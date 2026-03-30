Θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να υπογράψει φαρδιά πλατιά σε μια ακόμη back to back κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος, ανανεώνοντας αυτομάτως την παρουσία του στο επόμενο Champions League; Θα επαναλάβει την περσινή του… παρέλαση στα ντέρμπι (5/6 νίκες); Και τέλος πάντων τι χρειάζεται για να στήσει μια ακόμη μαγιάτικη φιέστα στο Φάληρο, τη φορά αυτή για να υποδεχθεί το 49ο;

Λογικές ερωτήσεις που αναζητούν λογικές απαντήσεις στην αναμονή για την αφετηρία των play offs… Και ενώ αυτονόητα μόνο το χορτάρι… ξέρει τι ακολουθεί, προφανώς και αρκετοί είναι εκείνοι που επιχειρούν με τη βοήθεια αλγόριθμων, στατιστικών και λοιπών αριθμητικών δυνάμεων να προσεγγίσουν. Ου μην και να υπολογίσουν τα μελλούμενα για τις έξι αγωνιστικές σε 45 βράδια που θα κρίνουν τον τίτλο του πρωταθλητή και όχι μόνο.

Πού καταλήγουν (λοιπόν) οι περισσότεροι σε αυτούς τους πρώτους υπολογισμούς; Οτι οι 70 βαθμοί θα δώσουν το πρωτάθλημα. Πιο σωστά; Οτι με 70 δεν χάνεις το πρωτάθλημα.

Παράδειγμα στην προσημείωση της – γνωστής – σελίδας Football Meets Data ο τίτλος κρίνεται στους 68 βαθμούς και τον κατακτούν οι Ερυθρόλευκοι έχοντας έναν βαθμό παραπάνω από την ΑΕΚ και τέσσερις παραπάνω από τον ΠΑΟΚ.

Το τετράποντο

Απαραίτητη σημείωση: Ο Ολυμπιακός ξεκινά την Κυριακή αυτή την κούρσα υποδεχόμενος την ΑΕΚ (60 β.) έχοντας 58 βαθμούς.

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν χρειάζεται τέσσερις νίκες για να φτάσει στο κρίσιμο 70 του τίτλου. Και αν μάλιστα ξεκινήσει με το δεξί κόντρα στην Ενωση, τότε αυτομάτως όχι μόνο σκαρφαλώνει από την πρεμιέρα στην πρώτη θέση του πίνακα αλλά βάζει από κάτω την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στο ενδεχόμενο τελικής ισοβαθμίας. Θα έχει δύο νίκες και μια ισοπαλία, άρα και να ηττηθεί τελευταία αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια θα έχει αυτό το πλεονέκτημα που τώρα φαντάζει λεπτομέρεια αλλά τότε μπορεί να κρίνει το ίδιο το πρωτάθλημα.

Πώς φτάνεις βεβαίως σε τέσσερις νίκες ντέρμπι, ειδικά σε μια χρονιά που κατά την κανονική διάρκεια το γκρουπ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε 1/6 συγκεντρώνοντας όλους και όλους έξι από τους δεκαοκτώ βαθμούς; Αυτό δεν υπάρχει τρόπος να το… υπολογίσεις άμεσα. Προκύπτει όμως εμμέσως.

Γιατί όσο και αν κάποιοι έχουν σχηματίσει διαφορετική εντύπωση στη «μεγάλη εικόνα» ο φετινός Ολυμπιακός με τον περσινό που έκανε… πάρτι στα ντέρμπι δεν έχει σοβαρές διαφορές στη στατιστική του. Στον κύκλο της κανονικής διάρκειας οι Ερυθρόλευκοι πέτυχαν 45 γκολ για 60 βαθμούς, ενώ φέτος 45 για 58 βαθμούς. Πέρσι οι τελικές ανά ματς ήταν 15,4 και φέτος 19. Ανασταλτικά το παθητικό από τα 16 γκολ έπεσε στα 11 κ.λπ.

Η διαφορά

Πού εντοπίζεται μια βασική διαφορά στη συμπεριφορά των Ερυθρόλευκων στο χορτάρι; Στην ένταση και τις μονομαχίες. Πέρσι ο Ολυμπιακός κέρδιζε 61,5 (53%) μονομαχίες ανά ματς: 38,7 στο έδαφος (52,5%), 22,9 στον αέρα (54%). Φέτος το ποσοστό δεν διαφέρει, αλλά διαφέρει η ποσότητα: 55,8 μονομαχίες (53%), οι 35,5 (52,4%) στο έδαφος και 20,3 (54,1%) στον αέρα.

Αυτές οι σχεδόν έξι λιγότερες κερδισμένες μονομαχίες παρά τη διατήρηση του ίδιου ποσοστού περιγράφει μια ομάδα που παίζει σε χαμηλότερο τέμπο. Και κυρίως που δεν πιέζει με την ίδια προσήλωση σε σχέση με πέρυσι.

Στο Φάληρο

Αν η ομάδα του Μεντιλίμπαρ καταφέρει να γίνει περισσότερο aggressive σε αυτή την τελευταία ενότητα της σεζόν προφανώς και θα έχει κάνει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολλώ δε μάλλον μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» όπου ουσιαστικά θα κριθεί και το κόλπο του τίτλου.

Αν ο Ολυμπιακός κάνει 3Χ3 στην έδρα του τότε προφανώς θα είναι στο κόλπο για την κατάκτηση του τίτλου μέχρι τέλους. Με τις πιθανότητες να είναι με το μέρος του στην αναζήτηση εκείνης της μιας επιπλέον επικράτησης που θα τον ανεβάσει στους 70 βαθμούς. Στη σταθερά sold out έδρα του ξεκινά τα play offs. Εκεί μπορεί να διαχειριστεί και την επανάληψη του περσινού απόλυτου.