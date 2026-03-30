Εχω γράψει πολλές φορές για τα χαμένα πρώτα ημίχρονα της ΑΕΚ και πως ειδικά τώρα που μπαίνουν τα play offs η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να μην πετάξει άλλα γιατί εδώ το παραμικρό λάθος «μετράει».

Εκανα μία μικρή «έρευνα» στα πρώτα ημίχρονα και διαπίστωσα κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τους Κιτρινόμαυρους το οποίο θα πρέπει να διορθώσουν άμεσα αν θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί στον «μαραθώνιο» του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ στη βαθμολογία του πρώτου ημιχρόνου είναι τέταρτη πίσω από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Συγκεκριμένα οι Θεσσαλονικείς έχουν συγκεντρώσει 53 βαθμούς σε 26 ματς (15-8-3, με γκολ 27-9), οι Ερυθρόλευκοι 49 (12-13-1, 16-2), οι Πράσινοι 49 επίσης (14-7-5, 23-10) και οι Κιτρινόμαυροι 41 (10-11-5, 18-8).

Θα μου πει κάποιος ότι τα παιχνίδια διαρκούν 90′ και όχι 45′. Συμφωνώ. Και όπως έχω παραδεχθεί ο Νίκολιτς είναι ιδιαίτερα παρεμβατικός στα ημίχρονα και ακόμα και όταν η ομάδα του δεν αποδίδει καλά στα πρώτα 45′ βρίσκει σχεδόν πάντα τον τρόπο να επιστρέψει.

Ωστόσο στα play offs δεν θα έχει αυτή την πολυτέλεια, διότι οι απαιτήσεις στα ντέρμπι είναι πολύ μεγαλύτερες. Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως η ΑΕΚ στο μοναδικό ντέρμπι που έβγαλε «αντίδραση» ήταν αυτό με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο όπου προηγήθηκε με 2-0, ισοφαρίστηκε από το πουθενά, αλλά πήρε το «τρίποντο» στις καθυστερήσεις.

Είναι επίσης γεγονός ότι στα ντέρμπι που δέχθηκε πρώτη γκολ, ηττήθηκε με 0-2. Μία από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και μία από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Στις τρεις φορές που προηγήθηκε επικράτησε στις δύο (κόντρα στον Παναθηναϊκό).

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ο Νίκολιτς θα πρέπει να δουλέψει και σε άλλες παραμέτρους ενόψει της συνέχειας και των play offs, αν θέλει η ΑΕΚ να παραμείνει ανταγωνιστική μέχρι τέλους και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

ΥΓ: Εχει μεγάλη πλάκα να βλέπεις αυτούς που υποστήριζαν ότι «κάνω πόλεμο στην ΑΕΚ» όταν έλεγα ότι «δεν έχει καμία απολύτως επιρροή σε ΕΠΟ και ΚΕΔ» τον περασμένο Οκτώβριο και Νοέμβριο και τώρα τα ίδια ανθρωπάκια το κάνουν «σημαία». Συνεχίστε, μου φτιάχνετε τη μέρα!