«Καταργήστε το VAR», ζητούν τα τρία τέταρτα των οπαδών της Πρέμιερ Λιγκ που συμμετείχαν σε σχετική σφυγμομέτρηση. Το 76% των περίπου 8.000 φιλάθλων που παρακολουθούν περισσότερους από 15 εντός έδρας αγώνες ανά σεζόν απάντησε αρνητικά στο ερώτημα αν υποστηρίζουν το VAR, ενώ ένα 70% θεωρεί πως δεν έχει βελτιώσει την ακρίβεια των διαιτητικών αποφάσεων. Σχεδόν ομόφωνη (97%) ήταν η θέση πως το VAR κάνει το ποδόσφαιρο λιγότερο ευχάριστο.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι περισσότεροι οπαδοί θέλουν την κατάργηση του VAR», δήλωσε ο Τόμας Κόνκανον, διευθυντής δικτύου της Ενωσης Φιλάθλων στην Πρέμιερ Λιγκ.

«Οι άνθρωποι ενοχλούνται με τον χρόνο που χρειάζεται, ενοχλούνται με την ακρίβεια και ενοχλούνται με τον (μειωμένο) αυθορμητισμό».

«Απομακρύνει πραγματικά από αυτό που υποτίθεται ότι είναι το ποδόσφαιρο και από το τι σημαίνουν αυτές οι ξεχωριστές στιγμές».

Η Πρέμιερ Λιγκ απάντησε πως σε δική της έρευνα οι φίλαθλοι τάσσονται υπέρ της διατήρησης του VAR αλλά και της βελτίωσης του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται.

Στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πεδίο εφαρμογής του VAR θα επεκταθεί περισσότερο ώστε να περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων για τα κόρνερ και τις δεύτερες κίτρινες κάρτες.