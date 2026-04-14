Περιορισμένη ήταν φέτος το Πάσχα η ρίψη βεγγαλικών, ενώ απεφεύχθη και η επικίνδυνη «συνήθεια» των τελευταίων ετών, η ρίψη μολότοφ στον Νέο Κόσμο, στην οδό Λαγουμιτζή, έξω από τον Ιερό Ναό της Αναλήψεως, μετά την Ανάσταση. Οι έλεγχοι της Αστυνομίας ήταν ιδιαίτερα εντατικοί και τα επιχειρησιακά σχέδια είχαν ως αποτέλεσμα να κατασχεθούν συνολικά πάνω από 180.000 είδη πυροτεχνίας και να γίνουν 146 συλλήψεις. Παρά τους αυστηρούς ελέγχους, όμως, δεν έλειψαν οι τραυματισμοί. Συγκεκριμένα από τις 7 Μαρτίου μέχρι τις 13 Απριλίου τραυματίστηκαν 16 άτομα (4 σοβαρά και 12 ελαφρά).

Αττική: 14 συλλήψεις στην Ανάσταση

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εκπόνησε και υλοποίησε ένα στοχευμένο επιχειρησιακό σχέδιο το βράδυ της Ανάστασης, με βασικό στόχο την πρόληψη και αποτροπή επικίνδυνων φαινομένων, όπως η ρίψη εμπρηστικών μηχανισμών, φωτοβολίδων και κροτίδων σε ιερούς ναούς και χώρους συνάθροισης πολιτών (π.χ. Νέος Κόσμος). Για τον λόγο αυτόν έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, με έμφαση στις περιοχές όπου είχαν καταγραφεί περιστατικά στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να συλληφθούν 10 άτομα στον Νέο Κόσμο, 2 άτομα στην Καλλιθέα, 1 άτομο στην Παιανία και 1 στο Κορωπί. Στην κατοχή των συλληφθέντων αλλά και σε σημεία κοντά στους ιερούς ναούς εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 153 μολότοφ, 38 ναυτικές φωτοβολίδες, 26 κροτίδες και 5 εύφλεκτα δοχεία.

Δέματα με πυροτεχνήματα στο Καρλόβασι

Παράλληλα, ειδικές αστυνομικές δράσεις και στοχευμένοι, επίσης, έλεγχοι στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα είχαν ως αποτέλεσμα ύστερα από 320 ελέγχους να γίνουν 15 συλλήψεις, να βεβαιωθούν 11 παραβάσεις και να σχηματιστούν ποινικές δικογραφίες σε βάρος 3 ακόμα ατόμων από άλλη περιοχή, τα οποία διακριβώθηκε ότι είχαν σχέση με την υπόθεση του Καρλοβασίου της Σάμου. Για την ιστορία, στο Καρλόβασι, σε 6 περιπτώσεις (τρεις τη Μεγάλη Τρίτη και τρεις τη Μεγάλη Τετάρτη) συνελήφθησαν άτομα τα οποία κατείχαν 7 δέματα με πυροτεχνήματα, συσκευές εκτόξευσης πυροτεχνημάτων κ.λπ.

Συνολικά, από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου κατασχέθηκαν 1.902 πυροτεχνήματα διαφόρων τύπων, 118 αυτοσχέδιες ρουκέτες, 39 κροτίδες, 8 οβίδες με πυρίτιδα, 17 καπνογόνα, 4 δάδες χειρός, 180 ρουκετόξυλα, 30 κιλά μείγματος υλικών που προορίζονταν για γέμισμα αυτοσχέδιων ρουκετών καθώς και εργαλεία, μηχανήματα και υλικά για κατασκευή ρουκετών. Επίσης, το Μεγάλο Σάββατο, σε ρέμα στην περιοχή του Βροντάδου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.181 αυτοσχέδιες ρουκέτες και 2 βάσεις ρίψης ρουκετών – σχηματίστηκε και σχετική ποινική δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου. Ακόμα, την ίδια μέρα αστυνομικοί του Τμήματος Πυθαγορείου Σάμου εντόπισαν σε υπαίθριο χώρο, κοντά σε ναό, 39 είδη πυροτεχνίας (κροτίδες, βομβίδια κ.λπ.), τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ σχηματίστηκε και σχετική ποινική δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Πυθαγορείου.

Πανελλαδικό «Spark-Down»

Είχε προηγηθεί τη Μεγάλη Τετάρτη η πανελλαδική αστυνομική δράση «Spark-Down» για την καταπολέμηση της παράνομης κατασκευής, διακίνησης και χρήσης ειδών πυροτεχνίας. Ο σχεδιασμός της δράσης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Τμήματος Οπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Προστασίας του Κράτους του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών ενόψει του Πάσχα. Ειδικά συνεργεία αστυνομικών επιχειρούσαν καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: διενεργήθηκαν 3.660 έλεγχοι, συνελήφθησαν 23 άτομα, βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις και κατασχέθηκαν πάνω από 98.000 είδη πυροτεχνίας (κροτίδες, πυροτεχνήματα, βεγγαλικά κ.λπ.).