Το ελληνικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε στο πένθος το Μεγάλο Σάββατο (11/4), καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο παλαίμαχος επιθετικός άφησε το αποτύπωμά του σε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής, ενώ φόρεσε 29 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Με τον ΠΑΟΚ είχε μια ιδιαίτερα σημαντική παρουσία, μετρώντας 214 συμμετοχές και 32 γκολ.

Ξεχώρισε για την ποιότητά του και το θεαματικό στυλ παιχνιδιού του, με αποτέλεσμα να θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η Βόρεια Ελλάδα, αφήνοντας έντονο το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση, μέσα από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών.

Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας.

Ήρθε στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 16 ετών, έγινε επαγγελματίας και από το 1985 ως το 1994 φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα 274 φορές, πετυχαίνοντας 39 γκολ.

Η σχέση του Στέφανου με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν απλά επαγγελματική. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε δίπλα στον ΠΑΟΚ δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει… »