Η παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού εξελίσσεται σε ένα από τα πιο σύνθετα και αμφιλεγόμενα κεφάλαια της φετινής σεζόν. Ο ισπανός τεχνικός πήγε στους Πράσινους με «βαρύ» βιογραφικό, ξεκάθαρη ποδοσφαιρική φιλοσοφία και τη διοικητική εντολή να χτίσει κάτι σταθερό και μακροπρόθεσμο με τον… δικό του τρόπο. Κάτι σαν το «My Way» του Φρανκ Σινάτρα ένα πράγμα.

Ωστόσο, λίγους μήνες μετά τον σχεδιασμό του περίφημου «project 2027» από τους Αλαφούζο και Μπαλντίνι και την επιλογή Μπενίτεθ, η συζήτηση στα ΜΜΕ και στα social media περιστρέφεται περισσότερο γύρω από την αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του έμπειρου τεχνικού.

Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο του διάστημα στο Τριφύλλι, ο Μπενίτεθ περισσότερο πειραματίστηκε, παρά προσπάθησε να επιβάλει τη δική του αγωνιστική ταυτότητα. Κέρδισε χρόνο αξιολόγησης, έμαθε τους παίκτες του μέσα από τα παιχνίδια, ωστόσο με το βλέμμα καρφωμένο στο δάσος, έχασε το… δέντρο της επιτυχίας στις εγχώριες διοργανώσεις. Και αυτή η ασυνήθιστη προσέγγιση, ξένισε και προκάλεσε δυνατούς τριγμούς σε μια σχέση που έμοιαζε να έχει γερά θεμέλια.

Παράλληλα ο Παναθηναϊκός έδειξε συχνά εγκλωβισμένος, χωρίς φαντασία στο επιθετικό κομμάτι και με εμφανή δυσκολία στο να διαχειριστεί τα παιχνίδια υψηλής έντασης.

Εσωτερικός προβληματισμός

Την ίδια στιγμή, οι επιλογές του ισπανού προπονητή – ιδιαίτερα μέχρι να αποφασίσει ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου – προκάλεσαν πολλά, μα πολλά ερωτήματα. Οι συνεχείς αλλαγές σε πρόσωπα και σχήματα, η περιορισμένη αξιοποίηση ποδοσφαιριστών με προοπτική (π.χ. Γιάγκουσιτς) και ορισμένες μεταγραφικές εισηγήσεις (π.χ. Σισοκό) που δεν «έδεσαν» με τη λογική του πρότζεκτ, δημιούργησαν έναν κύκλο εσωτερικού προβληματισμού. Πλέον δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι η ομάδα έχασε χρόνο σε αυτό το διάστημα και ότι το… έργο φαίνεται από τώρα.

Πάντως η κριτική που δέχεται ο Μπενίτεθ και η αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του δεν μπορεί να αποκοπεί από το παρελθόν. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια κινείται σε ένα περιβάλλον διαρκών αλλαγών, με προπονητές να έρχονται και να φεύγουν πριν προλάβουν να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο. Σε αυτό το περιβάλλον, ακόμη και ένας «μπαρουτοκαπνισμένος» προπονητής θα δυσκολευόταν να αφήσει το αποτύπωμά του.

Η τελική κρίση

Σε κάθε περίπτωση και από τη στιγμή που ο… καπνός της αμφιβολίας δεν έχει διαλυθεί, τα πλέι οφ του ελληνικού πρωταθλήματος αποκτούν χαρακτήρα καθοριστικό και σε αυτά τα ματς φαίνεται ότι θα κριθεί το μέλλον του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.

Στο φινάλε της αγωνιστικής χρονιάς, ο Ισπανός καλείται να παρουσιάσει μια ομάδα που όχι μόνο θα παίρνει αποτελέσματα, αλλά θα πείθει ότι εξελίσσεται.

Οτι είναι ικανή να πρωταγωνιστήσει τη νέα σεζόν. Διαφορετικά, ενδέχεται το «adios» να ακουστεί από τον Μάιο…