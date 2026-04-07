Η πορεία του Αρη εφέτος είναι τέτοια που ενίσχυσε αρκετά νωρίς την κουβέντα περί διάδοχης κατάστασης στη διοίκηση.

Το γυαλί της σχέσης Καρυπίδη – κόσμου έχει ραγίσει καιρό τώρα. Μία φθορά που ξεκίνησε από το 2024 και κορυφώθηκε τη φετινή σεζόν με τη χειρότερη πορεία της τελευταίας οκταετίας, ασχέτως εάν το φινάλε της σεζόν βρει τους Θεσσαλονικείς στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Ολη αυτή η κατάσταση… ανάβει τις φήμες και τα σενάρια, όπως αυτά που προέκυψαν τα προηγούμενα 24ωρα για τον Αλέξανδρο Εξάρχου. Ενα όνομα που καιρό τώρα… ψιθυρίζεται για τον Αρη, όπως και του Γιάννη Καϋμενάκη, με την ΠΑΕ Αρης να διαψεύδει αμφότερα μέσω χθεσινής διαρροής.

«Τους τελευταίους μήνες έχουν δει το φως της δημοσιότητας ανυπόστατα και ψευδή δημοσιεύματα σχετικά με δήθεν συζητήσεις με υποψήφιους αγοραστές για την ΠΑΕ Αρης», σημείωναν χθες οι Κιτρινόμαυροι και συμπλήρωσαν μεταξύ άλλων ότι «δεν έχει εκδηλωθεί οποιοδήποτε ενδιαφέρον για την εξαγορά της ΠΑΕ.

Ούτε έχει υπάρξει οποιαδήποτε επαφή ή συζήτηση με έλληνες ενδιαφερόμενους».

Αυτό δεν αποκλείει, βέβαια, την υπάρξη ενδιαφέροντος το οποίο ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί από κάποιες πλευρές. Οπως επίσης δεν αναιρεί τις προσπάθειες ανθρώπων του ΑΣ Αρης.

Μία πολύμηνη διαδικασία που συνεχίζεται με στόχο την εξεύρεση της διάδοχης κατάστασης στα διοικητικά του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Υπάρχουν πλευρές με τις οποίες έχουν γίνει επαφές, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αλλά ακόμα δεν υπάρχει εκείνος που θα εκφράσει επίσημα την πρόθεσή του να αγοράσει τις μετοχές.

Το τελευταίο του «χαρτί»

Την ίδια ώρα, Γρηγορίου και παίκτες έκαναν χθες τον απολογισμό της Λιβαδειάς. Εκεί όπου ο Αρης έχασε την ευκαιρία να αλλάξει τα δεδομένα στα πλέι οφ και πλέον δεν εξαρτάται μόνο από αυτόν.

Ο Αρης εξαρτάται και από τις απώλειες του Λεβαδειακού, παράλληλα με τον δύσκολο στόχο του «5 στα 5» ως το τέλος της σεζόν. Ο μίνιμουμ στόχος για τους Κιτρινόμαυρους είναι να μειώσουν τη διαφορά από τους Βοιωτούς στους τρεις βαθμούς – αν όχι παραπάνω – μέσα στις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές.

Με πιο απλά λόγια, ο Αρης θέλει να υποδεχθεί τον Λεβαδειακό στο φινάλε των πλέι οφ όντας στη χειρότερη τρεις βαθμούς πίσω, ώστε με νίκη να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημά του στην ισοβαθμία και να κατακτήσει την 5η θέση.