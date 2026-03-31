Και ξαφνικά, μία ακόμη θλιβερή είδηση. Το ελληνικό μπάσκετ πενθεί για την απώλεια του σπουδαίου Βασίλη Γκούμα. Ο,τι και να πει οποιοσδήποτε για τον άλλοτε άσο των παρκέ, τον άνθρωπο που έβλεπε το καλάθι σαν… βαρέλι και πέτυχε αμέτρητους πόντους στην καριέρα του, λίγο θα είναι. Γεννήθηκε στον Βόλο το 1946, έπαιξε μπάσκετ από το 1961 έως το 1988 σε Ελλάδα (Πανελλήνιος, ΑΕΚ, Ηλυσιακός), αλλά επίσης στη Νότια Αφρική (Ολυμπιακός Αντίς Αμπέμπα, Αθλητική Λέσχη Γιοχάνεσμπουργκ, Αθλητική Λέσχη Λαουρένσο Μάρκες).

Ο Βασίλης Γκούμας μεγάλωσε αθλητικά με τα μπλε χρώματα του Πανελληνίου και φόρεσε τη φανέλα του τη σεζόν 1962-63, τη σεζόν 1963-64, την τριετία 1966-69 και ακολούθως από το 1970 μέχρι το 1979. Εκείνη τη χρονιά γύρισε σελίδα και ντύθηκε στα κιτρινόμαυρα, μια μεταγραφή που έκανε αίσθηση και άλλαξε τα δεδομένα.

Το 1981 στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδας ως παίκτης της ΑΕΚ, ενώ σε ατομικό επίπεδο ο Γκούμας αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα (1970, 1974, 1975, 1977). Και ακόμη, είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Α’ Εθνικής με συνολικά 11.030 πόντους, πίσω μόνο από τον ασυναγώνιστο Νίκο Γκάλη (12.864). Ο Γκούμας ξεπέρασε τους 10.000 πόντους τον Δεκέμβριο του ’83 σε ματς με τον ΒΑΟ στα 6:59 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ενώ είχε, προτού αρχίσει το ματς, 9.993 πόντους. Συνολικά πέτυχε εκείνη τη βραδιά 33 πόντους!

Εκλεισε την καριέρα του στον Ηλυσιακό την τριετία 1985-88 (το ’86 ήταν δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα στα 40 του χρόνια) και υπήρξε διεθνής με την Εθνική από το 1966 έως το 1975. Σε εποχές που δύσκολα ξεχώριζε έλληνας παίκτης, το 1974, ο Γκούμας έπαιξε για τη Μεικτή Ευρώπης, έχοντας ως συμπαίκτες τους Κρέζιμιρ Τσόσιτς, Ντίνο Μενεγκίν, Σεργκέι Μπέλοφ, Γουέιν Μπράμπεντερ και Πιερλουίτζι Μαρτζοράτι.

Τον Αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ αποχαιρετούν μέσω των «ΝΕΩΝ» τέσσερις σπουδαίοι άσοι του παρελθόντος και συμπαίκτες του Γκούμα. Ο Μηνάς Γκέκος, ο Απόστολος Κόντος, ο Μιχάλης Γιαννουζάκος, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής και ο Βασίλης Γκιούσμας.

ΜΗΝΑΣ ΓΚΕΚΟΣ:

«Το χιούμορ του το είχαν λίγοι»

«Ο,τι και να πούμε για τον Βασίλη θα είναι λίγο. Μιλάμε για εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο του μπάσκετ. Και φυσικά ένας τεράστιος παίκτης για τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Εντονη, πολύ δυνατή προσωπικότητα, με ανεπτυγμένη την αίσθηση του χιούμορ. Ηταν κοντά στα δύο μέτρα και έπαιζε ως περιφερειακός, με πρόσωπο στο καλάθι. Καταπληκτικό, γιατί όλοι οι δίμετροι στη γενιά μας αγωνίζονταν ως σέντερ. Δεν μπορώ να κάνω σύγκριση με άλλους παίκτες, ούτε να πω πόσο θα κόστιζε τώρα ο Γκούμας αν έπαιζε. Αδύνατο. Θα αδικήσω και τον ίδιο αλλά και τους τωρινούς παίκτες.

Εχουμε περάσει δύο, τρεις ή και τέσσερις εποχές, έχει αλλάξει το άθλημα. Τότε μετρούσε το ταλέντο για να πας μπροστά. Τώρα έχουμε τη δύναμη, την αθλητικότητα, την ταχύτητα. Στα ταξίδια έκανε πλάκες μεγάλες. Μια διαδρομή με πούλμαν διαρκούσε τρεις ή και τέσσερις ώρες, την έκανε να περνά γρήγορα και νιώθαμε πως πέρασε μέσα σε ένα τέταρτο της ώρας.

Να σου πω μία χαρακτηριστική: κάποτε η ΑΕΚ είχε υπογράψει συμβόλαιο με αθλητική εταιρεία ώστε να χρησιμοποιούμε τα παπούτσια της. Ερχεται ο Γκούμας και μου λέει: «δηλαδή, αν η ΑΕΚ συμφωνήσει να παίζουμε με τσαρούχια και φουστανέλα, εμείς θα το κάνουμε»; Περιττό να πω πως δεν φόρεσε τα παπούτσια αυτά! Μας ήρθε πολύ ξαφνικό το φευγιό του. Πέρυσι είχαμε πάει στον Βόλο και τον τίμησαν. Μάλιστα, οδήγησε ο ίδιος και ήρθε με το αυτοκίνητο. Ενεργός στα social media, μιλούσε με παλαιούς συμπαίκτες μας, δεν ξέραμε τίποτα να έχει εκτός από κάποια προβλήματα στα γόνατα. Τι άλλο να πω για τον μεγάλο Βασίλη Γκούμα. Ημασταν χρόνια μαζί και ακόμη θυμάμαι τόσα και τόσα, όπως τον τίτλο του Κυπέλλου το ’81 στη Γλυφάδα απέναντι στον Ηρακλή».

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ:

«Με τις ίδιες συμμετοχές στην εθνική ομάδα»

«Με τον Βασίλη ήμασταν μαζί παντού. Μαζί ξεκινήσαμε, μαζί τελειώσαμε το μπάσκετ. Τεράστια προσωπικότητα. Για μένα, μέσα στις τρεις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το ελληνικό μπάσκετ. Θα λείψει σε όλους. Δεν υπάρχουν σήμερα παίκτες όπως ο Βασίλης Γκούμας. Ενας αληθινός Κολοσσός. Το προσωνύμιό του ήταν Αυτοκράτορας. Αυτό τα λέει όλα. Είμαι πολύ χάλια με το θλιβερό συμβάν.

Πριν από ελάχιστες ημέρες με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Τόλη, να βγούμε για φαγητό, εγώ, εσύ και ο Κορωναίος. Αλλά να μου το πείτε νωρίτερα μήπως κάτι μου τύχει”. Δεν προλάβαμε να το κάνουμε. Παίζαμε με την Εθνική της Σοβιετικής Ενωσης και μας έλεγε “έλα μωρέ, τι παίκτες έχουν αυτοί, θα τους πάρουμε”. Η τότε Σοβιετική Ενωση ήταν άπαιχτη ομάδα. Ο Μπίλης όμως αυτός ήταν και με καταπληκτικό χιούμορ.

Δεν θέλω να πω ατάκες του, δεν είναι η ώρα. Παίξαμε και στην ΑΕΚ μαζί δύο χρόνια. Είχαμε διαφορά θέσης, εκείνος ήταν 4άρι και τέτοιο 4άρι δεν ξαναβγαίνει στο ελληνικό μπάσκετ. Παντού πρώτος, κουβαλούσε τον Πανελλήνιο στις πλάτες του, έκανε τρομερή καριέρα με την ΑΕΚ, παρών στην Εθνική και την ομάδα της Αστυνομίας. Ανεπανάληπτος. Κάποιες φορές είχαμε σύγκρουση στα παιχνίδια αλλά αμέσως μετά το ξεχνούσαμε αυτό. Θα μας λείψει η προσωπικότητά του, το χαμόγελό του, η σοβαρότητά του. Και να ξέρεις, είχαμε ακριβώς τις ίδιες συμμετοχές στην εθνική ομάδα: από 114. Απίστευτο».

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΙΟΥΣΜΑΣ:

«Ο δυσκολότερος να τον διαχειριστείς»

Γεννημένος το ’37 ο Βασίλης Γκιούσμας, ακόμη «ζει και αναπνέει» για τον Πανελλήνιο. Είναι γενικός αρχηγός του συλλόγου των Ολυμπιονικών και μόλις τελείωσε τη χθεσινή προπόνηση, αμέσως δέχθηκε να μιλήσει για τον Βασίλη Γκούμα: «Τρομερό ταλέντο. Είχε έρθει από τον Βόλο. Ηταν Ολυμπιακός. Αλλά η ΑΕΚ ακουγόταν τότε περισσότερο με τις επιτυχίες της. Ηρθε στην προπόνηση του Πανελληνίου και είπε «εγώ θα πάω στην ΑΕΚ». Του απάντησα «δηλαδή θα αφήσεις το Πανεπιστήμιο των παικτών για να πας στο Δημοτικό;

Αμέσως τον έστειλα να βγάλει φωτογραφία και το δελτίο βγήκε από την ΕΟΚ. Ηταν ψηλός και οι ψηλοί είναι δυσεύρετοι. Είπα μέσα μου «τι θηρίο είναι αυτό». Κουβάλησε για χρόνια τον Πανελλήνιο στους ώμους του, μας κράτησε στην Α’ Εθνική και βοήθησε όλους εμάς. Το ’79 έφυγε και πήγε στην ΑΕΚ, λόγω χρημάτων. Ηταν ο καλύτερος παίκτης στην προπόνηση, αλλά ο δυσκολότερος για τον προπονητή στα παιχνίδια. Αυτό σχετικά με τη διαχείρισή του. Γκρίνιαζε και στους συμπαίκτες του».

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ:

«Σαν θεός που κατέβηκε από τον Ολυμπο»

Ο «τίγρης» του ελληνικού μπάσκετ γράφει… βιβλία με τις ιστορίες του για τον Γκούμα. Αλλωστε, ήταν μαζί με τον Φαίδωνα Ματθαίου εκείνοι που του προσέδωσαν το παρατσούκλι που θα τον συνόδευε για δεκαετίες ολόκληρες… «Τον γνώρισα στην Εθνική το 1970. Επειδή ήταν καλοκαίρι και κάναμε προπονήσεις στα ανοικτά, είχα γίνει κατράμι από τον ήλιο. Τότε ο Βασίλης με τον Φαίδωνα με βάφτισαν μαύρη τίγρη. Ηταν οι… νονοί μου» εκμυστηρεύτηκε ο Βαγγέλης Αλεξανδρής στα «ΝΕΑ».

«Οταν τον είδα πρώτη φορά σε προπόνηση, ήταν σαν θεός από τον Ολυμπο. Τρομερό σώμα, τέλειο… Πολύ γυμνασμένος» προσέθεσε ο έμπειρος τεχνικός, πριν σταθεί στην ανθρώπινη πλευρά του Γκούμα. «Ενας πληθωρικός άνθρωπος, ατακαδόρος. Ελεγε φοβερές ιστορίες από την Αιθιοπία.

Ο Ματθαίου τον έβαζε να τις λέει και έπεφτε κάτω από τα γέλια. Το 1972 δίναμε το προολυμπιακό τουρνουά έξω από το Μόναχο. Μέναμε στο Holiday In, 35 όροφοι, και τρώγαμε όλες οι αποστολές μαζί. Κορεάτες, Ισπανοί, Ιταλοί. Ολοι μαζί. Ολοι περίμεναν τον Βασίλη να πει ένα ανέκδοτο. Πρώτα στα ελληνικά και μετά σε άλλες γλώσσες. Γινόταν πανικός. Αξέχαστος. Καλά, ως παίκτης δεν το συζητώ. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ:

«Ο Βασίλης ήταν μάγκας και αυτοκρατορικός»

«Ενας ένας φεύγουμε»… Τα πρώτα λόγια ενός συντετριμμένου Μιχάλη Γιαννουζάκου όταν κλήθηκε να μιλήσει για τον Βασίλη Γκούμα. Τον πρώην συμπαίκτη του στην ΑΕΚ, στην Εθνική, μα πάνω απ’ όλα φίλο του όλες αυτές τις δεκαετίες… «Τι να πω… Είμαι συντετριμμένος. Πολύ φίλος, εξαιρετικός συμπαίκτης, φοβερός χιουμορίστας. Πάνω απ’ όλα, ένας από εμάς. Εμείς ήμασταν αλλιώς.

Αλλο το μπάσκετ τότε, άλλο τώρα. Ημασταν δεμένοι. Διατηρούμε τις σχέσεις μας», ήταν τα πρώτα λόγια του βετεράνου άσου, ο οποίος… χώρεσε σε μία λέξη όσα ήταν ο Βασίλης Γκούμας. «Μάγκας… Αυτό τον έκανε να ξεχωρίζει. Ανθρωπος με αυτοπεποίθηση, τσαμπουκάς, αυτοκρατορικός. Και μιλάμε για τρομερό χιούμορ. Μας έλεγε ιστορίες από τις ζούγκλες που είχε πάει και πεθαίναμε στα γέλια».