Οσο φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Σωστά; Ολόσωστα. Το συναντάμε στην πολιτική σκηνή και βέβαια στον αθλητισμό. Με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα όσα παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Μάκη Γκαγκάτση. Εκεί που ήταν ανέφελος ο ουρανός (του), τώρα προκύπτουν σύννεφα.

Αρχικά, το ζήτημα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Παρά την αποτυχία του σέρβου προπονητή να προκριθεί με την Εθνική Ελλάδας στα τελικά του Μουντιάλ, η διοίκηση της ΕΠΟ, δηλαδή ο Μάκης Γκαγκάτσης για να είναι όλα ξεκάθαρα, έσπευσε να συμφωνήσει με τον κόουτς. Στη λογική πως με την κίνηση αυτή θα κόψουν μαχαίρι κάθε κουβέντα για την επόμενη μέρα και ταυτόχρονα θα διώξουν μακριά την εσωστρέφεια. Τι βλέπουμε τώρα; Στα δύο φιλικά του Μαρτίου, τόσο με την Παραγουάη όσο και με την Ουγγαρία, η Εθνική των τόσων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών από τα χαφ και μπροστά, δεν πέτυχε γκολ. Εδειξε πρωτοφανή αδυναμία να βρει δίχτυα και μολονότι αρκετοί τραγουδούν το «πιάσαμε καλή απόδοση», η αλήθεια δεν κρύβεται. Στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού, η πρόκριση θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ.

Θέμα σημαντικό είναι και η διαιτησία. Ορισμένοι επιμένουν πως όλα πηγαίνουν καλά και οι γκρίνιες έχουν μειωθεί. Είναι, όμως, αυτή η πραγματικότητα; Υπάρχουν αξιόλογοι έλληνες ρέφερι με ικανότητα να σφυρίξουν σπουδαία ραντεβού και να κάνουν καριέρα εκτός συνόρων σε τοπ παιχνίδια; Θα τους δούμε κάποτε όταν «καίει η μπάλα»; Εξελίχθηκε κάποιος θεαματικά; Και επίσης, ο γάλλος αρχιδιαιτητής πρόκειται να ανοίξει τη βεντάλια και να φέρει στα μέρη μας όχι μόνο Γερμανούς αλλά διαιτητές και από άλλες συνομοσπονδίες; Μετά την περασμένη Κυριακή, εξάλλου, είχαμε φωνές από τον Αρη για το ραντεβού με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία και από την Καβάλα που κάλεσε τον Λανουά να παρακολουθήσει ως φιλοξενούμενος το σημερινό τετ-α-τετ με τον Καμπανιακό. Γιατί φωνές υπάρχουν και στη Super League 2.

Για το τέλος, ώστε να συμπληρωθεί το τρίπτυχο και το πώς μπήκε στην πρίζα

η… ηλεκτρική καρέκλα για τον κ. Γκαγκάτση, έχουμε τον ΠΑΟΚ. Τα έβαλε ακόμη και με τη διοίκηση της ΕΠΟ μετά το 0-0 με τον Παναθηναϊκό. Σε ντέρμπι που δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας με άσπρη-μαύρη φανέλα στον διαιτητή. Παράξενο να τα ρίχνεις στον τέως υπάλληλό σου. Εκτός αν πετάς την μπάλα στην εξέδρα ή θέλεις να αποπροσανατολίσεις το ευρύ κοινό. Ας περιμένουμε όμως. Με τον ΠΑΟΚ στο -5 δεν αποκλείεται οι σελίδες του βιβλίου να έχουν και άλλο κεφάλαιο που θα προκαλεί έκπληξη.