Στο δικαστικό μέτωπο των υποκλοπών, φαίνεται πως επιβεβαιώνεται η πληροφορία για τη διχοτόμηση της έρευνας που διέταξε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, για περαιτέρω πρόσωπα και αδικήματα, μεταξύ άλλων και για κατασκοπεία. Και μάλιστα ότι θα επισημοποιηθεί μέσα στα επόμενα εικοσιτετράωρα, με το επιχείρημα ότι πρέπει η έρευνα να επιστρέψει «εκεί που βρισκόταν». Οπως πληροφορούμαι, έχει ήδη ληφθεί η απόφαση η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών να κρατήσει μονάχα τα «περιφερειακά» αδικήματα που προέκυψαν στη δίκη, π.χ. τις ψευδορκίες στην Εξεταστική Επιτροπή. Και ο πυρήνας του σκανδάλου θα επιστρέψει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία θα πρέπει να ερευνήσει το αδίκημα της κατασκοπείας (τετελεσμένη και σε απόπειρα) και της συναυτουργίας, αλλά και το ακριβές χρονικό πεδίο της δραστηριότητας της Intellexa στη χώρα μας. Αντί άλλου σχολίου, θα θυμίσω ότι από τα ίδια γραφεία βγήκε η διάταξη που έλεγε ότι «αναντίλεκτα» δεν έχει σχέση η Intellexa, το Predator και υποκλοπές με κρατικές υπηρεσίες. Από τότε μεσολάβησαν, βέβαια, μια δίκη και πολλές πολλές αποκαλύψεις…

Κλυδωνισμοί για τη σύμβαση με την Intellexa

Και μιλώντας γι’ αυτές, μαθαίνω αρμοδίως πως επικρατεί μεγάλος εκνευρισμός στα κυβερνητικά κλιμάκια από τη νέα μεγάλη αποκάλυψη που αφορά την επαφή του κράτους με την Intellexa. Θυμίζω ότι ο Βασίλης Λαμπρόπουλος έφερε στο φως («Το Βήμα της Κυριακής») ένα προσύμφωνο συνεργασίας του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), φορέα που υπάγεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στεγάζεται στην ΕΥΠ, με μια κοινοπραξία εταιρειών στην οποία συμμετείχε η διαβόητη Intellexa, προκειμένου να απορροφηθούν μερικά εκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Καινοτομίας.

Το έγγραφο αυτό ακύρωσε στην πράξη την κυβερνητική γραμμή ότι η κυβέρνηση δεν είχε ποτέ την παραμικρή επαφή, γνώση ή συνεργασία με την εταιρεία που εμπορεύεταιτο Predator. Ετσι, στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, οι απαντήσεις του Παύλου Μαρινάκη κατέδειξαν μια σαφή στροφή, με το Μαξίμου να επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σημασία του εγγράφου, εφευρίσκοντας το επιχείρημα ότι πρόκειται για ένα προσύμφωνο, ότι εκταμίευση χρημάτων δεν έγινε και ότι δεν ταυτίζεται με το Predator οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα των ίδιων ιδιωτών (αυτούς που κατηγορούσαν για υποκλοπείς, «ρυπαρό δίκτυο» κ.λπ.). Υπάρχει, βέβαια, μια δυσάρεστη για την κυβέρνηση λεπτομέρεια. Οτι αυτή η «δραστηριότητα» που συζητούσε με το ΚΕΜΕΑ, περιγράφεται από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο ως μέρος της λειτουργίας του Predator, με βάση όλες τις διεθνείς τεχνικές εκθέσεις. Αυτή τη δουλειά έκανε η Intellexa.

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Σε κάθε περίπτωση, ο εκπρόσωπος παραδέχθηκε την ύπαρξη «προσυμφώνου», τονίζοντας πως τελικά «δεν προχώρησε». Κι άρα επιβεβαίωσε, εμμέσως πλην σαφώς, την πρόθεση συνεργασίας. Θα ήταν και δύσκολο να μην το κάνει από τη στιγμή που υπάρχουν έγγραφα, ενώ και οι καταδικασθέντες στέλνουν πλέον ξεκάθαρα μηνύματα ότι δεν θα γίνουν «Ιφιγένειες». Αφήστε που η απόπειρα χρηματοδότησης «στη ζούλα» της Intellexa με ευρωπαϊκά κονδύλια μπορεί να καταστεί ενδιαφέρουσα υπόθεση για την αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λέω εγώ τώρα…

Προχωρούν στις αλλαγές στην ΕΕΤΤ

Σφοδρά αντέδρασε χθες η αντιπολίτευση στη Βουλή για τη νυχτερινή τροπολογία που σας αποκάλυψα, η οποία προβλέπει παράκαμψη του ορίου των δύο θητειών στο ΔΣ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Με τον Δημήτρη Μάντζο του ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα, να καλεί τον Δημήτρη Παπαστεργίου να εξηγήσει ξεκάθαρα στη Βουλή για ποιον ή ποιους νομοθετεί, υποστηρίζοντας ότι μια τόσο «φωτογραφική» και αναιτιολόγητη τροπολογία δεν μπορεί να εγκριθεί, αλλά κι ότι έρχεται και σε κόντρα με τις ευρωπαϊκές πρακτικές που επιβάλλουν την αποφυγή πολυετούς παραμονής σε κομβικές θέσεις ελέγχου. Η «γαλάζια» πλειοψηφία, πάντως, μαθαίνω ότι επιμένει να αλλάξει τη νομοθεσία αντί να βρει άλλον επιστήμονα για τη θέση αυτή. Οι ίδιες πηγές μου λένε πως για πρόεδρος της Αρχής έχει ήδη επιλεγεί ο πρώτος εκ των δύο αντιπροέδρων της ΕΕΤΤ, ο Δημήτρης Βαρουτάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, λόγος επιλογής είναι η θέση που είχε ο συγκεκριμένος στο θέμα του κανονισμού για τα εκδοτικά δικαιώματα, το οποίο είναι φλέγον για τα ψηφιακά μέσα στην Ελλάδα.

Αναβολή για την ανακοίνωση

Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα έλεγαν εδώ και ημέρες οι πληροφορίες ότι θα έχουμε τη συνάντηση του Γιάννη Στουρνάρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να ανακοινωθεί και επίσημα η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Με τον αρχικό σχεδιασμό να θέλει το ραντεβού να γίνεται χθες, Μεγάλη Δευτέρα. Η ανακοίνωση της τρίτης θητείας Στουρνάρα, αν και «κλειδωμένη», παρέμεινε ωστόσο σε εκκρεμότητα για ευνόητους λόγους (δικογραφίες, διαγγέλματα κ.λπ.). Και η επικαιρότητα θα κρίνει αν θα δούμε τη χειραψία και τα συγχαρητήρια σήμερα, αύριο ή μετά το Πάσχα.