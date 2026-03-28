Κλοπ για Σαλάχ: «Είναι αναντικατάστατος, δεν είμαι καν σίγουρος ότι υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν εκεί έξω»
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δέχθηκε θερμά λόγια από τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος αναγνώρισε πως η Λίβερπουλ δύσκολα θα βρει τον αντικαταστάτη του μετά την αποχώρησή του. Ο Αιγύπτιος επιθετικός φαίνεται πως διανύει τους τελευταίους μήνες του στους «Reds», έχοντας ήδη γνωστοποιήσει ότι το καλοκαίρι θα αποχωρήσει από τον σύλλογο. Σε τοποθέτησή του σε εκδήλωση του […]
Κανονικά διαθέσιμος ο Ρότα για την Εθνική Ελλάδας – Μέσα στην αποστολή για Βουδαπέστη
Ανησυχία τέλος για τον Λάζαρο Ρότα, καθώς ο τραυματισμός του αποδείχθηκε επιπόλαιος και θα ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή της Εθνική Ελλάδας για το επόμενο φιλικό.
Παλαιμάχοι Παναιτωλικού και ΠΑΟΚ τίμησαν τα 100 χρόνια ιστορίας
Σε κλίμα συγκίνησης και αναμνήσεων, παλαίμαχοι του Παναιτωλικού και του ΠΑΟΚ συναντήθηκαν στο Αγρίνιο για ένα επετειακό φιλικό, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής των δύο συλλόγων. Το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για τον Παναιτωλικό και τον ΠΑΟΚ, καθώς αμφότεροι συμπληρώνουν 100 χρόνια ιστορίας. Μετά τους εορτασμούς των «κυανοκίτρινων» στις 9 Μαρτίου, […]
Καλαμάτα – Ηρακλής: Ιστορικός τελικός στο ΟΑΚΑ με γυναικεία διαιτητική ομάδα (pic)
Μια ξεχωριστή σελίδα γράφτηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ, καθώς στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Ηρακλής ορίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία ελληνικών διοργανώσεων διαιτητική ομάδα που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες. Η επιλογή αυτή από την ΚΕΔ σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για το ελληνικό ποδόσφαιρο, δίνοντας έμφαση στην ισότητα […]
Βγήκε από τη φυλακή ο Τάιγκερ Γουντς, ήταν υπό την επήρεια ουσιών τόνισε η αστυνομία
Ελεύθερος με εγγύηση ο θρύλος του γκολφ, Τάιγκερ Γουντς, ο οποίος ήταν για τουλάχιστον 8 ώρες υπό κράτηση. Επέστρεψε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην οικία του. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε εμπλακεί σε τροχαίο. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 μ.μ. (τοπική ώρα) την Παρασκευή, κοντά στη διεύθυνση 281 Beach Road, σύμφωνα με πληροφορίες […]