Τι μεσολάβησε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε στάση από τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή μόλις λίγους μήνες πριν, σε σχέση με το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή; Τότε, σε ραδιοφωνική του εμφάνιση (ΣΚΑΪ), ο Πρωθυπουργός είχε πει πως «δεν υπάρχει κανένα κοινοβουλευτικό σύστημα που να έχει ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Αυτά τα συστήματα παραπέμπουν σε προεδρικά συστήματα. Επειδή ο πυρήνας του πολιτεύματός μας δεν μπορεί να αλλάξει, διαφωνώ με το ασυμβίβαστο». Επεσήμανε, δε, πως ο εκάστοτε πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα να ορίσει εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, την οποία και αυτός αξιοποίησε. Το λες και στροφή 180 μοιρών.

Απατεώνας

Το βίντεο έβγαλε στην επιφάνεια ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μοιάζει να έχει επιλέξει και εκείνος σκληρή γλώσσα απέναντι στην κυβέρνηση και προσωπικά προς τον Μητσοτάκη: «(…) Αλλαξε γνώμη. Για να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Ισως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα», σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος επιστρέφει εδώ και καιρό στους αντιπάλους του εκφράσεις που απευθύνονταν σε εκείνον. Βέβαια, ο καθένας δικαιούται να αλλάξει γνώμη, αρκεί να μας εξηγήσει πώς προέκυψε αυτή η αλλαγή, που είναι δομική και αφορά, κατά τον Μητσοτάκη, την αλλαγή του πολιτεύματος.

Στην πρόθεση

Η ανακοίνωση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θέτει ένα σημαντικό ερώτημα στους δημοσκόπους: πρέπει να αρχίσουν να τη μετρούν στην πρόθεση ψήφου πια, αντί στη δημοφιλία, ακόμα και αν καμία άλλη λεπτομέρεια δεν είναι ακόμα γνωστή για το κόμμα που βρίσκεται στα σκαριά; Η τελευταία, χθεσινή δημοσκόπηση (Alco) δεν πρόλαβε την ανακοίνωση, άρα δεν μπήκε και στο δίλημμα – και έτσι εξηγείται και το σχετικά υψηλό νούμερο στο πόσο πιθανό είναι να την ψηφίσουν οι ερωτώμενοι (5% πολύ και 10% αρκετά). Το νούμερο όμως αυτό δεν θα είναι το ίδιο όταν η ερώτηση θα αφορά την πρόθεση, αλλά μικρότερο, ειδικά όταν η απάντηση «πολύ» είναι σήμερα μονοψήφια.

Συγκυρία;

Πάντως αυτή ακριβώς η δημοσκόπηση, για πρώτη φορά εδώ και καιρό, περιγράφει και ένα δικομματικό φαινόμενο: ανεξαρτήτως εισροών και εκροών, στην πρόθεση ψήφου η κυβέρνηση πέφτει και η αξιωματική αντιπολίτευση ανεβαίνει – και μάλιστα η πτώση και η άνοδος είναι περίπου η ίδια. Αυτό που δεν είναι ακόμα σαφές είναι αν πρόκειται για τη συγκυρία που έφερε αυτό το αποτέλεσμα (λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και συνεδρίου ΠΑΣΟΚ) ή αν θα συνεχίσει και μετά την εμφάνιση Καρυστιανού και Τσίπρα. Το πραγματικό τεστ για το ΠΑΣΟΚ θα έρθει τότε. Ομως μέχρι τότε, έχει περιθώριο κινήσεων ευρύτερο από τους αντιπάλους του στην αντιπολίτευση.

Απορία

Η κυβερνητική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη εξαντλείται στην εντός των συνόρων;