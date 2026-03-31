Η αλήθεια είναι πως τα κατάφερε από την Παρασκευή. Μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα προπόνησης και έδειξε στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ότι μπορεί να τον υπολογίζει για την πρεμιέρα των play offs. Αν συνεχίσει λοιπόν στον δρόμο που χάραξε και το απόγευμα στο πρώτο ραντεβού Ρέντη της εβδομάδας και αποδείξει σταδιακά ότι έχει και ρυθμό, τότε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι ο Σαντιάγκο Εσε είναι ξανά στις ράγες.

Ο πιο επιδραστικός Ερυθρόλευκος στα μισά του γηπέδου. Και εκείνο το κομμάτι του παζλ που επιτρέπει στον προπονητή του να ακουμπήσει στο τραπέζι ένα σωρό ιδέες για το τετ α τετ της Κυριακής με την ΑΕΚ.

Ναι, έπειτα από σχεδόν μια τριετία στο μεγάλο λιμάνι και 128 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις δεν αμφιβάλλει κανείς πως ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με τον Αργεντινό στα μισά του γηπέδου και μια άλλη δίχως αυτόν. Η βάση των Ερυθρόλευκων μοιάζει ο 24χρονος box to box. Σαν 6άρι πλάι σε κάποιον κλασικό play maker (Χρήστος Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μπρούνο Νασιμέντο).

Σαν 8άρι πλάι σε έναν ανασταλτικό μέσο (Ντάνι Γκαρθία ή ο Βιθέντε Ιμπόρα στην πρώτη του σεζόν). Πίσω σε διάταξη 1-2 ή μπροστά σε διάταξη 2-1 αλλάζοντας τον σχηματισμό στη φάση της άμυνας σε 4-3-3 ή σε 4-2-3-1. Κανονικός «χαμαιλέοντας» που υποστηρίζει ένα ολόκληρο play book. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει χρησιμοποιήσει εκείνον και τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί (από 101 συμμετοχές) περισσότερο από κάθε παίκτη στα ερυθρόλευκα.

Χαμαιλέοντας

Πέρσι για παράδειγμα στα play offs o Μεντιλίμπαρ στο νικηφόρο 1-0 επί της ΑΕΚ θέλοντας να πιέσει ασφυκτικά τις πρώτες πάσες της Ενωσης έστειλε τον Εσε σαν «10άρι» – μπροστά από τον Ντάνι Γκαρθία και τον Μουζακίτη – να ανεβάζει την ένταση ως το επιθετικό τρίτο.

Και την ίδια στιγμή είχε τον Τσικίνιο να ξεκινά από την αριστερή πτέρυγα αλλά να γίνεται ένας επιπλέον σε αυτό το πρώτο μπλοκ πίεσης και στη διεκδίκηση για τις περίφημες «δεύτερες μπάλες».

Φέτος στο 2-0 της κανονικής διάρκειας ο Εσε ήταν δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία υποστηρίζοντας το 4-4-2 που χωρά στην εντεκάδα τον Μεντί Ταρέμι μαζί με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Και ξεκίνησε ο Ντανιέλ Ποντένσε αριστερά. Και ήταν πλάι στον Λορέντσο Σιπιόνι και πίσω από τον Τσικίνιο στο 1-1 του δεύτερου γύρου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η «κόλλα» του προπονητή.

Εσε και Ντάνι

Με την ευκαιρία; Αυτό το Σαντιάγκο Εσε – Ντάνι Γκαρθία για τα 2/3 στα μισά του γηπέδου αναμένεται ένα από τα βασικά πονταρίσματα του προπονητή στα play offs. Και κουβαλά μια ενδιαφέρουσα ιστορία που ξεκινά από εκείνο το 2-0 του πρώτου γύρου με την ΑΕΚ. Εχουν παίξει οι δύο τους παρέα από τότε σε επτά αναμετρήσεις εντός και εκτός συνόρων. Πιο σωστά; Εχουν συναντηθεί στο γήπεδο σε επτά παιχνίδια καθώς δεν είναι απαραίτητο να ξεκίνησαν μαζί στην 11άδα.

Σε αυτά τα επτά παιχνίδια ο Ολυμπιακός δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ! Το 2-0 με την ΑΕΚ (69΄) στις 26/10. Η 1-0 νίκη στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού (10΄) στις 30/11. Το 2-0 στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο (85΄) στις 10/1. Το 2-0 με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τη league phase (17΄, 20/1) αλλά και το 0-0 στο Λεβερκούζεν (89΄, 24/2) για το top 24. Το 3-0 στην Τρίπολη επί του Αστέρα (64, 4/2) και το πρόσφατο 0-0 με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα (70΄, 8/3).

Πινέδα και Ρέλβας

Πώς λειτουργεί η ΑΕΚ με την μπάλα στα πόδια; Επί της ουσίας με τον αριστεροπόδαρο στόπερ Φελίπε Ρέλβας και τον σεσημασμένο Ορμπελίν Πινέδα να παίρνουν τις περισσότερες αποφάσεις. Ο πρώτος έχει 78 επαφές με την μπάλα ανά παιχνίδι και ουσιαστικά επιλέγει αν θα υπάρξει build up ή άμεσο ποδόσφαιρο (19.7 επιθετικές πάσες ανά ματς). Ο μεξικανός εγκέφαλος που πολλές φορές βγαίνει σαν 6άρι για να γυρίσει με πλάτη και να έχει όλη την ομάδα του μπροστά, 73.6 ανά ματς.

Ο τρόπος που ο Ολυμπιακός θα πιέσει αυτούς τους δύο μοιάζει και τακτικά με ένα από τα βασικά δεδομένα του game 1 των play offs. Και προκαταβάλει το ενδιαφέρον για την «τοποθέτηση» του Εσε. Εχει 4,1 ανακτήσεις ανά παιχνίδι κάνοντας καλύτερα από όλους τη δουλειά της δεύτερης μπάλας (ακολουθεί ο Ντάνι Γκαρθία με 3,7).

Ο Μπρούνο και οι άλλοι

Στη σημερινή προπόνηση αναμένεται να λάβει μέρος κανονικά και ο Μπρούνο που επέστρεψε στην Ελλάδα νωρίτερα καθώς γέννησε η σύζυγός του.

Ποιοι θα λείπουν; Ο Ελ Κααμπί μιας και το Μαρόκο αντιμετωπίζει σήμερα την Παραγουάη σε φιλικό προετοιμασίας για το Μουντιάλ. Ο Ταρέμι καθώς το Ιράν παίζει με την Κόστα Ρίκα για τον ίδιο λόγο. Οι Τζολάκης, Ρέτσος και Μουζακίτης που θα αγωνιστούν με την Ελλάδα το βράδυ κόντρα στην Ουγγαρία. Και οι Καλογερόπουλος, Μπότης που υποδέχονται με τις Ελπίδες το απόγευμα τη Γερμανία σε παρτίδα με θέα την τελική φάση του Euro U-21.

Επί της ουσίας από την Πέμπτη θα υπάρχουν νέα πρόσωπα στις προπονήσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.