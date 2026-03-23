Πρόστιμα επέβαλε η ΔΕΑΒ στις ΠΑΕ ΑΕΚ και Ατρόμητος, λόγω των επεισοδίων που σημειώθηκαν ανάμεσα σε οπαδούς μετά τη λήξη της μεταξύ τους αναμέτρησης στο Περιστέρι στις 15 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο σύλλογοι είχαν κληθεί σε απολογία στις 18 Μαρτίου και τελικά τιμωρήθηκαν οικονομικά. Συγκεκριμένα, ο Ατρόμητος καλείται να καταβάλει πρόστιμο 10.000 ευρώ ως γηπεδούχος, ενώ η ΑΕΚ τιμωρήθηκε με 15.000 ευρώ ως φιλοξενούμενη ομάδα.

Αναλυτικά:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

3. Αφού έλαβε υπόψη,

α) την Αναφορά της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΕ ΑΕΚ, στις 15/03/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, αγωνιστικής περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι αμφοτέρων των ομάδων αντιπαρατέθηκαν μεταξύ τους, εκτοξεύοντας εκατέρωθεν διάφορα αντικείμενα, ενώ φίλαθλοι της ΠΑΕ ΑΕΚ επιτέθηκαν, καθ΄ ον χρόνον εξέρχονταν από τη θύρα 1 του γηπέδου, με πέτρες και σιδερένια δίφραχτα, εναντίον των Αστυνομικών οργάνων, που είχαν κινηθεί για λόγους ασφαλείας έξω από την ίδια θύρα,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 24/2026 Απόφασή της

i) σε βάρος της ΠΑΕ ΑΠΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1923, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€),

ii) σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Εφαρμογή άρθρου 1 ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».