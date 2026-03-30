Μέσα στα πολλά που γράφτηκαν για τη Μαρινέλλα, κάποιοι θυμήθηκαν και το γεγονός ότι ο πανίσχυρος στο μπάσκετ Αρης της εποχής γιόρταζε τη δεκαετία του ’80 τις νίκες του στο τότε Κύπελλο Πρωταθλητριών σχεδόν πάντα στο θρυλικό Ακρόαμα, μαγαζί-θρύλο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, στα πανηγύρια αυτά, γεννήθηκε και η διασκευή του τραγουδιού «Με το στόμα γεμάτο φιλιά» – μια επιτυχία της εποχής, σουξέ του Λεωνίδα Βελή.

Το ρεφρέν έλεγε «Και το βράδυ, το βραδάκι, είσαι σπίρτο που ανάβει φωτιά», αλλά για να ταιριάζει καλύτερα με την περίσταση η Μαρινέλλα τραγουδούσε «Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά κτλ κτλ». Τα γλέντια εκείνα υπήρξαν τόσο μεγάλα, ώστε κάποιος που ποτέ δεν συνέδεσε το όνομά του με ξενύχτια, δηλαδή ο Νίκος Γκάλης, ήταν από τους πρώτους που την αποχαιρέτησαν το Σάββατο όταν στις έξι το απόγευμα έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή.

Σταρ σύστεμ

Ο μόνος που θυμάμαι να έχει αντιρρήσεις για την αλήθεια της διασκευής ήταν πάντα ο Νίκος Φιλίππου. Ο Φιλίππου ισχυρίζεται ότι ο μόνος που αρχικά έδινε σταθερά το «παρών» στο Ακρόαμα ήταν αυτός, που είχε κατά κάποιον τρόπο αποκτήσει το δικαίωμα να ξενυχτάει λίγο παραπάνω καθώς ο Γιάννης Ιωαννίδης ήταν της λογικής ότι αφού δεν μπορούσε να του απαγορεύσει να βγαίνει ήταν καλύτερο να τον έριχνε στο φιλότιμο.

Ο Φιλίππου κυκλοφορούσε και είχε ανακαλύψει το πρόγραμμα πολύ νωρίς: όλοι οι υπόλοιποι τον ακολούθησαν. Ως εκ τούτου πάντα λέει πως η αναφορά στον Γκάλη και στον Γιαννάκη ήταν μάλλον υπερβολική καθώς αυτός ήταν ο θαμώνας για τον οποίο άξιζε να λέει η Μαρινέλλα ένα τραγούδι. Μου φαινόταν ότι το έλεγε για να το πει ώσπου ένα βράδυ είδα τη Μαρινέλλα στη σκηνή και τον Φιλίππου θαμώνα. Και κατάλαβα ότι λέει αλήθεια. Το τραγούδι θα ‘πρεπε να λέει «με τον Νίκο τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά». Δεν βγαίνει εύκολα η ρίμα αλλά η Μαρινέλλα θα είχε τον τρόπο να το κάνει επιτυχία. Απλά τον Φιλίππου στην προκειμένη περίπτωση τον έφαγε το σταρ σύστεμ…

Γήπεδο

Η Μαρινέλλα ήξερε πολύ καλά από σπορ. Πήγαινε στα νιάτα της και πολύ συχνά στο γήπεδο: και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Οταν της είχαν ζητήσει να πάρει μέρος στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων είπε το «ναι» πριν ολοκληρωθεί η πρόταση. Εβλεπε τους αθλητές λίγο σαν σόουμαν και το σόου γενικά το λάτρευε. Και οι αθλητές την αγαπούσαν. Οχι όσο τη Βίκυ Μοσχολιού ενδεχομένως, αλλά πάρα πολύ. Η Μοσχολιού, εκτός από το ότι ήταν γυναίκα του Μίμη Δομάζου, είχε στα υπέρ της και ότι έχει πει τον «Αλήτη». Και ο μέσος έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν σίγουρος πως το είχε πει γι’ αυτόν…

Ελειψε

Δεν είχαμε πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο και λίγο μας έλειψε. Και γιατί η διακοπή αυτή τη φορά μας προέκυψε πάνω στο καλύτερο, δηλαδή πριν από την έναρξη των play offs όπου όλα θα κριθούν. Αυτά τα play offs έχουν κάτι πολύ περίεργο είναι αλήθεια: υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση πως οι τρεις ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα δεν θα εμφανιστούν απλά στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (όπως η περίσταση επιβάλλει) αλλά ότι θα είναι και πολύ διαφορετικές, ακριβώς γιατί θα είναι διαφορετική η δυσκολία των αγώνων που έχουν μπροστά τους.

Ο Ολυμπιακός αναμένεται πως δεν θα βρει ομάδες που παίζουν πολύ κλειστά, όπως η ΑΕΛ, ο Λεβαδειακός, η Κηφισιά κ.λπ. που τον δυσκόλεψαν πολύ στην κανονική περίοδο. Η ΑΕΚ αναμένεται να είναι πιο παραγωγική και πιο προσεκτική στα ματς με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ: στην κανονική περίοδο δεν κέρδισε κανέναν από τους δύο και για να πάρει το πρωτάθλημα πρέπει να το κάνει. Κι ο ΠΑΟΚ αναμένεται αρχικά να έχει πίσω όλους τους παίκτες που του έλειψαν καιρό τώρα.

Η επιστροφή του Μεϊτέ, του Παβλένκα, του Ζίφκοβιτς, του Γιακουμάκη, του Κένι θα βοηθήσουν πιθανότατα τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ξαναδεί τον ΠΑΟΚ που έπαιζε καλό ποδόσφαιρο πριν αρχίσουν οι τραυματισμοί. Αυτό συνιστά και τη διαφορά του ΠΑΟΚ από τους άλλους δύο: ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να δει από τον Ολυμπιακό πράγματα που δεν βλέπει από πέρυσι, ο Νίκολιτς πρέπει να δει από την ΑΕΚ πολλά από αυτά που δεν είδε στα παιχνίδια της με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου πρέπει απλά να δει την ομάδα που άρεσε στο τρίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος – Ιανουάριος. Αυτό το μικρό αβαντάζ του ΠΑΟΚ αντισταθμίζεται ωστόσο από το γεγονός ότι ξεκινά με τρεις βαθμούς λιγότερους από την ΑΕΚ.

Θέση

Φυσικά υπάρχει και ο ΠΑΟ που είναι σε τελείως διαφορετική θέση. Ο ρόλος του ρυθμιστή του πρωταθλήματος είναι βολικός και άβολος συγχρόνως. Βολικός γιατί η ομάδα δεν έχει άγχος και μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο απέναντι σε αντιπάλους που για βαθμούς θα καίγονται. Και άβολος γιατί ο Μπενίτεθ θα πρέπει να βρει τρόπο να αποκτήσουν οι παίκτες του ένα σοβαρό κίνητρο που μοιάζει να λείπει.

Ενα τέτοιο θα μπορούσε να είναι το να τερματίσει πρώτος ο ΠΑΟ στη διοργάνωση αυτή, να κάνει δηλαδή τους πιο πολλούς βαθμούς από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ενα άλλο έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές και την αξιολόγησή τους: τα έξι ματς που θα δώσει ο ΠΑΟ προσφέρονται για να βγάλει ο προπονητής τα καλύτερα δυνατά συμπεράσματα για το ρόστερ. Ο ΠΑΟ έχει πολλούς παίκτες που κανείς δεν ξέρει αν θα συνεχίσουν.

Να δούμε

Ο ισπανός κόουτς μίλησε για μεταγραφές μετά το τελευταίο ματς του ΠΑΟ στην Τρίπολη. Πολλοί αναρωτήθηκαν για το γιατί. Νομίζω πως αυτό που ήθελε να πει ο Μπενίτεθ είναι πως τα ματς που ακολουθούν θα καθορίσουν τις επιλογές του στη συνέχεια: είναι σαν να υπενθύμισε στους παίκτες ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να είναι για αυτούς σημαντικό καθώς θα χρειαστεί να αγωνιστούν για να τον πείσουν για τη χρησιμότητά τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάει για μεταγραφές: πριν από λίγο καιρό είχε πει ότι θα χρειαστεί να δουλέψουν όλοι όσοι κάνουν τον σχεδιασμό της ομάδα πολύ καλά για δύο (!) ακόμα μεταγραφικές περιόδους για να αποκτήσει ο ΠΑΟ το ρόστερ που θέλει. Και τότε και τώρα προειδοποίησε. Για να δούμε τι θα δούμε…