Με τις πληρωμές του δώρου του Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα να αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τη Μεγάλη Τετάρτη και τους εμπόρους να αναμένουν να αυξηθεί η αγοραστική κίνηση, τις επόμενες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, η αγορά ήδη κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς.

Χθες Κυριακή των Βαΐων η κίνηση στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους των μεγάλων πόλεων ήταν αυξημένη ενώ στο κέντρο της Αθήνας γινόταν το αδιαχώρητο. Σύμφωνα με τους εμπόρους αρκετοί ήταν οι καταναλωτές που προχώρησαν σε αγορές, ενώ οι περισσότεροι περιορίστηκαν σε έρευνα αγοράς ώστε να προχωρήσουν σε αγορές τις επόμενες ημέρες, τόσα αναφορικά με τα δώρα για τα βαφτιστήρια όσο για τα είδη του πασχαλινού τραπέζιου. Μάλιστα εκτιμάται ότι τζίρος των ημερών του Πάσχα δεν θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ και αυτό εξαιτίας της ανασφάλειας του δείχνουν να αισθάνονται οι καταναλωτές.

Οι επιχειρήσεις πάντως καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια, ποικιλία και ποιότητα διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης για τους καταναλωτές που εμφανίζονται προβληματισμένοι και διστακτικοί εξαιτίας των συνθηκών που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες έχουν άμεσες επιπτώσεις και στις τιμές.

Παραγγελίες για οβελία

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν υπάρχουν προβλήματα επάρκειας στην αγορά των τροφίμων με τις τιμές του οβελία όμως στα κρεοπωλεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης να διαμορφώνονται στα 17-18 ευρώ το κιλό, υψηλότερα από πέρυσι, που κυμαίνονταν στα 15-16 ευρώ. Χαμηλότερες είναι οι τιμές στα σουπερμάρκετ που κυμαίνονται μεταξύ 13,5 και 14,5 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με τους κρεοπώλες ήδη οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει τις παραγγελίες τους ενώ και στα σουπερμάρκετ υπάρχουν παραγγελίες, με την Ενωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας να διαβεβαιώνει ότι υπάρχει επάρκεια προϊόντων και γίνεται προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, παρά τις διεθνείς πιέσεις και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Ανατιμήσεις καταγράφονται και σε άλλα βασικά είδη, όπως τα αβγά, τα τσουρέκια και σοκολατοειδή – στα οποία οι αυξήσεις φτάνουν έως και 20% σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων η αγορά κινείται με δύο ταχύτητες καθώς τα σουπερμάρκετ δείχνουν να απορροφούν μέρος των αυξήσεων και να πραγματοποιούν κάποιες προσφορές ιδιαίτερα με «κράχτη» την τιμή του οβελία ενώ τα παραδοσιακά καταστήματα κρεοπωλεία και τα καταστήματα τροφίμων μην μπορώντας να απορροφήσουν τις αυξήσεις ποντάρουν όπως λένε στην καλύτερη ποιότητα των προϊόντων.

Μπαράζ ελέγχων

Την ίδια ώρα σε εντατικούς ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα έχει προχωρήσει τόσο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και το υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων, το οποίο καλύπτει από την παραγωγή και τη μεταποίηση μέχρι τη διάθεση των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή.

Το ωράριο καταστημάτων

Το βέβαιο είναι πάντως είναι ότι ήδη η αγορά κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς. Σήμερα Μεγάλη Δευτέρα τα εμπορικά καταστήματα στην Αθήνα θα λειτουργήσουν με συνεχές ωράριο από τις 09:00 έως τις 21:00 , ενώ στη Θεσσαλονίκη θα ανοίξουν από τις 10:00 έως τις 21:00 . Το ωράριο αυτό θα ισχύει έως και τη Μεγάλη Πέμπτη. Τη Μεγάλη Παρασκευή, η αγορά θα ανοίξει αργότερα, από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο θα λειτουργήσουν από το πρωί έως το απόγευμα (09:00 – 15:00 στην Αθήνα και 10:00 – 16:00 στη Θεσσαλονίκη). Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω της αργίας.