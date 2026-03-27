Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, στην πρεμιέρα των playoffs της Super League, με τους Πειραιώτες να αναμένεται να ανακοινώσουν την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων της αναμέτρησης, την προσεχή Τρίτη (31/3).

Σχετική ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσής τους θα εκδοθεί από την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ τη Δευτέρα (30/3), αφού νωρίτερα θα έχει γνωστοποιηθεί η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Οι ημερομηνίες των playoffs της Super League

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs της Super League

1η αγωνιστική

Ολυμπιακός-ΑΕΚ

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός –Ολυμπιακός

3η αγωνιστική

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ –Ολυμπιακός

4η αγωνιστική

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός– ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική

Ολυμπιακός– Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική

ΑΕΚ –Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία των playoffs

1. AEK 60 βαθμοί

2. Ολυμπιακός 58 βαθμοί

2. ΠΑΟΚ 57 βαθμοί

4. Παναθηναϊκός 49 βαθμοί