Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» η ΑΕΚ δεν χρειάστηκε να πάρει κανένα απολύτως ρίσκο. Βρήκε πολύ νωρίς το γκολ που ήθελε και μετά με ένα παιχνίδι υπομονής και άψογης τακτικής προετοιμασίας πήρε αυτό που ήθελε.

Στο προηγούμενο ευρωπαϊκό εκτός έδρας ματς της η ΑΕΚ, αυτό με την Τσέλιε στη Σλοβενία βρήκε επίσης ένα πολύ γρήγορο γκολ μόλις στο 3′ με τον Βάργκα. Στη συνέχεια βεβαίως η Τσέλιε έκανε το λάθος να ανοιχτεί και η ΑΕΚ την «κατασπάραξε».

Το παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Βαγιέκας» δεν θα θυμίσει με τίποτα το ματς με την Τσέλιε. Σε επίπεδο χαρακτηριστικών παρομοιάζεται με αυτό στο Φάληρο. Τι δεν πρέπει λοιπόν να κάνει η ΑΕΚ;

Δεν πρέπει να παρουσιαστεί αφελής όπως συνέβη στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τη Σαμσουνσπόρ. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανιστεί όπως στα πρώτα ημίχρονα με την Τσέλιε στο παιχνίδι της league phase ή του πρώτου αγώνα με την Αντερλεχτ στο Βέλγιο. Διότι σε αυτό το χρονικό σημείο της σεζόν τα λάθη δεν μένουν ατιμώρητα.

Αν και πιστεύω ότι ο Μάρκο Νίκολιτς θα ζητήσει από τους παίκτες του να ξεκινήσουν πολύ δυνατά και να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που θα τους παρουσιαστεί, αν αυτό το γρήγορο γκολ δεν έρθει, δεν χρειάζεται να πάει η ΑΕΚ με το πόδι στο γκάζι. Πρέπει να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό και να μην πάει σε αυτόν των Ισπανών.

Δεν πρέπει να επιτρέψει στην ομάδα της Μαδρίτης να εκδηλώσει πολλές επιθέσεις, πρέπει να έχει καλό passing game και τη στιγμή θα τη βρει όπως τη βρήκε στο Βέλγιο, όπως στη Φλωρεντία, όπως και στη Σαμψούντα.

Αλλωστε δεν μιλάμε για ένα νοκάουτ ματς, αλλά για δύο ενενηντάλεπτα (και ίσως και παραπάνω), μακριά από την πρόκληση της πρόκρισης στους «4» μίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

ΥΓ.: Είναι δυνατόν έντεκα μέρες πριν από το ματς ΑΕΚ – ΠΑΟΚ να διαρρέει όνομα διαιτητή, έστω και ως «υποψήφιου»; Το αν «παίζει» ο Βίντσιτς ή είναι παπάτζα μόνο η ΕΠΟ μπορεί και πρέπει να απαντήσει.