Η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Θεσσαλονίκης αποχαιρέτησαν χθες τον Στέφανο Μπορμπόκη, που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 59 ετών.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης, ακολουθώντας μια σημαντική διαδρομή όπως και ο αδελφός του Βασίλης, αγωνίστηκε σε κορυφαίους συλλόγους της Θεσσαλονίκης, όπως ο ΠΑΟΚ, ο Αρης και ο Ηρακλής, ενώ φόρεσε 29 φορές και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Με τον ΠΑΟΚ συνέδεσε το όνομά του, καταγράφοντας οκταετή παρουσία, 214 συμμετοχές και 32 γκολ.

Αγωνιζόμενος ως επιθετικός, ο Στέφανος Μπορμπόκης ξεχώρισε για το ταλέντο, τη φαντασία και την τεχνική του, αποτελώντας έναν από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η Βόρεια Ελλάδα.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, με το ντεμπούτο του στην Α’ Εθνική να πραγματοποιείται τη σεζόν 1985-86 απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος, με κορυφαία χρονιά την περίοδο 1987-88, όταν σημείωσε 9 γκολ σε 26 αγώνες. Το 1994 αποχώρησε από τον ΠΑΟΚ για τον Εδεσσαϊκό και έναν χρόνο αργότερα μετακινήθηκε στον Ηρακλή.

Ακολούθησε παρουσία στη Β’ Εθνική, ενώ τη σεζόν 1997-98 αγωνίστηκε στον Αρη, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της κατηγορίας και την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία.

Στη συνέχεια φόρεσε για τρία χρόνια τη φανέλα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, όπου και ολοκλήρωσε την καριέρα του. Ο Στέφανος Μπορμπόκης παραμένει ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε και στις τέσσερις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Η εξόδιος ακολουθία του Στέφανου Μπορμπόκη τελέστηκε σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης στο Ανω Μητρούσι Σερρών, με την τοπική κοινωνία και τους παλιούς του συναθλητές να τιμούν τη μνήμη του.

Η πιο εμβληματική στιγμή της τελετής ήταν η εικόνα του φερέτρου, το οποίο ήταν σκεπασμένο με τη σημαία του ΠΑΟΚ. Στην τελετή έδωσε το παρών ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Αγγελος Αναστασιάδης, εκπροσωπώντας επίσημα τη διοίκηση του Δικεφάλου.

Ο πρώην τεχνικός, φανερά συγκινημένος, στάθηκε δίπλα στην οικογένεια του παλαίμαχου επιθετικού, αποτίοντας φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που έδωσε σκληρές μάχες τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Κοντά του και πολλοί από τους πρώην συμπαίκτες του, όπως ο Κώστας Αλεξανδρίδης, ο Κώστας Μαλιούφας, ο Δημήτρης Μήτογλου, ο Μιχάλης Λεοντιάδης, ο Γιάννης Γκιτσιούδης.

Ο σεβασμός προς το πρόσωπο του εκλιπόντος ξεπέρασε τα οπαδικά σύνορα. Στο Ανω Μητρούσι συγκεντρώθηκαν πλήθος παλαίμαχων ποδοσφαιριστών, όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ, αλλά και από τον Αρη και τον Ηρακλή.

Αυτή η καθολική παρουσία απέδειξε ότι ο Στέφανος Μπορμπόκης ήταν μια προσωπικότητα που ένωνε τον αθλητικό κόσμο της πόλης. Το ελληνικό ποδόσφαιρο αποχαιρετά έναν γνήσιο εκφραστή του, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των προσπαθειών του και της αφοσίωσής του στα ιδανικά του αθλητισμού.

Μιλώντας για τον Στέφανο Μπορμπόκη, ο άλλοτε συμπαίκτης του, Τζόνι Αναστασιάδης, ανέφερε: «Γνώρισα πρώτη φορά τον Στέφανο το 1988, χρονιά της άφιξής μου στον ΠΑΟΚ.

Ηταν ήδη μεγάλο όνομα στον σύλλογο και ένιωσα απίστευτα που μοιράστηκα την ίδια ομάδα μαζί του. Μπορώ να πω πολλά για τον Στέφανο, αλλά θα χρειαστώ πολλές μέρες, οπότε θα πω μόνο: δεν ήταν απλά ένας σπουδαίος παίκτης αλλά ένας υπέροχος άνθρωπος.

Μοιραστήκαμε πολλές εκπληκτικές στιγμές μαζί τόσο τις διασκεδαστικές όσο και τις δύσκολες που ενίσχυσαν τον δεσμό μας. Τώρα, επιλέγω να θυμάμαι μόνο τις καλές στιγμές, αυτές που πάντα θα λατρεύω.

Είναι πραγματικά σπαρακτικό αυτό που συνέβη. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στον αδερφό του Βασίλη, τον οποίο είχα τη χαρά να συναντήσω αρκετές φορές.

Πάντα θα σε αγαπάμε Στέφανε, καλό παράδεισο».