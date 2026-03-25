Ο Μπαρναμπάς Βάργκα υπέστη κάκωση στην ποδοκνημική κατά τη διάρκεια της νίκης της ΑΕΚ με 3-0 επί της Κηφισιάς, προκαλώντας αρχικά ανησυχία για την παρουσία του στα playoffs της Stoiximan Super League.

Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν ότι πρόκειται για ήπιο διάστρεμμα, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Ο Ούγγρος επιθετικός συμμετείχε κανονικά στην αποστολή της εθνικής του και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο τραυματισμός είναι μικρής έκτασης και εντοπίζεται στον πρόσθιο αστραγαλοπερονιαίο σύνδεσμο της δεξιάς ποδοκνημικής.

Ο Βάργκα θα συνεχίσει με την εθνική Ουγγαρίας για τα φιλικά του Μαρτίου, με το ιατρικό τιμ να παρακολουθεί στενά την κατάστασή του σε συνεργασία με την ΑΕΚ. Τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα των playoffs στις 5 Απριλίου απέναντι στον Ολυμπιακό, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται καθημερινά.