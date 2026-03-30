Ο Αρης μπαίνει σε εβδομάδα πλέι οφ από σήμερα και σταδιακά κορυφώνει την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο.

Ενα ματς το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα κρίνει τις πιθανότητες των Κιτρινόμαυρων για την 5η θέση… Ωστόσο, είτε έρθει αυτή είτε όχι το μυαλό των περισσοτέρων είναι – κακά τα ψέματα – στην επόμενη μέρα της ομάδας.

Η 18η Μαΐου έχει κυκλωθεί ήδη στο ημερολόγιο του Αρη. Η πρώτη μέρα πολλών αποφάσεων που θα παρθούν ή της εφαρμογής όσων θα έχουν «κλειδώσει» μέχρι τότε.

Μία επόμενη μέρα που δεν είναι σίγουρο ότι θα βρει τον Αρη διοικητικά με τον Θεόδωρο Καρυπίδη. Οσο, όμως, είναι αυτός στο τιμόνι, είναι και εκείνος που καλείται με τα υπόλοιπα στελέχη της ομάδας να αποφασίσουν για τις πρώτες κινήσεις της νέας σεζόν. Από τον προπονητή μέχρι τις… ανανεώσεις.

Σε αντίθεση με άλλα καλοκαίρια, αυτή τη φορά τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα για τα συμβόλαια που λήγουν και ο Αρης καλείται να διαχειριστεί εννέα διαφορετικές περιπτώσεις. Ενα μέτωπο που ήρθε τις τελευταίες μέρες στην επιφάνεια, κυρίως λόγω του Γιώργου Αθανασιάδη. Ο 32χρονος κίπερ είναι ίσως η Νο1 προτεραιότητα του Αρη ενόψει του καλοκαιριού, έχοντας εκφράσει ήδη την πρόθεσή του να τον κρατήσει στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Δεδομένες αποχωρήσεις

Φρίντεκ, Παναγίδης είναι σίγουρο ότι θα αποχαιρετήσουν, ενώ πολλές είναι οι πιθανότητες και για τον Ρόουζ. Πέρεθ και Μισεουί θα επιστρέψουν σε Θέλτα και Τζιρόνα αντίστοιχα, με τους δανεισμούς τους να έχουν κριθεί ήδη αποτυχημένοι. Ο Νόα Σούντμπεργκ είναι επίσης δανεικός αλλά με ένα διαφορετικό καθεστώς, αφού έχει ενεργοποιηθεί ο όρος που δίνει στον Αρη το δικαίωμα να αγοράσει τον σουηδό στόπερ από τη Λουντογκόρετς, έναντι περίπου 500 χιλιάδων ευρώ. Σε… γκρι ζώνη βρίσκονται οι Γιαννιώτας και Μεντίλ, έχοντας οψιόν στα συμβόλαιά τους για ακόμη έναν χρόνο.

Clasico της Κ-19 με ΠΑΟΚ

Το «Κλεάνθης Βικελίδης» άνοιξε χθες τις θύρες του για την 2η ομάδα του Αρη και τον μονό ημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στον Ατρόμητο. Ενα ματς που έμελλε να κριθεί στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας και με τους Κιτρινόμαυρους να παίρνουν με 5-4 το εισιτήριο στον τελικό. Το νικητήριο πέναλτι σκόραρε ο Χρήστος Κάμτσης, με τον νεαρό στόπερ να υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο με την πρώτη ομάδα τον περασμένο Ιανουάριο. Μάλιστα η μοναδική άστοχη εκτέλεση του Ατρομήτου ήρθε από επέμβαση του Μάριο Ρέγες, ο οποίος είναι ο γιος του τεχνικού διευθυντή της πρώτης ομάδας, Ρούμπεν Ρέγες.

Ο Αρης θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στον τελικό, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο και με πιθανότερη ημερομηνία την 25η Μαΐου.