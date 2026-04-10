Μειωμένη εμφανίζεται φέτος η ακτοπλοϊκή επιβατική κίνηση προς τα νησιά του Αιγαίου, εκτός Αργοσαρωνικού, από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής – Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – σύμφωνα με στοιχεία του Λιμενικού Σώματος που αφορούν τη Μεγάλη Τετάρτη και τη Μεγάλη Πέμπτη, δυο ημέρες με αυξημένη κίνηση παραδοσιακά, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ημέρες του 2025.

Τις δύο ημέρες από τα τρία λιμάνια διακινήθηκαν συνολικά 48.389 επιβάτες, έναντι 58.481 τη Μεγάλη Τετάρτη και τη Μεγάλη Πέμπτη του 2025, σημειώνοντας μείωση 17,25%, επιβεβαιώνοντας πρόσφατες εκτιμήσεις του προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), Διονύση Θεοδωράτου, για πτώση της κίνησης περίπου στο 15% – 20%.

Τη Μεγάλη Πέμπτη φέτος, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, διακινήθηκαν συνολικά 29.949 επιβάτες, έναντι 34.833 πέρυσι. Αυτό αντιστοιχεί σε μείωση 14,02%.

Επίσης, τη Μεγάλη Τετάρτη φέτος διακινήθηκαν από τα ίδια λιμάνια 18.440 επιβάτες, έναντι 23.648 πέρυσι την ίδια ημέρα (πτώση 22%).

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια εμφανή επιβράδυνση της πασχαλινής εξόδου προς τους νησιωτικούς προορισμούς του Αιγαίου.

Οι βασικότεροι λόγοι που φαίνεται να επηρεάζουν την επιβατική κίνηση είναι το γενικότερο κύμα ακρίβειας, οι υψηλές τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων – οι οποίες όμως παραμένουν σταθερές μετά τη συμφωνία ακτοπλόων και κυβέρνησης – και η γενικότερη αβεβαιότητα που προκαλεί το διεθνές περιβάλλον και ιδιαίτερα ο πόλεμος, επιβαρύνοντας την ψυχολογία των πολιτών και καθιστώντας πιο συγκρατημένες τις μετακινήσεις για αναψυχή.

Παράλληλα, αρνητικό ρόλο στην εξέλιξη της κίνησης φαίνεται να παίζει και το γεγονός ότι φέτος το Πάσχα είναι σχεδόν μία εβδομάδα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι. Συγκεκριμένα, το Πάσχα το 2026 εορτάζεται στις 12 Απριλίου, ενώ το 2025 είχε εορταστεί στις 20 Απριλίου. Η χρονική αυτή μετατόπιση πιθανόν επηρεάζει τον προγραμματισμό των εκδρομέων, καθώς η πασχαλινή έξοδος πραγματοποιείται νωρίτερα μέσα στην άνοιξη, σε περίοδο κατά την οποία οι καιρικές συνθήκες, οι οικονομικές υποχρεώσεις και ο οικογενειακός προγραμματισμός ενδέχεται να λειτουργούν πιο περιοριστικά.

Σε ό,τι αφορά την επιμέρους εικόνα των λιμανιών, ο Πειραιάς παραμένει το βασικότερο σημείο αναχώρησης, ωστόσο και εκεί καταγράφεται πτώση. Τη Μεγάλη Πέμπτη του 2025 είχαν αναχωρήσει 22.190 επιβάτες, ενώ φέτος 20.225, δηλαδή 1.965 λιγότεροι επιβάτες, που μεταφράζεται σε μείωση 8,9%.

Ακόμη μεγαλύτερη υποχώρηση παρουσιάζει η Ραφήνα, από όπου πέρυσι τη Μεγάλη Πέμπτη είχαν ταξιδέψει 9.800 επιβάτες και φέτος 7.440. Η διαφορά των 2.360 επιβατών αντιστοιχεί σε πτώση 24,1%.

Πτωτική είναι η εικόνα και στο Λαύριο, όπου η επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε φέτος σε 2.284 επιβάτες, έναντι 2.843 την αντίστοιχη ημέρα του 2025. Πρόκειται για μείωση κατά 559 επιβάτες, δηλαδή κατά 19,7%.