στο Κύπελλο από τον ΠΑΟΚ, στην Ευρώπη δεν έγινε η υπέρβαση και το πιθανότερο στο πρωτάθλημα μοιάζει να είναι η τέταρτη θέση.

Τίποτα το ιδιαίτερο δηλαδή, με τη χρονιά να κρίνεται αποτυχημένη σε κάθε επίπεδο. Ολα αυτά θα τεθούν επί τάπητος από τους ιθύνοντες του Παναθηναϊκού και φυσικά θα ακουστεί και η άποψη του Ράφα Μπενίτεθ σχετικά με το μέλλον πριν παρθεί η οποιαδήποτε απόφαση για το ζήτημα της παραμονής του ή όχι στον πάγκο.