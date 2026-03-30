Στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ενωσης διαμορφώνεται ένα σκηνικό ανησυχίας, όπου η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών – μελών δοκιμάζεται από φόβους διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών προς γεωπολιτικούς αντιπάλους. Διπλωμάτες και βουλευτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι η πρόσβαση της γερμανικής ακροδεξιάς AfD σε χιλιάδες εσωτερικά έγγραφα της ΕΕ ενδέχεται να μετατραπεί σε δίαυλο διοχέτευσης κρίσιμων δεδομένων προς τη Μόσχα ή το Πεκίνο την ώρα που αντίστοιχες υποψίες βαραίνουν και την Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπαν με καταγγελίες για απευθείας ενημέρωση της Ρωσίας από κορυφαίο αξιωματούχο της. Το αποτέλεσμα είναι ένα κλίμα καχυποψίας που διαπερνά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς: συζητήσεις περιορίζονται, πληροφορίες φιλτράρονται και οι διπλωματικές διαδικασίες αναπροσαρμόζονται υπό τον φόβο ότι όσα λέγονται εντός των ευρωπαϊκών αιθουσών μπορεί να φτάσουν πολύ πέρα απ’ αυτές, με το ενδεχόμενο εσωτερικών «διαρροών» να συνιστά υπαρξιακή πρόκληση για την ασφάλεια, τη συνοχή και την αξιοπιστία της Ενωσης.

«Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ένα κόμμα, την AfD, για το οποίο υπάρχουν βάσιμες υποψίες διαρροής πληροφοριών προς την Κίνα ή τη Ρωσία», δήλωσε ο γερμανός βουλευτής των Πρασίνων Αντον Χόφραϊτερ, πρόεδρος της επιτροπής ευρωπαϊκών υποθέσεων της Μπούντεσταγκ. Οπως επισημαίνει το Politico, αυτές οι υποψίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται ευαίσθητες συνομιλίες, καθώς οι διπλωμάτες λαμβάνουν όλο και περισσότερο υπόψη τον κίνδυνο διαρροής. Μετά και τις καταγγελίες ότι η Βουδαπέστη μετέφερε πληροφορίες από εμπιστευτικές συζητήσεις των ηγετών της ΕΕ στη Μόσχα – αν και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για «ψευδείς ειδήσεις» –, οι χώρες της ΕΕ συναντώνται σε μικρότερες ομάδες λόγω ανησυχιών ότι «λιγότερο αξιόπιστες» χώρες αφήνουν να διαρρέουν ευαίσθητες πληροφορίες στην κυβέρνηση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. «Λαμβάνουμε κάθε είδους προφυλάξεις στις Βρυξέλλες για να προστατεύσουμε ευαίσθητες συναντήσεις και πληροφορίες», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ.

Οπως και η Βουδαπέστη, έτσι και η AfD αρνείται ότι διαβιβάζει πληροφορίες από το σύστημα στη Ρωσία ή την Κίνα. «Δεν σχολιάζουμε αβάσιμες κατηγορίες», δήλωσε εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Η πρόσβαση

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με άλλα εθνικά κοινοβούλια, όλοι οι βουλευτές και οι συνεργάτες τους στη γερμανική Μπούντεσταγκ έχουν πρόσβαση στο EuDoX, μια βάση δεδομένων που περιέχει χιλιάδες αρχεία της ΕΕ, από ενημερωτικά σημειώματα συνόδων υπουργών έως περιλήψεις εμπιστευτικών συναντήσεων πρέσβεων. Το σύστημα δημιουργήθηκε ως εγγύηση κατά της ανεξέλεγκτης εκτελεστικής εξουσίας – μια ιδιαίτερη ανησυχία στη Γερμανία λόγω του ναζιστικού παρελθόντος της. Τα έγγραφα – περίπου 25.000 ετησίως – εισάγονται στο σύστημα από μια ειδική μονάδα της Μπούντεσταγκ που τα λαμβάνει από την κυβέρνηση.

«Δεδομένου ότι το EuDoX είναι μια σχετικά ανοιχτή πλατφόρμα με 5.000 εξουσιοδοτημένους χρήστες, δεν περιέχει κάτι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση γνωρίζει ακριβώς τι εισάγει σε αυτό», δήλωσε ο καθηγητής Νομικής Σβεν Χέλσχαϊντ από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Ωστόσο γερμανοί βουλευτές βλέπουν σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια.

Παράλληλα, Ευρωπαϊκή Ενωση και Γερμανία εξέφρασαν ανησυχία για δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πέτερ Σιγιάρτο ενημέρωνε τη Ρωσία για συνομιλίες της ΕΕ. Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν ξεκίνησε έρευνα για αυτό που αποκάλεσε υποκλοπή. Δημοσίευμα της «Washington Post» που έβγαλε στο φως της δημοσιότητας την είδηση – επικαλούμενο ανωνύμως εν ενεργεία ή πρώην αξιωματούχους ασφαλείας της ΕΕ – δεν έκανε καμία αναφορά σε «υποκλοπή», αλλά κατηγορούσε ευθέως τον Σιγιάρτο ότι ενημέρωνε σκόπιμα τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ. Το δημοσίευμα έρχεται κοντά στην κορύφωση μιας έντονα ανταγωνιστικής προεκλογικής εκστρατείας στην Ουγγαρία, όπου ο επί χρόνια πρωθυπουργός Ορμπαν αντιμετωπίζει ίσως τη μεγαλύτερη εκλογική πρόκληση της καριέρας του από τον Πέτερ Μαγιάρ, έναν πρώην συνεργάτη του από το κόμμα Fidesz. Επίσης τη στιγμή που ο Ορμπαν προσπαθεί να μπλοκάρει ή να καθυστερήσει ένα δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την ουκρανική κυβέρνηση.

Ο Σάμπολτς Πάνι, ούγγρος ερευνητής – δημοσιογράφος, που επί χρόνια κάνει ρεπορτάζ για τη ρωσική επιρροή στην Ουγγαρία, σε συνέντευξή του στο «Politico» δήλωσε ότι πηγές εντός της κυβέρνησης τον προειδοποίησαν πως οι συνομιλίες με επαφές του είχαν υποκλαπεί και διαβιβαστεί στο Ουγγρικό Γραφείο Πληροφοριών, ώστε αργότερα να χρησιμοποιηθούν για να τον δυσφημήσουν. Πρόσθεσε δε ότι η πίεση εντάθηκε όταν η κυβέρνηση αντιλήφθηκε πως ερευνούσε επικοινωνίες του Σιγιάρτο με ρώσους αξιωματούχους μέσω τηλεφώνου που δεν είχε δηλωθεί στο υπουργείο του.