Η Εθνική Ελλάδας είπε το τελευταίο της αντίο στον υπαρχηγό της, Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος αποφάσισε να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στα 34 του χρόνια, μετά από 12 χρόνια παρουσίας, 71 συμμετοχές και επτά γκολ με το εθνόσημο.

Τη θέση του δεύτερου αρχηγού, πίσω από τον Τάσο Μπακασέτα, ανέλαβε πλέον ο Γιώργος Μασούρας, σύμφωνα με την ιεραρχία που βασίζεται στις περισσότερες συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας.

Ο Μασούρας μετρά 56 συμμετοχές με τα γαλανόλευκα, πίσω μόνο από τον Μπακασέτα που έχει 80. Αμέσως επόμενος στη λίστα είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης με 53 συμμετοχές.