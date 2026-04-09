Μια κοινοποίηση στον προσωπικό λογαριασμό του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν αρκετή για να προκύψει κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανήρτησε το σχόλιο της Μαρινίκης Θεοδώρου, αναπληρώτριας του τομέα Οικονομικών του κόμματος, που απαντούσε στη Σώτη Τριανταφύλλου και στο σχόλιό της πως «ως κόμμα το ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούται να ομιλεί με ηθικούς όρους που επί 20 χρόνια έκανε ό,τι έκανε». Το σχόλιο βέβαια δεν ήταν προσβλητικό, ήταν όμως αιχμηρό («Από πότε η ηθική είναι προνόμιο συγκεκριμένων και «αλάθητων»; Είναι ηθικός όρος μια απόλυτη και ακυρωτική φράση;») και ξεκίνησε μια ολόκληρη σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μαθήματα

Η ανάρτηση έφερε την αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη, που χαρακτήρισε «απαράδεκτη ενέργεια» το share του Ανδρουλάκη και επεσήμανε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης «έχει ξεφύγει των θεσμικών του ορίων». Με τη σειρά της, η Χαριλάου Τρικούπη σήκωσε το γάντι: «Μαθήματα περί ”θεσμικών ορίων” δεν είναι σε θέση να κάνει ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης που έστησε ένα δυσώδες παρακράτος υπονομεύοντας το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια», σχολίασαν από το ΠΑΣΟΚ. Δείχνοντας γι’ άλλη μια φόρα όχι μόνο πως οι τόνοι δεν θα πέσουν μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και το ύφος που θα εξελιχθεί η μεταξύ τους αντιπαράθεση στον δρόμο προς τις κάλπες.

Χαμόγελα

Τελικά ναι, η Βαρβάκειος είναι πεδίο συμφιλίωσης για τους δύο παλιούς εσωκομματικούς αντιπάλους – τα πειράγματα και τα χαμογέλα μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη, που επισκέφθηκε την κεντρική αγορά πατροπαράδοτα πριν από το Πάσχα, και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ήταν δημόσια και έστειλαν και εσωκομματικό μήνυμα ενότητας μετά το συνέδριο. Ε, κι αν δεν ήταν και απολύτως ειλικρινή, δεν πειράζει, γιατί σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει ούτε ένας μέσα στο ΠΑΣΟΚ που να μην έχει καταλάβει την κρισιμότητα της ευκαιρίας που έχει το κόμμα – και κανείς δεν είναι διατεθειμένος να μειώσει τις πιθανότητες. Αν ήθελαν, λόγοι υπάρχουν.

Αυτοψία

Ας πούμε πως ο Παύλος Πολάκης έχει ανεβάσει την προσωπική του παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άλλο επίπεδο – όχι πια μόνο σχόλια, αλλά και βιντεάκια, που δεν απευθύνονται σε παλιούς και νέους συντρόφους, αλλά στην κυβέρνηση. Τα οποία έχουν και ερευνητικό χαρακτήρα: ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας πήγε στο μέρος όπου κάποτε στεγαζόταν το εργαστήρι που φοίτησε ο προσφάτως ορκισθείς υφυπουργός Μακάριος Λαζαρίδης, για να δείξει, όπως είπε, «την αριστεία» στην οποία βασίστηκε ο Μητσοτάκης για να κάνει την επιλογή του. Και επισημαίνει στους ακολούθους του πως το βίντεο δεν τελείωσε όπως ήθελε «γιατί πέρναγε κόσμος και έλεγε «συνέχισε μαχητικά» και έκανε το σήμα της νίκης».

Απορία

Αρχίσαμε να αναζητούμε πάλι το ηθικό πλεονέκτημα;