Μια ιστορική στιγμή εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στο γήπεδο της Τούμπας, εκεί που διοικούντες του Α.Σ. και της ΠΑΕ, μαζί με αθλητές του συλλόγου, προχώρησαν στην έπαρση της σημαίας της Ενωσης Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης, σε μια κίνηση με έντονο ιστορικό και συναισθηματικό χαρακτήρα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται άμεσα με τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου, καθώς στις 30 Μαρτίου 1926 υπογράφηκε το ιδρυτικό πρωτόκολλο που σηματοδότησε τη γέννηση του ΠΑΟΚ. Η επιλογή της ημέρας μόνο τυχαία δεν ήταν, με τον σύλλογο να αξιοποιεί τη συμβολική συγκυρία για να αναδείξει τις ρίζες του.

Η σχέση του ΠΑΟΚ με την Ενωση Κωνσταντινουπολιτών είναι βαθιά και ιστορικά τεκμηριωμένη, καθώς το σωματείο αυτό αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία δημιουργήθηκε ο Δικέφαλος. Μάλιστα, τα πρώτα βήματα του συλλόγου έγιναν με τη στήριξη της Ενωσης, σε μια περίοδο έντονων διεργασιών και ανακατατάξεων.

Η σημαία που υψώθηκε στην Τούμπα δεν είναι απλώς ένα σύμβολο. Φέρει στοιχεία από την ιστορική διαδρομή του συλλόγου και των «ριζών» του, αποτυπώνοντας τη σύνδεση με την Ενωση και τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του. Ετσι, από χθες, το συγκεκριμένο λάβαρο θα βρίσκεται μόνιμα στο γήπεδο της Τούμπας, ως υπενθύμιση της ιστορίας και των ανθρώπων που συνέβαλαν στη δημιουργία και την εξέλιξη του συλλόγου.

Τρεις έλληνες ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ συγκαταλέγονται στη λίστα με τους δέκα πιο ακριβούς παίκτες της Stoiximan Super League. Πρόκειται για τους Γιάννη Κωνσταντέλια, Χρήστο Ζαφείρη και Ανέστη Μύθου. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η παρουσία του 18χρονου επιθετικού του Δικεφάλου, ο οποίος είναι ο νεότερος της λίστας, καθώς παραμένει ακόμη μέλος της Κ19. Μάλιστα, ο Μύθου καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο χρηματιστηριακής αξίας για το 2026 σε ολόκληρο το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο νεαρός φορ άρχισε να δείχνει τα πρώτα δείγματα του ταλέντου του από τη φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία, όταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου διέκρινε σε αυτόν μια αξιόπιστη λύση για τις απαιτήσεις της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, πήρε τις πρώτες του ευκαιρίες από τα προκριματικά του Europa League. Στην ίδια διοργάνωση, μάλιστα, πέτυχε και καθοριστικό γκολ κόντρα στη Λουντογκόρετς στο 90ό λεπτό, χαρίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό στον ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, η διοργάνωση που τον ανέδειξε ουσιαστικά ήταν το Κύπελλο Ελλάδας. Με τον νέο κανονισμό που επιβάλλει τη συμμετοχή ενός παίκτη γεννημένου το 2004 ή νεότερου, ο Μύθου βρήκε σημαντικό χρόνο συμμετοχής στο ροτέισον του Λουτσέσκου. Με γκολ απέναντι στην ΑΕΛ, τον Μακεδονικό και τον Ολυμπιακό στον Πειραιά, ο 18χρονος επιθετικός εξελίχθηκε σε βασικό «εργαλείο» της ομάδας, εκτοξεύοντας παράλληλα την αγοραστική του αξία.